Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Респуб­лики Казахстан, совершенное в Нур-Султане 17 июня 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 апреля 2023 года

№ 1-VIIІ ЗРК