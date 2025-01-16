Задержаны посредники по незаконному пребыванию иностранцев в Казахстане

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали несколько криминальных групп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранцев путем фальсификации и подделки документов.

В Западно и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.

В Кызылорде совместно с погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему «посреднических» услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.

«Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

#полиция #уголовное дело #миграция

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