Как сообщает газета Yomiuri, свыше 90% импорта сырой нефти Японии поступает с Ближнего Востока

Правительство Японии объявило о снижении обязательных резервных объемов и начало высвобождение частных резервов нефти, созданных по распоряжению нефтеперерабатывающих и других компаний, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Запасы распечатаны для обеспечения бесперебойных внутренних поставок нефтепродуктов, таких как бензин, поскольку с 20-го числа власти страны ожидают снижение импорта сырой нефти.

Закон о создании запасов нефти требует от нефтяных компаний и других розничных продавцов создавать запасы сырья, эквивалентные объему импорта за 70 дней. В понедельник объявлено о снижении обязательного объема до количества, которого должно хватить на 55 дней. Это позволит компаниям использовать свои существующие 15-дневные резервы.

