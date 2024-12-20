«Языковой караван» сплачивает

Қазақ тілі
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области завершился масштабный проект «Тіл керуені-2024»

фото АНК СКО

Инициатива, реализованная общественным объединением «Рух. Тіл. Жаңғыру» совместно с управлением культуры, развития языков и архивного дела при поддержке Ассамблеи народа Казахстана (АНК), охватила все районы области.

На встречах активно обсуждалась роль государственного языка в укреплении единства и национальной идентичности. Участники делились примерами личного опыта изучения языка. Среди них – председатель Северо-Казахстанского белорусского культурного центра «Радзіма» Мария Татаренко, которая подчеркнула, что казахский язык открывает доступ к богатому наследию культуры, служа мостом между поколениями и этносами.

– Каждое новое выученное слово, каждая новая освоенная фраза открывают перед нами не просто новый язык, но и мир ценностей, традиций и мудрости, накопленной веками. Казахский язык – это мост между поколениями, который объединяет людей разных национальностей в духе уважения и дружбы, – говорит она.

Особое внимание участники встречи в АНК СКО уделили практическим возможностям: бесплатным курсам, интерактивным приложениям и методикам обучения. Активист казахского культурно-просветительского центра Urpaq Салимхан Сабитов отметил, что в области созданы все условия для изучения государственного языка, а занятия в игровой форме делают процесс изучения доступным и увлекательным.

Руководитель отдела развития языков управления культуры Северо-Казахстанской области Асем Сулейменова выступила с докладом, в котором подчеркнула важность государственной поддержки и развития этнокультурных инициатив для распространения государственного языка.

– Ваше мнение имеет значение. Давайте вместе работать над развитием государственного языка и культуры в нашем регионе, – призвала она участников встречи.

Проект стал важным шагом к формированию общего культурного пространства, где знание языка становится символом уважения и дружбы. Региональные филиалы АНК проводят серию мероприятий, включая фестивали, конкурсы и образовательные программы, направленные на развитие языковой политики.

– К примеру, в сентябре в детском саду «Айгөлек» проведена Неделя фольклора, в ходе которой активисты этнокультурных объединений знакомили детей со сказками разных этносов, – рассказывает исполняющий обязанности руководителя «Қоғамдық келісім» Болат Базарбаев.

По инициативе АНК СКО были организованы выступления областного кукольного театра в детских садах. Впервые в Петропавловске провели областной вокальный конкурс «Екі жұлдыз», в ходе которого участники представили номера на разных языках.

Ежегодно проводятся фестивали «Салт-дәстүр» и «Өнеріміз саған, Қазақстан», открытый диктант, игры «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Тіл шебері». В Доме дружбы организованы курсы по изучению казахского и английского языков. На базе школы № 17 также можно изучить казахский, украинский, немецкий, польский, азербайджанский, армянский, белорусский, татарский, чеченский и корейский языки.

В связи с этим председатель Северо-Казахстанского центра азербайджанской культуры Чингиз Курбанов отмечает:

– Изучение казахского языка сегодня – это небыстрый процесс, но каждый сделанный шаг вперед уже можно назвать маленькой победой.

К слову, в своих выступлениях Чингиз Курбанов обращается к землякам сразу на трех языках: казахском, русском и азербайд­жанском.

Проект «Тіл керуені-2024» демонстрирует значимость государственного языка как инструмента национального единства. Ежегодно растет число людей, осознанно изучающих казахский язык. И сами представители АНК СКО подают пример, активно участвуя в обучении.

Важно отметить и успехи участников конкурса спектаклей на государственном языке, поставленных детьми и их родителями. Проходил конкурс в специализированной казахской школе-гимназии им. Абая, а участвовали в нем представители разных национальностей из 25 школ Петропавловска, всего более 200 человек. Конкурсанты продемонстрировали высокий уровень владения государственным языком. Они не только играли в спектаклях, но и блеснули талантом в пении и хореографии. Жюри оценивало выступления по таким критериям, как создание образа, умение показать себя на сцене, популяризация государственного языка.

Завершился восьмимесячный учебный год и для руководителей, личного состава подразделений аппарата ДП СКО, изучающих государственный язык. Исполняющий обязанности заместителя начальника департамента полковник полиции Абылгазы Габдуллин торжественно вручил сертификаты о прохождении курсов тем сотрудникам, которые подтвердили уровень знания казахского языка. Аналогичные учебные процессы организованы в городском управлении и район­ных отделах полиции СКО.

#АНК #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык #Тіл керуені

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