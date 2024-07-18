Антикор рассказал подробности дела арестованного главного эколога ВКО

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Как уточняется, 13 июля 2024 года после получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен временно исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области.

«Деньги передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции вышеуказанной автодороги, за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства. Должностное лицо и руководитель компании задержаны и с санкции суда заключены под стражу», – говорится в официальном сообщении.

Расследование продолжается, добавили в ведомстве.