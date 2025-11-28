– Айнур Балабековна, сегодня много говорят о роли казахского языка в системе образования. Как Вы оцениваете современное состояние преподавания казахского языка в школах?

– В Конституции Республики Казахстан четко закреплено, что казахский язык – государственный. И его изучение – не формальность, а один из важнейших элементов воспитания гражданской ответственности и национального самосознания. Сейчас преподавание казахского языка осуществляется по двум направлениям: в школах с казахским языком обучения он преподается как родной, а в русских и других школах – как государственный и является обязательным предметом. Это создает определенные методические и практические вызовы, но также и возможности для развития.

– Какие изменения произошли в методике преподавания за последние годы?

– Мы перешли к обновленному содержанию образования, и это дало новый импульс. Казахский язык теперь преподается в коммуникативном направлении, где упор делается не на механическое запоминание, а на развитие языковой компетенции: говорение, аудирование, чтение, письмо. Ученики учатся использовать язык в реальных жизненных ситуациях. Это приближает нас к главной цели – сделать так, чтобы казахский язык стал живым и нужным инструментом общения, а не просто учебной дисциплиной.

– Какие ресурсы и технологии помогают в этом процессе?

– Мы используем множество цифровых и мультимедийных платформ: Bilimland, Kundelik, Online Mektep, Kahoot, Google Classroom. Уроки проходят с применением интерактивных досок, видеоматериалов, аудиозаписей. Все это делает обучение живым, динамичным. Ученики с удовольст­вием включаются в работу, ведь сегодня важно говорить с ними на языке технологий.

– Несмотря на прогресс, Вы упоминаете и ряд проблем. Какие из них считаете наиболее актуальными?

– Проблем действительно немало. Одна из главных – недостаток разговорной практики. Многие выпускники, особенно из школ с русским языком обу­чения, формально учат язык, не могут свободно говорить на нем. Кроме того, недостаточно систематизированы учебные пособия, особенно по уровню сложности и содержания. И, конечно, всегда на повестке остается вопрос повышения квалификации учителей. Если педагог не будет сам постоянно учиться и развиваться, никакие методики не помогут.

– Айнур Балабековна, а как Вы сами подходите к выбору методов преподавания? Есть ли у Вас свой фирменный стиль?

– Да, я активно использую проб­лемный метод обучения. Этот подход позволяет вовлечь учеников в процесс размышлений, анализа, самостоятельного поиска решений. Он учит их думать, задавать вопросы, искать ответы – не зубрить, а понимать и чувствовать язык. Это развивает не только языковые, но и жизненные навыки: ответственность, критическое мышление, коммуникативность, самооценку. По сути, мы воспитываем не просто знатоков грамматики, а людей, готовых принимать решения.

– Ваши ученики регулярно становятся победителями олимпиад и конкурсов. Расскажите о самых запоминаю­щихся достижениях.

– Очень горжусь своими учениками. Они – настоящие звезды. Победители и призеры респуб­ликанской олимпиады «Дарын», конкурса «Акбота», научных проектов Международной академии экологии, инженерии и педагогических наук. Эссеисты, исследователи, лингвисты. Это результат совместной работы – мой подход, их интерес и поддержка родителей.

– А какие достижения в Вашей профессиональной карье­ре значимы лично для Вас?

– Я всегда стараюсь развиваться как педагог. За эти годы получила благодарственные письма от Министерства просвещения, маслихата и управления образования города Шымкента, участвовала в конкурсе «Лучший преподаватель», стала победителем в номинации «Креативный учитель». Получила диплом I степени в республиканской олимпиаде «Педстарт» в 2024 году. Также разработала авторские программы и методические пособия, например: «Проблемные технологии обучения на уроках казахского языка», «Искусственный интеллект и будущее», «Инновационные методы обучения казахскому языку», «Методы формирования навыков чтения и письма».

Каждое из достижений – результат многолетнего опыта и стремления сделать уроки не только полезными, но и интересными.

– Айнур Балабековна, что, по Вашему мнению, нужно делать на уровне системы, чтобы казахский язык действительно стал языком межэтнического общения?

– Необходимо продолжать внедрение новых цифровых технологий, увеличивать количество практических заданий на развитие речи, регулярно проводить семинары и курсы повышения квалификации для учителей. Очень важно поддерживать живой интерес учащихся, создавать языковую среду в школе, поощрять общение на казахском языке не только на уроке, но и в жизни.

Казахский язык – это не просто предмет. Это душа народа, это ключ к нашему будущему. Уважение к языку начинается с семьи, продолжается в школе и формируется в обществе. Если мы вместе – учителя, родители, дети – будем стремиться к тому, чтобы язык стал частью нашей повседневной жизни, он зазвучит повсюду.