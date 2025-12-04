Как государство реализует политику по принципу «Закон и Порядок»

Закон и Порядок
В Астане прошла Международная научно-практическая конференция «Закон и Порядок – основа стабильности и прогресса», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Генпрокуратура

Заместитель генерального прокурора Асхат Жумагали говорил о развитии устойчивой парадигмы «Закон и Порядок», видении дальнейшего совершенствования работы по ее продвижению.

Заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков раскрыл темы доверия и общественной безопасности, подчеркнув, что ключевой задачей МВД является «служить и защищать», а не только «охранять и контролировать». Он напомнил об историческом наследии - Касым ханның «Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолы», Тәуке ханның «Жеті жарғысы».

 Айдар Сайтбеков подчеркнул, что принципы законности и справедливого правопорядка являются частью национального кода казахской государственности.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Назгуль Рахметуллина рассказала о роли судебных коллегий, первый вице‑министр труда Аскарбек Ертаев поднял вопрос социальной адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы, вице‑министр культуры и информации Канат Искаков – о партнёрстве с гражданским обществом, а первый вице‑министр просвещения Майра Мелдебекова – о формировании культуры законопослушного поведения у молодежи.

Спектр тем охватил все сферы – от науки и образования до социальной поддержки, что подтверждает комплексный подход государства к реализации идеологии «Закон и Порядок». Затем выступили представители научного сообщества.

Руководитель научно-исследовательских проектов Офиса профессоров Мaqsut Narikbayev University по вопросам уголовного правосудия и научно-правовой экспертизы, доктор юридических наук, профессор, почетный академик НАН РК Марат Когамов выступил о нормах уголовно‑процессуального закона.

Директор Института по исследованию уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблем Astana International University, заслуженный деятель Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор, академик АЕН РК Исидор Борчашвили говорил о правовом фундаменте Конституции.

Отдельный интерес вызвали выступления о практическом региональном опыте. В своем выступлении аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал, что проект «Тараз – қауіпсіз қала» позволил снизить уровень преступности с 98 до 54 на 10 тыс. населения и резко повысить доверие к правоохранительным органам.

Прокурор г.Алматы Серик Карипбеков рассказал о борьбе с SIM‑боксами: уничтожено 12 нелегальных систем, заблокировано более 4 млн IP‑вызовов, запущен продукт «Sim‑Kids» для безопасной связи детей.

Прокурор г.Шымкента Габит Муканов поделился опытом расследования дела «Карбон»: использование финансовой аналитики и принципа «иди за деньгами» позволило выйти на организаторов международной наркосети.

Прокурор Алматинской области Берик Адамов поделился результатами трёх проектов: дистанционное правовое воспитание охватило 180 тыс. школьников; система «Портрет семьи» на основе искусственного интеллекта помогает определить социальные риски; аналитическая платформа прогнозирует правонарушения, интегрируя более 30 баз данных.

Прокурор Западно‑Казахстанской области Нұрбек Ұлласбекұлы презентовал проект «Цветной маршрут», позволяющий выявлять эмоционально нестабильных школьников: обследованы свыше 50 тыс. детей, выявлены 9 тыс. подростков с риском кризисных состояний, для которых организована индивидуальная поддержка.

Обобщая итоги демонстраций и выступлений, генеральный прокурор Берик Асылов предложил активнее внедрять имеющиеся ресурсы и наработки во всех регионах страны и сферах общества, продвигая принцип «Закон и Порядок». К примеру, результаты проекта ЗКО, позволяющие выявлять эмоционально нестабильных школьников, целесообразно внедрить в армии, отметил Берик Асылов.

#конференция #закон и порядок

