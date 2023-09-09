За ношение оружия и сбыт наркотиков арестованы двое жителей Астаны

Происшествия
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Аманжолова Айман
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В ходе ОПМ “Кару“ сотрудниками УБОП и криминальной полиции установлен 31-летний мужчина, который в ходе конфликта возле столичного кафе применил оружие, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Polisia.kz.

Фото t.me/POLICE_of_KZ

Установлено, что пистолет является газо-травматическим калибра 45 RUBBER, МР-80-13Т.

По факту проводится досудебное расследование.

Также при проведении ОПМ в ходе обыска салона авто ВАЗ-2115, принадлежащей 38-летнему жителю столицы, изъята крупная партия наркотических средств мефедрон, которые были упакованы в полиэтиленовые свертки в количестве 435 штук.

Назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-химическая. По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Оба лица, причастные к данным преступлениям, водворены в ИВС.

#Астана #полиция #арест #наркотики

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