Безрукова обновила рекорд Казахстана в пулевой стрельбе

В Шымкенте проходит республиканский чемпионат по пулевой стрельбе среди юниоров

Фото: пресс-служба Минтуризма

Спортсменка национальной сборной Елизавета Безрукова обновила рекорд Казахстана в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма.

— В отборочном раунде она набрала 632,7 балла. Второе место заняла еще одна представительница сборной Александра Ле (630.2 балла). Ранее рекорд страны среди юниоров и взрослых принадлежал той же Елизавете Безруковой (630.9 балла), — отметили в комитете.

В ведомстве напомнили, что чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе завершится 16 марта. В соревнованиях принимают участие 163 спортсмена из 10 регионов, которые разыграют 25 комплектов наград.