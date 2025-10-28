Он особо подчеркнул, что главной целью проводимой по поручению Главы государства работы является повышение благосостояния граждан
Председатель Сената Маулен Ашимбаев в программе «Бетпе-бет» телеканала 24KZ высказался о важности правового развития государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента.
Он отметил, что результатом реализации концепции Главы государства «Закон и порядок» должно стать процветание страны и повышение благосостояния граждан.
«Правовое государство – это Закон, верховенство права. Это также означает, что все действия, все общественные отношения должны осуществляться в рамках закона. Отсюда следует принцип «Закона и Порядок» Президента страны. Все должны подчиняться закону. Должно быть верховенство закона. Тогда будет порядок, тогда будет развитие государства, процветание страны», – сказал Маулен Ашимбаев.
Он особо подчеркнул, что главной целью проводимой по поручению Главы государства работы является повышение благосостояния граждан.
«Для дальнейшего устойчивого развития страны и обеспечения экономического роста необходимо проведение рыночных реформ. Тем самым будет повышаться уровень жизни населения. Будет обеспечен рост зарплат, доходов населения, будут созданы рабочие места, увеличатся объемы промышленности. Поэтому цель экономических реформ государства – повышение качества жизни населения», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената прокомментировал цель и значение предложенной Главой государства парламентской реформы. По его словам, повышение полномочий Парламента – важный и ответственный шаг на пути демократического развития. Маулен Ашимбаев отметил, что реформы будут осуществляться планомерно, обстоятельно и всесторонне обсуждаться.
«Сейчас законы рассматриваются в двух Палатах: сначала рассматриваются и принимаются в Мажилисе, а затем одобряются Сенатом. Таким образом, у нас законодательный процесс разделен на две части. Мажилис, в частности, дает согласие на назначение Премьер-министра, обсуждает кандидатуры Министров, рассматривает кандидатуры членов Правительства. У Сената также есть свои определенные полномочия. Объединение всех этих функций могло бы способствовать усилению Парламента, поднять на новый уровень представительный орган. Это процесс, соответствующий мировой практике, станет уверенным шагом нашей страны на пути к демократии. Президент поручил не торопиться и всесторонне рассмотреть этот вопрос. Все решения должны приниматься разумно, системно. Это большая правовая реформа. Ее конечная цель – прийти к всесторонне проработанным, продуманным общим решениям. Это означает усиление Парламента, а усиление представительного органа означает, что народ получит больше возможностей для реализации своих прав. Поэтому я уверен, что эти реформы внесут свой вклад в развитие и усиление демократического прогресса нашей страны», – сказал председатель Палаты Маулен Ашимбаев.