Закладчика мефедрона задержали в Актобе

Полицейские пресекли реализацию около двух тысяч одноразовых доз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний актюбинец. В ходе следственных действий у задержанного изъято 126 свертков с порошкообразным веществом.

При обыске съемной квартиры с применением служебной собаки правоохранители обнаружили и изъяли 10 zip-пакетов с порошкообразным веществом.

«Согласно заключениям экспертиз, изъятые вещества являются психотропным веществом мефедрон общим весом более 275 граммов – это около двух тысяч разовых доз на сумму семь миллионов тенге. По факту незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере начато досудебное расследование. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», — уточнили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что подозреваемый водворен в ИВС.

