Закон Республики Казахстан
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О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о свободной торговле от 11 ноября 1997 годаРатифицировать Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о свободной торговле от 11 ноября 1997 года, совершенный в Женеве 11 ноября 2004 года.
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВАстана, Акорда, 30 сентября 2005 года, № 78-III ЗРК