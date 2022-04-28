Закиржан Кузиев избран депутатом Мажилиса от АНК

Закиржан Кузиев избран депутатом Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана с результатом 60,94% голосов, сообщает Kazpravda.kz.

"Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого АНК, вместо выбывшего, набравший наибольшее число голосов членов АНК: Кузиев Закиржан Пирмухамедович", - объявили в Центральной избирательной комиссии РК.

По информации ЦИК, баллотировались два кандидата.

"На основании протокола избирательной комиссии города Нур-Султан о результатах подсчета голосов по выборам депутата Мажилиса, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, в списки избирателей внесены 527 избирателей, приняли участие в голосовании 425 человек, или 80,65 процента. Установлены следующие итоги выборов депутата Мажилиса Парламента РК, избираемого Ассамблеей народа Казахстана: за Кузиева Закиржана Пирмухамедовича подано 259 голосов или 60,94 процента голосов избирателей; за Тварионаса Виталия Ионо подано 128 голосов или 30,12 процента голосов избирателей. Число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 25 или 5,88 процента. Депутатом Мажилиса Парламента РК, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, избран Кузиев Закиржан Пирмухамедович, 1969 года рождения, председатель Наблюдательного совета ТОО "Универсал", проживает в городе Алматы, уйгур", - говорится в официальном сообщении ЦИК.

Напомним, сегодня утром вышел указ Президента РК об освобождении Закиржана Кузиева от должности заместителя председателя АНК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого от АНК, вместо выбывшего.

Закиржан Кузиев родился в 1969 году в Алматы. Окончил Профессионально-техническое училище № 16 (1987 год) по специальности «Строитель-паркетчик».