Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) абзац второй части первой статьи 44 дополнить подпунктами 12) и 13) следующего содержания:

«12) суммы неуплаченных таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

13) суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, недекларированных либо недостоверно декларированных при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза.»;

в статье 233:

в абзаце первом части первой слова «деяния не причинили крупный ущерб» заменить словами «действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния»;

в абзаце первом части второй слова «деяние не причинило крупный ущерб физическому лицу, организации или государству» заменить словами «действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния»;

в статье 238:

в части первой:

в подпункте 1) слова «, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния» исключить;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) составления искаженной финансовой отчетности, сокрытия данных, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, внесения в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожения бухгалтерской документации;»;

в абзаце втором слово «пятидесяти» заменить словом «ста»;

в подпункте 1) части первой статьи 239 слова «, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния» исключить;

абзац первый статьи 545 после слова «Казахстан,» дополнить словами «если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,»;

абзац первый статьи 549 после слов «вида других» дополнить словами «, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,»;

абзац первый статьи 550 после слова «Кодекса,» дополнить словами «если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,»;

в статье 551:

в части первой:

абзац первый после слова «главы,» дополнить словами «если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«влечет штраф в размере двадцати пяти процентов от суммы неуплаченных таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере пятидесяти процентов от суммы неуплаченных таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«влечет штраф в размере двадцати пяти процентов от недекларированной либо недостоверно декларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов с конфискацией недекларированных либо недостоверно декларированных денежных средств и денежных инструментов.»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Суммы таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащие уплате, исчисляются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».»;

часть первую статьи 684 после цифр «550,» дополнить словами «551 (частью третьей),»;

часть первую статьи 720 после цифр «551» дополнить словами «(частями первой, второй и четвертой)»;

подпункт 31) части первой статьи 804 после цифр «550,» дополнить словами «551 (часть третья),».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июля 2024 года

№ 114-VІIІ ЗРК