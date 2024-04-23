За границей ценят пользу жетысуских трав

фото Дмитрия Ерофеева

Поля ТОО «Azia Gold» – бесспорно, самые красивые и ароматные. Здесь, вдали от заводской копоти и дорожной пыли, цветут ромашки, валериана, шалфей, лаванда... В нынешнем сезоне под эти и другие лекарственные травы отведено почти 350 га, из них 252 га приходится на желто-белые «гадательные» цветы. Ежегодно в зависимости от площади посева и урожайности на предприятии заготавливают от 400 до 650 тонн целебной травяной продукции, и практически вся она уходит на экспорт.

Своим любимым фитобизнесом руководитель компании Алексей Коржиков занимается почти 30 лет. Начинал с ручного сбора дикорастущих целебных трав, коими буквально усыпаны просторы Сарканского района, а позднее перешел к их возделыванию. С лекарственными растениями знаком с детства.

В советское время, вспоминает Алексей Викторович, он, желая помочь родителям, собирал здешнее разнотравье для нужд фитофармацевтики. Позднее, когда такой отрасли в респуб­лике практически не стало, пришла идея возродить лекарственное рас­тениеводство на экспорт, чем вплотную предприя­тие и занимается уже десять лет. Сейчас здесь выращивают свыше десятка видов вос­требованных в фитоиндустрии растений, включая крапиву, ежевику, малину и боярышник.

– Наш край богат этим сырьем, – говорит Алексей Коржиков. – Я стал интересоваться­ выращиванием, во-первых, потому, что так не наносится ущерб природе. Во-вторых, это стабильность, так как контролируешь весь процесс. Существует много разных видов лекарственных трав. Я поездил по Европе, посмот­рел, что и как там выращи­вают. Сначала мы привозили семена из разных стран, занимались их акклиматизацией. Сейчас, к сожалению, нет зональных станций, как раньше, где проводили исследования и районирование растений. Все приходится делать самим. Бывают и ошибки. Например, мы привезли фенхель, а он так и не прижился, хотя на работу с ним потратили три года. В прошлом году экспериментально высадили лаванду – зима прошла хорошо, сейчас наблюдаем за ее посевами дальше.

Уже во второй декаде июня здесь планируют приступить к уборке первого урожая ромашки, которую сеяли по осени. Этот цветок, к слову, самый востребованный – иногда ее площади доводят до 400 гектаров, рассказывает аграрий. Да и в целом работа кипит. Ведь что высадка, что сбор лекарственных растений – дело кропотливое.

У той же ромашки при переработке отделяют сердцевину каждого цветка от остальной травы. А вот мяту, например, нужно рассаживать корневищами. И уход за полезными растениями требуется тщательный. По требованиям безопасности при их выращивании почти не используют гербициды и химические удобрения, так что нужна и ручная прополка, и постоянный контроль.

Сейчас на предприятии задействовано 55 человек. А могла быть и сотня, говорит Алексей Викторович: в компании готовы и хотят расширяться. Особенно востребованы женские руки. Однако, несмотря на то что зарплата тут доходит до 200 тыс. тенге, сельчане работать идут совсем неохотно. Причина – АСП. При официальном трудоустройстве теряется пособие от государства, а потому многие предпочитают получать хоть меньше, зато без каких-либо усилий. Вот так, констатирует аграрий, и поощряется­ привычка к иждивенчеству.

– С работниками сейчас проб­лема, – говорит Алексей Викторович. – Многие не хотят работать. Скажу честно – биржа труда приу­чает к малопроизводительному и необременительному труду, легкому, неквалифицированному. Некоторые предпочитают выйти в неделю пару раз на общественные работы, получить какие-

никакие деньги, чем еже­дневно работать с утра до вечера.

Понятно, что АСП нужно платить нуждающимся, но при этом не бить людей по рукам, если они где-то нашли работу. Наоборот, надо стимулировать: трудоустроился – дать прибавку. И сокращать пособие, если человек имеет возможность работать – и не хочет…

Нынче настрой в компании оптимис­тичный: спрос на целебные травы высок, они пользуются­ популярностью во многих странах. А вот в самом Казахстане культура травяного чаепития совсем не развита.

– Местный рынок для нашей компании малопривлекателен, – говорит фитоаграрий. – Лечебные травы в виде чайных отваров у нас очень мало потребляют. При этом представьте – пачка фильтр-пакетов весит примерно 20 граммов. Сколько можно произвести из одного килограмма сырья таких пачек! Поэтому мы стопроцент­но настрое­ны на экс­порт. Рынок этот, конечно, не очень простой. Мы – фирма молодая, пока не все знают наше качество, да и ценовые скачки не обошли нас стороной. Тем не менее работаем, хотим увеличивать объемы выращенной продукции. Не так давно подали заявку на проект орошения 380 гектаров полей в рамках «Дорожной карты бизнеса». В случае ее одобрения могли бы увеличить лекарственные посевы. Но пока нам утвердили только затраты на электроснабжение, а по насосным станциям и скважинам почему-то отказали, хотя сейчас вроде все призывают к внедрению влаго­сберегающих технологий. Для нас 650 миллионов тенге на насосы и скважины – сумма неподъемная.

Земледельцам, работающим в сельской глубинке, сложно получить финансовую поддержку, так как они практически не имеют залогового обеспечения, пояс­няет Алексей Коржиков. А хозяйственные постройки и здания оцениваются крайне низко. В планах, конечно, есть и более глубокая переработка лекарственного сырья, выпуск собственной готовой продукции, но для этого вновь требуются заемные средства.

Земледельцам, работающим в сельской глубинке, сложно получить финансовую поддержку, так как они практически не имеют залогового обеспечения, пояс­няет Алексей Коржиков. А хозяйственные постройки и здания оцениваются крайне низко. В планах, конечно, есть и более глубокая переработка лекарственного сырья, выпуск собственной готовой продукции, но для этого вновь требуются заемные средства.

Так что пока в Azia Gold основной упор делают все же на расширении травяных плантаций, внедрении современных технологий возделывания и увеличении ассортимента возделываемых целебных растений.