Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о свободной торговле от 11 ноября 1997 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о свободной торговле от 11 ноября 1997 года, совершенный в Женеве 11 ноября 2004 года.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 30 сентября 2005 года, № 78-III ЗРК