Захват заложников в банке в Астане: комментарий министра МВД

В Астане задержан вооруженный мужчина, захвативший заложников в филиале Kaspi Bank. Марат Ахметжанов дал интервью СМИ, передает Кazpravda.kz.
Ранее сообщалось о вооруженном нападении на филиал Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны.
Мужчина с оружием взял в заложники семь сотрудников банка.
На переговоры с ним пошел лично министр МВД Марат Ахметжанов.
"Он проверил мои данные. При этом он держал девушку, которой угрожал", - рассказывает министр.
По словам Ахметжанова мужчина требовал перевести на определенные счета деньги, чтобы помочь своим родным и близким.
К переговорам с захватчиком полицейские подключили и его родственников. Однако это не дало результата.
Тогда полицейские пошли на штурм. Был применен слезоточивый газ и силовой захват, в ходе которого, по словам министра, никто не пострадал.
Вся спецоперация длилась два часа. В результате захватчик был задержан, а заложники освобождены.
В данное время преступник водворен в изолятор временного содержания.