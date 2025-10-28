Спикер Сената рассказал о главном принципе правового государства

Сенат
46

Он особо подчеркнул, что главной целью проводимой по поручению Главы государства работы является повышение благосостояния граждан

Скрин с видео телеканала 24KZ

Председатель Сената Маулен Ашимбаев в программе «Бетпе-бет» телеканала 24KZ высказался о важности правового развития государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента.

Он отметил, что результатом реализации концепции Главы государства «Закон и порядок» должно стать процветание страны и повышение благосостояния граждан.

«Правовое государство – это Закон, верховенство права. Это также означает, что все действия, все общественные отношения должны осуществляться в рамках закона. Отсюда следует принцип «Закона и Порядок» Президента страны. Все должны подчиняться закону. Должно быть верховенство закона. Тогда будет порядок, тогда будет развитие государства, процветание страны», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он особо подчеркнул, что главной целью проводимой по поручению Главы государства работы является повышение благосостояния граждан.

«Для дальнейшего устойчивого развития страны и обеспечения экономического роста необходимо проведение рыночных реформ. Тем самым будет повышаться уровень жизни населения. Будет обеспечен рост зарплат, доходов населения, будут созданы рабочие места, увеличатся объемы промышленности. Поэтому цель экономических реформ государства – повышение качества жизни населения», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената  прокомментировал цель и значение предложенной Главой государства парламентской реформы. По его словам, повышение полномочий Парламента – важный и ответственный шаг на пути демократического развития. Маулен Ашимбаев отметил, что реформы будут осуществляться планомерно, обстоятельно и всесторонне обсуждаться.

«Сейчас законы рассматриваются в двух Палатах: сначала рассматриваются и принимаются в Мажилисе, а затем одобряются Сенатом. Таким образом, у нас законодательный процесс разделен на две части. Мажилис, в частности, дает согласие на назначение Премьер-министра, обсуждает кандидатуры Министров, рассматривает кандидатуры членов Правительства. У Сената также есть свои определенные полномочия. Объединение всех этих функций могло бы способствовать усилению Парламента, поднять на новый уровень представительный орган. Это процесс, соответствующий мировой практике, станет уверенным шагом нашей страны на пути к демократии. Президент поручил не торопиться и всесторонне рассмотреть этот вопрос. Все решения должны приниматься разумно, системно. Это большая правовая реформа. Ее конечная цель – прийти к всесторонне проработанным, продуманным общим решениям. Это означает усиление Парламента, а усиление представительного органа означает, что народ получит больше возможностей для реализации своих прав. Поэтому я уверен, что эти реформы внесут свой вклад в развитие и усиление демократического прогресса нашей страны», – сказал председатель Палаты Маулен Ашимбаев.

#закон #Ашимбаев #СМИ

Популярное

Все
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на 10 – депутат
Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году
США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых
15 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Финляндии в Акорде
Маск запустил Grokipedia
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем независимости
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
В Японии начался суд по делу об убийстве экс-премьера Абэ
В США выбрали рождественскую елку
Глава государства провел переговоры с Президентом Финляндии
Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран
Более 700 малышей родилось за сутки в День Республики
В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центральной Азии
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Республики
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Золотой поединок состоится в Алматы
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Спикер Сената поздравил казахстанцев с Днем Республики
Торжественная церемония ко Дню Республики прошла в Сенате
В Сенате представили проект республиканского бюджета на 202…
Сенаторы предложили ряд поправок в закон об ИИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]