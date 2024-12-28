Юрты Аяз Ата открыли в Алматы

Фото: акимат Алматы

В Алматы появились праздничные юрты Аяз Ата, оформленные в национальном стиле. Они установлены в трех знаковых локациях города: на площади Астана, на площади имени Абая и на Арбате.

Юрты, где Аяз Ата встречает гостей, открыты для посетителей ежедневно с 15:00 до 21:00 и до 31 декабря. Жители и гости города смогут сфотографироваться с главным новогодним персонажем и погрузиться в атмосферу радости и чудес.

31 декабря юрты будут работать до полуночи на площади Астана, а в момент наступления 2025 года здесь после новогоднего концерта прогремит фейерверк, который станет ярким завершением праздников.

В оставшиеся до Нового года дни вблизи юрт будут проходить различные творческие мастер-классы, увлекательные игры, живые выступления на украшенных сценах и встречи с любимыми новогодними персонажами.

Мастера и ремесленники проведут мастер-классы для всей семьи, на которых гости смогут своими руками создавать уникальные новогодние игрушки. Станет возможным украшение деревянных ёлочных игрушек, оформление кружек яркими рисунками и декоративными элементами, создание музыкальных шкатулок и оживление гипсовых фигурок на новогоднюю тематику. Эти занятия позволят каждому почувствовать себя настоящим творцом и увезти с собой частичку праздника.

Чудо-домики создают атмосферу волшебства и праздника, дополняя новогодние мероприятия.