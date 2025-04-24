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Установлено, что 28 января они, будучи в сговоре, получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.



Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя – в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.



Судебный акт в законную силу не вступил.

