Закон о возврате государству незаконно приобретенных активов признан соответствующим Конституции

Конституционный суд Казахстана по обращению президента страны проверил конституционность принятых Парламентом 20 и 29 июня 2023 года и представленных на подпись главе государства ряда законов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт КС.

Фото: пресс-служба Конституционного суда РК

Так, Конституционный суд проверил конституционность:

- Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

- Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре»;

- законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

КС рассмотрел обращение президента страны в открытом заседании. Были заслушаны сообщения ряда судей Конституционного суда, изучены материалы конституционного производства, проанализированы законодательство Казахстана и отдельных зарубежных стран, международный опыт. Все законы были признаны соответствующими Конституции РК.

В частности, как указано в нормативном постановлении КС РК, «инициированный депутатами Парламента Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» разработан с учетом положений международно-правовых актов, к которым присоединился Казахстан, в том числе связанных с вопросами противодействия коррупции и борьбы с организованной преступностью».

Не противоречат конституционным требованиям положения закона, регулирующие вопросы принудительного обращения активов в доход государства (статьи 26-28). Такое решение принимается судом по иску прокурора с соблюдением принципов гражданского судопроизводства, обозначили в КС.

Целями закона являются возврат активов и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Республике Казахстан, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе (пункт 1 статьи 5). Они соответствуют положениям статей 1, 6 и 26 Конституции, отмечается в документе.

«Конституционный суд считает, что, принимая Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», государство определяет систему восстановления нарушенных прав народа Казахстана для устойчивого экономического и социального развития страны. Возврат государству незаконно приобретенных активов соответствует конституционно значимым целям, направлен на поддержание баланса личных, общественных и государственных интересов при неукоснительном соблюдении конституционно обоснованных принципов справедливости, разумности и соразмерности.

При условии надлежащего системного контроля и регулирования вопросов, относящихся к праву собственности, развития экономики в интересах всего народа государство будет иметь больше финансовых и иных возможностей реализовать свои социально-экономические, экологические, политические и правовые обязательства перед гражданами и обществом, обеспечить должный уровень национальной безопасности, требуемые Конституцией», – говорится в тексте постановления.

С полным текстом итогового решения Конституционного суда можно ознакомиться здесь.

Напомним, 29 июня 2023 года Сенат Парламента РК одобрил Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» с сопутствующими поправками.