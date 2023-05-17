Глава отдела строительства осужден за взятку в Туркестанской области

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Руководитель сельского отдела строительства, архитектуры и градостроительства Туркестанской области Досалиев Т. осужден за получение взятки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента Антикоррупционной службы региона.

Как сообщается, Байдибекский районный суд рассмотрел дело о получении взятки руководителем отдела строительства, архитектуры и градостроительства Досалиевым Т.

Чиновник приговорен к штрафу в тридцатикратном размере – 12 млн тенге.

«Он признан виновным в получении взятки от предпринимателя в сумме 400 тысяч тенге за беспрепятственное подписание акта приемки объекта в эксплуатацию и общее покровительство по объекту «Строительства спортивного комплекса в селе Агыбет Байдибекского района Туркестанской области», – рассказали в Антикоре.

Ранее в агентстве сообщили о том, что кокшетауский городской суд приговорил экс-акима поселка Шортанды Акмолинской области к четырём годам лишения свободы.