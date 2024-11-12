Южно-Казахстанская медицинская академия отмечает 45-летие

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Вуз стал базой для подготовки и повышения квалификации врачей и фармацевтов региона

фото предоставлено ЮКМА

Спрос на качественное медицинское образование в Казахстане растет с каждым годом. Учреждения здравоохранения нуждаются в высококвалифицированных специалистах, готовых знакомиться с новыми технологиями и совершенствовать навыки.

Не случайно главным юбилейным мероприятием в вузе стало проведение Международной научно-практической конференции «Инновации и бизнес в междисциплинарной медицине: наука и практика», посвященной 45-летию Южно-Казахстанской медицинской академии и 30-летию кафедры неврологии. Открывая форум, ректор медакадемии Жанна Сейтжанова подчеркнула, что вуз прошел долгий путь, заложив прочные традиции, по праву гордится выпускниками и преподавательским составом, совершенствует материально-техническую базу и расширяет горизонты сотрудничества.

В Шымкенте собрались ведущие специалисты в облас­ти неврологии, в том числе опытные неврологи, нейрогенетики и нейрофизиологи из Германии, Турции, России и Узбекистана. Конференция стала площадкой для обсуж­дения вопросов патогенеза, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения заболеваний нервной системы. Участники обменялись опытом и знаниями по повышению качества медицинской помощи для пациентов с поражением нервной системы и улучшения взаимодействия с коллегами из разных регионов и стран.

– Актуальность темы конференции подтверждает наша ежедневная работа, – говорит главный врач Шымкентской станции скорой медицинской помощи Гульнар Курманбекова. – Острые нарушения мозгового кровообращения очень распространены среди населения как следствие артериальной гипертонии, к которой люди не всегда относятся с необходимым вниманием и серьезностью. На самом деле она очень опасна для здоровья и может привести к инсульту. Рост таких больных идет ежегодно. Медицина развивается, меняются протоколы, тактика и методика лечения, и важно держать руку на пульсе. У нас работают выпускники академии, которая является базой для практических занятий студентов по оказанию экстренной медицинской помощи.

Руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Нурлыбек Асылбеков – выпускник Южно-Казахстанской медицинской академии. Он обращает внимание, что на юге, включая Шымкент, Туркестанскую, Жамбылскую и Кызылординскую области, проживают более 5 млн человек. Требуются тысячи медицинских работников, и очень важно, что в регио­не есть специализированный вуз, который готовит кадры.

– Сейчас нам не хватает акушеров, неонатологов, реабилитологов, и наши планы по их подготовке связаны с академией, – отметил Нурлыбек Асылбеков. – Раньше здесь готовили фармацевтов для всей страны, теперь вуз решает задачу и подготовки медиков. Академия тесно сотрудничает с АО «Химфарм», вместе с учеными медакадемии ведутся научные разработки новых препаратов, идет изучение здоровья населения Шымкента, влияния на него находящихся здесь промышленных предприятий.

30 лет назад в вузе была образована кафедра неврологии, психиатрии, реабилитологии и нейрохирургии. С тех пор началось становление научной школы неврологии. На конференции обсуждали актуальные вопросы предотвращения и лечения инсульта, когнитивных нарушений, аутоиммунных заболеваний нервной системы, включая эпилепсию.

– Частота встречаемости эпилепсии составляет 3,5 случая на тысячу человек, отмечается рост, – комментирует заведую­щая кафедрой неврологии, психиатрии, реабилитологии, нейрохирургии Назира Жаркинбекова. – Мы ведем информационную кампанию по недопустимости кровно-родственных браков, ведущих к подобным последствиям. Кровно-мозговые травмы, инсульты, инфекционные заболевания нервной системы тоже приводят к эпилептическому синдрому. Открыли 11 инсульт­ных центров в Туркестанской области, три – в Шымкенте. Ведем работу по аудиту инсульт­ных центров, профилактике инсульта, по реабилитации пациентов на местах. На базе кабинета рассеянного склероза под руководством кафедры ведется работа по диагностике и лечению заболевания.

45 лет назад вуз создавался как Чимкентский филиал Алма-Атинского государственного медицинского института для подготовки фармацевтов, в которых нуждалась страна. Первый ректор вуза Кенес Ушбаев вспоминал, каких усилий стоило добиться этого на уровне Союза, ведь открытие планировалось в Новосибирске. Динмухамед Кунаев своим авторитетом смог внести коррективы в пользу Казахстана и помог с учебным корпусом, передав под вуз здание, в котором тогда располагался НИИ сельского хозяйства.

Несколько лет назад вуз перешел в частные руки. Это событие стало точкой отсчета для модернизации учебного заведения, расширения учебной базы, открытия общежития и покупки современных учебно-методических пособий, симуляционного обучающего центра, позволяющего студентам, интернам и слушателям курсов повышения квалификации отрабатывать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи.

И самое главное – ведется строительство крупнейшего на юге медицинского центра, который станет учебной базой для вуза и оказания медицинской помощи жителям Шымкента, соседних регионов и даже близлежащих стран.

– Это будет крупное современное лечебное учреждение, в котором нуждается Шымкент, – считает учредитель – доктор технических наук, профессор, академик Серик Сейтжанов. – В его состав войдут центр ядерной медицины, отделения кардиохирургии, нейрохирургии, лучевой терапии, транс­плантации органов и другие. Для студентов медакадемии клиника станет прекрасной прак­тической базой и поможет создать новые рабочие места. Проект осуществляется совмест­но с партнерами из ведущих медицинских университетов и технологических компаний Европы, Турции, Китая и США.

На пленарных заседаниях конференции отмечалось, что медицинская наука развивается сейчас стремительными темпами, и при подготовке кад­ров необходимо учитывать все современные тренды. И сегодня вуз вышел на международный уровень, готовит специалистов для соседних стран. Выбор в пользу казахстанского образования сознательно сделала также и молодежь из Индии.

#Шымкент #ЮКМА #медицинская академия #45-летие

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