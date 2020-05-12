Задачей на предстоящий период станет формирование новой структуры экономики – Мамин

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото: primeminister.kz
На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-апрель 2020 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета и развитии отраслей экономики доложили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального банка Е. Досаев, Первый заместитель Премьер-министра – министр финансов А. Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, торговли и интеграции – Б. Султанов, энергетики – Н. Ногаев.

В январе-апреле 2020 года ВВП снизился на 0,2% к соответствующему периоду 2019 года. Отрицательную динамику показали торговля и транспортный сектор, снизившись соответственно на 8,9% и 11%. Вместе с тем в обрабатывающей промышленности рост составил 7%, в т.ч. машиностроении – 25,4%, легкой промышленности – 13,9%, фармацевтике – 24,2%, а также в горнодобывающей промышленности – 6%, строительстве – 5,5%, услугах связи – 9,6%, сельском хозяйстве – 2,2%. Инвестиции в основной капитал возросли на 0,9%. Золотовалютные резервы составили $30,5 млрд, активы Национального фонда – $58,5 млрд.

Глава Правительства отметил, что в связи с отменой чрезвычайного положения и смягчением карантинных мер сектор услуг должен начать восстановление. Этому будут способствовать все меры государственной поддержки, оказываемые путем налогового стимулирования, обеспечения льготного кредитования, поддержки внутреннего производства через механизмы гарантированного сбыта отечественных товаров.

Меры по стимулированию деловой активности, обеспечению занятости и поддержанию доходов населения были обсуждены Правительством совместно с НПП "Атамекен" и отраслевыми ассоциациями. На основе разработанных мер по поручению Главы государства сформирован Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца текущего года, который будет рассмотрен на следующем заседании Правительства.

Премьер-министр поручил принять конкретные меры по восстановлению сектора услуг.

"Приоритетной задачей на предстоящий период станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях и встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости", – резюмировал А. Мамин.

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