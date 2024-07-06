Закон Республики Казахстан Законы 6 июля 2024 г. 4:35 28 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: 1) абзац второй части первой статьи 44 дополнить подпунктами 12) и 13) следующего содержания: «12) суммы неуплаченных таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 13) суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, недекларированных либо недостоверно декларированных при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза.»; в статье 233: в абзаце первом части первой слова «деяния не причинили крупный ущерб» заменить словами «действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния»; в абзаце первом части второй слова «деяние не причинило крупный ущерб физическому лицу, организации или государству» заменить словами «действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния»; в статье 238: в части первой: в подпункте 1) слова «, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния» исключить; подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) составления искаженной финансовой отчетности, сокрытия данных, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, внесения в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожения бухгалтерской документации;»; в абзаце втором слово «пятидесяти» заменить словом «ста»; в подпункте 1) части первой статьи 239 слова «, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния» исключить; абзац первый статьи 545 после слова «Казахстан,» дополнить словами «если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,»; абзац первый статьи 549 после слов «вида других» дополнить словами «, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,»; абзац первый статьи 550 после слова «Кодекса,» дополнить словами «если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,»; в статье 551: в части первой: абзац первый после слова «главы,» дополнить словами «если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,»; абзац второй изложить в следующей редакции: «влечет штраф в размере двадцати пяти процентов от суммы неуплаченных таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.»; абзац второй части второй изложить в следующей редакции: «влекут штраф в размере пятидесяти процентов от суммы неуплаченных таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.»; абзац второй части третьей изложить в следующей редакции: «влечет штраф в размере двадцати пяти процентов от недекларированной либо недостоверно декларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов с конфискацией недекларированных либо недостоверно декларированных денежных средств и денежных инструментов.»; дополнить примечанием следующего содержания: «Примечание. Суммы таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащие уплате, исчисляются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».»; часть первую статьи 684 после цифр «550,» дополнить словами «551 (частью третьей),»; часть первую статьи 720 после цифр «551» дополнить словами «(частями первой, второй и четвертой)»; подпункт 31) части первой статьи 804 после цифр «550,» дополнить словами «551 (часть третья),». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 5 июля 2024 года № 114-VІIІ ЗРК