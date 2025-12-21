Императорская аудиенция, переговоры на высшем уровне и масштабный пакет экономических соглашений — первый официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию стал наглядной демонстрацией уровня доверия между Астаной и Токио

Как отмечает востоковед, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, кандидат исторических наук Ольга Добринская, Япония рассматривает Казахстан как стратегического партнера в Центральной Азии. В интервью эксперт анализирует, какие интересы сегодня сближают две страны, почему Япония наращивает экономическое присутствие в Казахстане и какую роль играет президент Токаев в углубление казахстанско-японского диалога.

- Ольга Алексеевна, первый официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию начался с императорской аудиенции, был дан официальный прием от имени Императора Нарухито. О чем это говорит с точки зрения статуса и отношений между странами?

- Аудиенция у императора – это знак особого уважения, который свидетельствует о том, что Япония придает особое значение отношениям с Казахстаном, который на протяжении многих лет является ее стратегическим партнером в регионе Центральной Азии.

- Какие ключевые интересы сегодня объединяют Казахстан и Японию?

- Страны сближает общий подход ко многим международным проблемам, прежде всего, по вопросу ядерного разоружения. Япония входит в десятку основных инвесторов в экономику Казахстана. Между Астаной и Токио существует устойчивая модель взаимовыгодного сотрудничества, в рамках которого Япония получает доступ к богатым природным ресурсам Казахстана, а взамен предлагает передовые технологии.

Япония давно проявляет интерес к запасам редкоземельных металлов и, судя по результатам нынешних переговоров, планирует наращивать сотрудничество в этой области. Энергетика традиционно является основной сферой сотрудничества: японские компании участвуют в консорциуме по разработке крупнейшего в Казахстане месторождения «Кашаган», реализуются проекты в сфере нефтепереработки и нефтехимии. Со второй половины 2000-х годов стороны ведут совместную работу в сфере мирного использования атомной энергии. В настоящее время особое внимание уделяется «зеленой энергетике», как в рамках Экономического и энергетического Диалога «Центральная Азия + Япония», так и на двусторонней основе.

Одной из ключевых сфер является модернизация или создание инфраструктуры, а также налаживание логистических коридоров, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Хороший потенциал у проектов в сфере сельского хозяйства. Япония экспортирует зерновые культуры, проявляет интерес к поставкам растительных масел, ведется работа по внедрению японских передовых аграрных технологий в сельское хозяйство Казахстана.

Сравнительно новой сферой является сотрудничество в сфере цифровых технологий, которое будет набирать темпы в обозримой перспективе.

- В программе визита Касым-Жомарта Токаева - личные встречи с представителями крупного японского бизнеса. Планируется подписание более 40 документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов. О чем говорит такой масштаб соглашений?

- В нынешних геополитических условиях существенно возрос интерес внешних игроков к странам Центральной Азии, прежде всего, к Казахстану, который является крупнейшей и наиболее развитой экономикой региона. Иностранные компании стремятся воспользоваться открывающимися возможностями, их также привлекает усилившаяся активность стран региона, направленная на привлечение новых инвестиций.

Япония еще с 1990-х годов проявляла интерес к ведению бизнеса с Казахстаном и развивала различные проекты, сегодня же на фоне возросшей экономической активности других государств она стремится вывести свое деловое присутствие на новый уровень.

Для местного бизнеса встреча с главой государства является серьезным сигналом с казахстанской стороны, свидетельствующем о намерении качественно повысить уровень экономического взаимодействия. В японском обществе в целом придают особое значение установлению личных контактов, поддержанию гармонии и доверия в межличностных отношениях, что является важным условием развития эффективного делового сотрудничества. Думаю, что активный подход казахстанского президента и готовность задействовать личную дипломатию импонируют японской стороне.

- Япония стала первой страной, инициировавшей формат «C5+1», и именно сейчас он впервые выходит на уровень саммита глав государств. Что означает этот шаг для региона и для Казахстана в частности?

- Действительно, Япония еще в 2004 году провела встречу первую встречу Диалога «Центральная Азия + Япония», первой предложив странам региона формат «С5+1». С тех пор регулярно проводились встречи на уровне министров иностранных дел. Сегодня Диалог носит разветвленный характер, охватив различные направления сотрудничества — от встреч старших должностных лиц и интеллектуального диалога до делового трека и других форматов.

Проведение саммита в формате Диалога «Центральная Азия + Япония» — это логичный результат активной политики Японии в регионе. Этот шаг означает, что Токио не намерен оставаться на обочине процессов, происходящих в Центральной Азии. Для стран региона это, в свою очередь, тоже сигнал о большей вовлеченности Японии, открывающей дополнительные экономические возможности и укрепляющей потенциал для проведения сбалансированной внешней политики.

Казахстан должен был стать хозяином первого саммита ДЦАЯ, однако по независящим от политики причинам мероприятие пришлось перенести. Тем не менее, в Астане в прошлом году прошел крупнейший деловой форум, на котором присутствовали более 450 представителей делегаций стран центральноазиатского региона и Японии. Экономический и политический потенциал Казахстана позволяет ему сегодня проявить лидерскую роль в укреплении практического сотрудничества в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».

- В ходе переговоров с японским премьер-министром Санаэ Такаичи президент Токаев отметил, что формат «Центральная Азия + Япония» был инициирован 20 лет назад в Астане. Тогда Касым-Жомарт Токаев возглавлял МИД. Как вы оцениваете вклад казахстанского лидера в нынешнем сближении Астаны и Токио?

- Действительно, президент Токаев, можно сказать, стоял у истоков этого диалогового механизма, участвовал в формировании его целей и задач. Деятельность Касым-Жомарта Токаева способствовала и продолжает способствовать укреплению взаимовыгодного стратегического сотрудничества между двумя странами.

Укрепление отношений с Японией является естественным продолжением политики Казахстана, направленной на диверсификацию внешнеполитических и внешнеэкономических связей. Думаю, что взаимодействие двух стран носит устойчивый и долгосрочный характер и в будущем будет последовательно развиваться.