Цель проведения показательного судебного процесса — формирование правовой культуры у подрастающего поколения, профилактика правонарушений и повышение уровня правосознания среди молодёжи, передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура Акмолинской области

По итогам рассмотрения дела суд признал гражданина К. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в УИС максимальной безопасности.

В рассмотрении приняли участие учащиеся общеобразовательных школ района, а также преподаватели и педагоги образовательных учреждений.

Прокуратура района призывает граждан воздерживаться от агрессивных действий, искать законные способы урегулирования конфликтов и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при возникновении угрозы насилия.