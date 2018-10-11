Закон о медиации работает плохо, спада конфликтности нет, иски растут – Жакип Асанов
Инга Селезнева
Семь лет назад в Казахстане был принят закон о медиации, однако он до сих пор не работает как следует, спада конфликтов сторон нет, а иски в судах постоянно растут. Такое мнение высказал председатель Верховного суда Жакип Асанов, выступая на международной конференции на тему "Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нам надо существенно снизить конфликтность в обществе. Семь лет назад мы приняли закон о медиации, но он, можно сказать, до сих пор плохо работает, спада конфликтности нет, наоборот, иски постоянно растут. Как сказал Елбасы, ежегодно 4 миллиона наших граждан втянуты в судебные разбирательства - это каждый пятый казахстанец. В чем причина? Мы не научились примирять стороны, не умеем приводить их к компромиссу, не используем колоссальный потенциал применения знаний и опыта в своей среде, не повышаем культуру разрешения споров?"- сказал Асанов.
Он привел в пример английских юристов, которым удается 70 процентов споров в стране решить до суда, из остальных 30 процентов до судебного заседания миром завершается еще 70 процентов.
"Мы сейчас ведем информационную работу, чтобы повысить в обществе культуру разрешения споров, отправили специалистов в регионы, разъясняем населению, особенно молодым, что противоречия и разногласия надо решать мирным путем, не нужно сразу бежать в суды, так как на рынке много юристов, для которых спор - это их хлеб. К сожалению, среди них есть ловкачи, которые отговаривают клиентов от поиска компромисса, долгие тяжбы им выгодны. Поэтому, обращаемся к гражданам: остерегайтесь их и не попадайтесь на их уловки! Просьба к акимам областей, Федерации профсоюзов, Ассамблее народов Казахстана, Министерству общественного согласия, - мы с вами на местах создаем центры и кабинеты примирения, и важно, чтобы их работа была реально эффективной. Суды со своей стороны окажут максимальное содействие", - заверил председатель Верховного суда.
Также Жакип Асанов обратился к госорганам, чтобы они отказались от долгих судебных тяжб.
"Просьба к государственным органам: откажитесь, пожалуйста, от практики обязательно пройти все судебные инстанции в решении какого-либо вопроса. Да, если вы считаете себя правым, то надо идти до конца, но если ваша ошибка очевидна, зачем упорно продолжать судиться? И себе и судам ненужную работу создаете, не считаете расходы на всю эту волокиту, а главное, страдают люди, страдает бизнес!" - заключил он.