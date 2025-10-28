Скрин с видео телеканала 24KZ

Председатель Сената Маулен Ашимбаев в программе «Бетпе-бет» телеканала 24KZ высказался о важности правового развития государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента.

Он отметил, что результатом реализации концепции Главы государства «Закон и порядок» должно стать процветание страны и повышение благосостояния граждан.

«Правовое государство – это Закон, верховенство права. Это также означает, что все действия, все общественные отношения должны осуществляться в рамках закона. Отсюда следует принцип «Закона и Порядок» Президента страны. Все должны подчиняться закону. Должно быть верховенство закона. Тогда будет порядок, тогда будет развитие государства, процветание страны», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он особо подчеркнул, что главной целью проводимой по поручению Главы государства работы является повышение благосостояния граждан.

«Для дальнейшего устойчивого развития страны и обеспечения экономического роста необходимо проведение рыночных реформ. Тем самым будет повышаться уровень жизни населения. Будет обеспечен рост зарплат, доходов населения, будут созданы рабочие места, увеличатся объемы промышленности. Поэтому цель экономических реформ государства – повышение качества жизни населения», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената прокомментировал цель и значение предложенной Главой государства парламентской реформы. По его словам, повышение полномочий Парламента – важный и ответственный шаг на пути демократического развития. Маулен Ашимбаев отметил, что реформы будут осуществляться планомерно, обстоятельно и всесторонне обсуждаться.