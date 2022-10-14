Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе

В городе Таразе выясняют обстоятельства загадочной смерти девятиклассника. Его тело мать обнаружила недалеко от дома. Полиция ведет расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства», передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

14-летнего школьника вынули из петли в гараже, который находится рядом с домом подростка. Известно, что утром мальчик был на уроках, потом пришел домой – как ни в чем не бывало. Каких-либо изменений в поведении ребенка никто не заметил.

Что толкнуло его на отчаянный шаг, теперь выясняет полиция.

«В ходе осмотра трупа на месте происшествия сотрудниками полиции следов насилия не выявлено. Труп доставлен в Жамбылский областной морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Доведение до самоубийства», – прокомментировала официальный представитель управления полиции Тараза Жанерке Азимхан.