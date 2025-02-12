Закон об иностранных агентах предлагает ввести депутат Мажилиса

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова считает  своевременным ввести в Казахстане закон об иностранных агентах. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем запросе Ирина Смирнова сообщила, что в Казахстане иностранное финансирование получают порядка 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США. 

«По официальным данным правительства, в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 - международные организации, 31 - иностранные государственные организации, 81 - зарубежные и казахстанские НПО. Финансовую и материально-техническую помощь нашим НПО также предоставляют и другие зарубежные структуры, и посольства, не входящие в указанные списки. Поддержку получают, в основном, проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности», - отметила депутат. 

Депутат считает, что настало время решить - чего больше от деятельности иностранных фондов нашей стране - пользы или вреда. 

«Если зарубежные НПО, чувствующие себя в Казахстане весьма комфортно, действительно играют в свою собственную игру, их влиятельность может выйти нам боком. Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в «серой зоне» и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под «медиаподдержку», «правозащиту» и «повышение толерантности. В мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года. Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается Закон США «О регистрации иностранных агентов», принятый еще в 1938 году. Закон распространяется на такие сферы, как политическая активность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор и раздача финансовых средств, предоставление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами конгресса. Уверена, что и Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуру для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник», - подчеркнула Ирина Смирнова.

Депутат считает необходимым установить при этом ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход, по ее мнению, позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества. 

«Наша общая цель - укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду - за независимую журналистику», - подчеркнула Ирина Смирнова.

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