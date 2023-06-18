Захват заложников в банке в Астане: комментарий министра МВД

В Астане задержан вооруженный мужчина, захвативший заложников в филиале Kaspi Bank. Марат Ахметжанов дал интервью СМИ, передает Кazpravda.kz.

Фото: zakon.kz

Ранее сообщалось о вооруженном нападении на филиал Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны.

Мужчина с оружием взял в заложники семь сотрудников банка.

На переговоры с ним пошел лично министр МВД Марат Ахметжанов.

"Он проверил мои данные. При этом он держал девушку, которой угрожал", - рассказывает министр.

По словам Ахметжанова мужчина требовал перевести на определенные счета деньги, чтобы помочь своим родным и близким.

К переговорам с захватчиком полицейские подключили и его родственников. Однако это не дало результата.

Тогда полицейские пошли на штурм. Был применен слезоточивый газ и силовой захват, в ходе которого, по словам министра, никто не пострадал.

Вся спецоперация длилась два часа. В результате захватчик был задержан, а заложники освобождены.

В данное время преступник водворен в изолятор временного содержания.