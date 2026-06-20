Юные казахстанцы вошли в пятёрку сильнейших команд мира на Балканской математической олимпиаде

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Юные математики Казахстана вновь достойно представили страну на международной арене. На Балканской математической олимпиаде среди юниоров (Junior Balkan Mathematical Olympiad, JBMO), прошедшей в румынском городе Бузэу, национальная сборная продемонстрировала высокий результат и вошла в число сильнейших команд мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, престижное интеллектуальное соревнование проходило с 15 по 20 июня текущего года и собрало 138 школьников из 23 стран. Все шесть участников сборной Казахстана стали призёрами олимпиады, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

В командном зачёте казахстанские школьники заняли четвертое место, уступив лишь сборным Румынии, Болгарии и Франции, имеющим богатые традиции в олимпиадной математике. Этот результат вновь подтвердил высокий уровень подготовки отечественных юных математиков и их конкурентоспособность на мировой арене.

Золотые медали завоевали: Айсултан Омар, ученик 9 класса школы-лицея Nurorda из Алматы и Сұлтан Төребек, ученик 9 класса областного лицея-интерната «Білім-инновация» Мангистауской области.

Серебряными призёрами стали Арнұр Кәрібай, ученик 9 класса NIS города Алматы и Темір Оразбек, ученик 9 класса РФМШ г. Алматы.

Бронзовые медали завоевали Ілияс Дінмұхамедұлы, ученик 10 класса областного лицея-интерната «Білім-инновация» Туркестанской области и Алихан Куракбаев, ученик 10 класса лицея-школы №8 г. Павлодара.

Участие национальной сборной в международной олимпиаде координировали призёр международных олимпиад Марат Нсанбаев и специалист Республиканского научно-практического центра «Дарын» Перизат Саутбекова.

Балканская математическая олимпиада среди юниоров является одним из самых престижных международных соревнований по математике для школьников младше 16 лет. Казахстан принимает участие в этой олимпиаде с 2004 года и ежегодно демонстрирует высокие результаты.