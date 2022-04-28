Закиржан Кузиев избран депутатом Мажилиса от АНК

Закиржан Кузиев избран депутатом Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана с результатом 60,94% голосов, сообщает Kazpravda.kz.
"Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого АНК, вместо выбывшего, набравший наибольшее число голосов членов АНК: Кузиев Закиржан Пирмухамедович", - объявили в Центральной избирательной комиссии РК.
По информации ЦИК, баллотировались два кандидата.
"На основании протокола избирательной комиссии города Нур-Султан о результатах подсчета голосов по выборам депутата Мажилиса, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, в списки избирателей внесены 527 избирателей, приняли участие в голосовании 425 человек, или 80,65 процента. Установлены следующие итоги выборов депутата Мажилиса Парламента РК, избираемого Ассамблеей народа Казахстана: за Кузиева Закиржана Пирмухамедовича подано 259 голосов или 60,94 процента голосов избирателей; за Тварионаса Виталия Ионо подано 128 голосов или 30,12 процента голосов избирателей. Число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 25 или 5,88 процента. Депутатом Мажилиса Парламента РК, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, избран Кузиев Закиржан Пирмухамедович, 1969 года рождения, председатель Наблюдательного совета ТОО "Универсал", проживает в городе Алматы, уйгур", - говорится в официальном сообщении ЦИК.
Напомним, сегодня утром вышел указ Президента РК об освобождении Закиржана Кузиева от должности заместителя председателя АНК.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого от АНК, вместо выбывшего.
Закиржан Кузиев родился в 1969 году в Алматы. Окончил Профессионально-техническое училище № 16 (1987 год) по специальности «Строитель-паркетчик».
Столяр-станочник 5-го разряда в производственном объединении «Ремстройтехника» (1990-1991 годы);
Инструктор шеф-монтажного отдела «Четыре и К» малого производственного коммерческого предприятия (1991-1992 годы);
Заместитель директора МГП «Единство» (1992-1993 годы);
Директор малого частного предприятия «Назигум» (1993-1996 годы);
Президент АО «Универсал» (1996-1999 годы);
Директор, Генеральный директор ЗАО «Универсал», Генеральный директор СП «Бент-Анак» (1999-2005 годы);
Генеральный директор ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный завод» (2005-2008 годы);
Президент, Советник генерального директора ТОО «Универсал» (2008-2010 годы);
Учредитель ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный завода» (с 2005 года);
Председатель Правления Совета директоров ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный завод», ТОО «Универсал» (с 2016 года).