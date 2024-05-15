Почти 500 га земли выдал незаконно чиновник в Жамбылской области

Установлено, что главный специалист отдела земельных отношений акимата района вносил ложные сведения в официальные документы, что позволило 4 физлицам незаконно получить 465 га арендной земли.

По данному факту прокуратурой района зарегистрировано досудебное производство по части 1 уголовной статьи «Служебный подлог».

«Приговором районного суда обвиняемый осужден к 1 году 6 месяцам ограничению свободы с пожизненным лишением права заниматься определенной должностью на госслужбе. Приговор суда в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.