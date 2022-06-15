Зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне, объяснил эксперт

Могут ли злоумышленники получить доступ к камере ноутбука или смартфона и чем это грозит владельцу устройства, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вредоносные программы, способные подключаться к камерам электронных устройств и следить за их владельцами, достаточно широко распространены в Сети, отметил Пащенко. По словам эксперта, такое ПО может использоваться, в частности, для сбора конфиденциальной информации о конкретных лицах.

"Сейчас участились взломы (электронных устройств. – Прим. ред.) конкретных людей, например, муж хочет следить за женой или работодатель – за сотрудниками. Или же сам злоумышленник может собирать компромат и использовать его против вас", – предупредил Пащенко.

Обычно вредоносное ПО проникает в систему под видом файлов с документами, фотографиями или аудиозаписями, добавил эксперт.

"Злоумышленник, как правило, отправляет файл с вирусом в виде документа, картинки или аудио, при активации которого получает доступ к камере устройства", – уточнил Пащенко.