Задержаны посредники по незаконному пребыванию иностранцев в Казахстане

Подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали несколько криминальных групп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранцев путем фальсификации и подделки документов.
В Западно и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.
В Кызылорде совместно с погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему «посреднических» услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.
«Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.