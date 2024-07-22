Зачинщики смертельной драки в Шымкенте задержаны в Подмосковье

Решается вопрос об их экстрадиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За полмесяца в стране оперативники МВД задержали 97 преступников, из них для иностранных государств – 28, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостоной портал МВД

Кроме того, установлено местонахождение 115 без вести пропавших лиц.

Так, в Алматы задержан находившийся в розыске узбекистанец. Мужчина подозревается в присвоении выделенных комитетом ветеринарии и развития животноводства соседнего государства субсидий на сумму свыше 400 млн тенге.

Мангистаускими полицейскими задержан хулиган, нанесший телесные повреждения жителю Жанаозена.

Все задержанные водворены в ИВС, отметили в полиции

Сообщается, что розыск уголовных преступников осуществляется не только на территории Казахстана, но и в зарубежных странах, куда на основании международных соглашений направляются розыскные группы.

К примеру, в городе Химки Московской области розыскной группой совместно с российскими коллегами при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны казахстанцы, которые в январе прошлого года в Шымкенте избили местных жителей. Один из них от полученных травм скончался. Все фигуранты по данному делу задержаны.

В Санкт-Петербурге задержан 36-летний мужчина, который в 2019 году путем обмана и злоупотребления доверием одного из жителей Семея завладел бульдозером стоимостью 50 млн тенге.

Компетентными органами РК и РФ решается вопрос об их экстрадиции.