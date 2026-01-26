Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеослужбы, в ближайшие дни южный циклон, смещаясь на восток, охватит большую часть РК.

Ожидается снег, на юге, юго-востоке региона — осадки в виде дождя и снега, метели, гололедные явления и усиление ветра.

Под влиянием антициклона будут находиться северо-запад, север, центр страны, здесь будет тихая, морозная, преимущественно без осадков погода.

В начале периода в западных и северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -20-35°С. Затем ожидается повышение температурного фона ночью - на западе и севере страны до -7-20°С, днем до -2-12°С, а вот в центре, на востоке, юго-востоке республики – понижение до -3-18°С, в горных районах -15-23°С, днем до 0,-7°С, в горных районах -8-15°С.