Задержан экс-борец с коррупцией Дауренбек Кожабаев

Он находился в международном розыске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении бывшего замглавы департамента по городу Шымкент Дауренбек Кожабаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Кожабаев подозревается в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение от уголовной ответственности.

В связи с тем, что Кожабаев скрылся от следствия, летом текущего года он был объявлен в международный розыск.

«30 ноября, в результате оперативно-розыскных мероприятий Антикора совместно с КНБ, он задержан и водворен в следственный изолятор. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году был осужден экс-заместитель председателя Антикора Максат Кожабаев. По информации политолога Сырыма Иткулова, оба Кожабаева приходятся друг другу братьями.