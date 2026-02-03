Юниоры сразились в Туркестане Спорт 3 февраля 2026 г. 7:40 8 Древний Туркестан на несколько дней стал шахматной столицей Казахстана. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Завершившийся в городе чемпионат страны среди юниоров собрал почти тысячу юных талантов из всех регионов республики. Ребята сражались в классике, рапиде и блице, демонстрируя не по годам зрелую стратегию и аристократическое хладнокровие. Абсолютным триумфатором в общекомандном зачете стала Астана, чьи воспитанники завоевали 16 золотых медалей. Однако география побед охватила всю страну. Особого восхищения заслуживает пятилетняя Амина Саймасай из Тараза, ставшая чемпионкой досрочно. Столь мощный кадровый резерв доказывает: казахстанская шахматная школа переживает настоящий бум и юные казахстанцы пишут новую историю успеха. #чемпионат #шахматы #юниоры