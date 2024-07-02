Закон Республики Казахстан

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон применяется к отношениям, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика, за исключением:

1) услуг, приобретаемых у физических лиц по трудовым договорам;

2) услуг, приобретаемых у физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, по договорам возмездного оказания услуг;

3) услуг, связанных с осуществлением командировочных расходов;

4) государственного задания;

5) внесения взносов (вкладов), в том числе в уставный капитал юридических лиц;

6) товаров, работ, услуг, приобретаемых национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными управляющими компаниями, национальными компаниями, социально-предпринимательскими корпорациями и аффилированными с ними юридическими лицами, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, переданными в доверительное управление физическим лицам или негосударственным юридическим лицам с правом последующего выкупа, Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, а также уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

7) товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, входящих в состав государственного оборонного заказа, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе»;

8) товаров, работ, услуг, приобретаемых организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

9) товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является Республика Казахстан. Приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации инвестиционных проектов, полностью или частично финансируемых другими зарубежными банками, осуществляется по правилам этих банков при соблюдении в совокупности следующих условий:

зарубежный банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «А-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

более пятидесяти процентов финансирования осуществляется зарубежными банками;

реализация инвестиционного проекта осуществляется государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

реализация инвестиционного проекта не требует государственной гарантии и не влечет обременения имущества заемщика;

10) товаров, работ, услуг, приобретаемых научно-исследовательскими институтами и организациями высшего и (или) послевузовского образования, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств в порядке, определенном уполномоченным органом в области науки по согласованию

с уполномоченным органом в сфере государственных закупок.

Статья 2. Цель и задача настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является обеспечение достижения стратегических целей государственного управления, задач и функций государства в соответствии с проводимой государственной политикой в области государственных закупок.

2. Задачей настоящего Закона является создание правовых основ для субъектов государственных закупок по эффективному управлению государственными финансами и бюджетом через принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, аукционе и подтверждающих документах потенциального поставщика и (или) привлекаемого субподрядчика (соисполнителя) по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, а равно внесенные

путем исправлений, искажающих действительное содержание, и не соответствующие действительности и подтверждающим документам потенциального поставщика в представленной заявке;

2) аукционная документация – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в аукционе, в которой содержатся требования к заявке на участие в аукционе, условия и порядок осуществления государственных закупок способом аукциона;

3) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках, а также физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

4) аффилированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право;

5) стартовая цена – цена, предложенная потенциальным поставщиком до проведения аукциона, прилагаемая к заявке на участие в аукционе, которая не может быть ниже выделенной суммы предмета аукциона более чем на пять процентов;

6) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции;

7) единая платформа закупок (далее – веб-портал) – информационная система уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;

8) работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан;

9) согласительная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для рассмотрения обращений потенциальных поставщиков, включенных в реестр недобросовестных участников государственных закупок вследствие уклонения от заключения договора о государственных закупках;

10) конкурсное ценовое предложение – цена, предложенная потенциальным поставщиком для участия в государственных закупках способом конкурса, прилагаемая к заявке на участие в конкурсе;

11) конкурсная документация – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе, в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе, условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса;

12) услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата;

13) резиденты Республики Казахстан – граждане Республики Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе за ее пределами, за исключением граждан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;

иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания на территории Республики Казахстан;

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения на ее территории, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Казахстан и за ее пределами;

дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за ее пределами;

14) государственные закупки – приобретение заказчиками товаров, работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств, выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и (или) собственных доходов;

15) единый организатор государственных закупок (далее – единый организатор) – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, акиматом области, города республиканского значения и столицы или акиматом района (города областного значения), осуществляющее выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок;

16) общественный мониторинг государственных закупок – процесс систематического сбора, обобщения и анализа, осуществляемый посредством веб-портала и на основе содержащейся в нем информации о планировании, проведении, исполнении и контроле государственных закупок, затрагивающей права и законные интересы неограниченного круга лиц, субъектами общественного контроля в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественном контроле»;

17) организатор государственных закупок (далее – организатор) – юридическое лицо или структурное подразделение, действующее от имени создавшего его юридического лица, осуществляющее организацию и проведение государственных закупок в соответствии с настоящим Законом;

18) единый оператор в сфере государственных закупок (далее – единый оператор) – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство;

19) уполномоченный орган в сфере государственных закупок (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере государственных закупок;

20) субъекты государственных закупок – потенциальный поставщик, поставщик, заказчик, организатор, единый организатор, единый оператор, уполномоченный орган, эксперт, экспертная комиссия;

21) договор о государственных закупках (далее – договор) – гражданско-правовой договор, заключенный посредством веб-портала между заказчиком и поставщиком, удостоверенный посредством электронных цифровых подписей, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок, утверждаемыми уполномоченным органом;

22) предписание – обязательный для исполнения административный акт уполномоченного органа, направляемый объектам контроля для устранения выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан

о государственных закупках и (или) причин и условий, способствующих им, а также принятия мер ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан, к лицам, допустившим эти нарушения;

23) устойчивые государственные закупки – приобретение заказчиками товаров, работ, услуг с целью обеспечения оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, на протяжении всего срока их жизненного цикла, а также достижения социальных, экономических и экологических аспектов развития;

24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве стороны в заключенном с заказчиком договоре, а также физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

25) экспертная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый единым организатором, организатором либо заказчиком с привлечением экспертов для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

26) эксперт – физическое лицо, обладающее специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области проводимых государственных закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое заказчиком, организатором, единым организатором для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

27) заказчики – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, за исключением государственных предприятий как имущественных комплексов, юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале)

которых принадлежат государству, и аффилированных с ними юридических лиц, переданных в доверительное управление физическим или негосударственным юридическим лицам с правом последующего выкупа;

28) товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объекты права интеллектуальной собственности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан;

29) база данных цен на товары, работы, услуги – информационная подсистема, являющаяся частью веб-портала, содержащая сведения о сложившихся минимальных, средних и максимальных ценах на товары, работы, услуги по итогам государственных закупок;

30) справочник товаров, работ, услуг (далее – справочник) – систематизированный перечень кодов товаров, работ, услуг, определенный уполномоченным органом, используемый для осуществления государственных закупок;

31) договор о строительстве «под ключ» – договор, предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующие указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора;

32) национальный режим – режим, предусматривающий допуск товаров, работ, услуг иностранного происхождения и потенциальных поставщиков, предлагающих такие товары, работы, услуги, к участию в государственных закупках на равных условиях с товарами, работами, услугами отечественного происхождения и потенциальных поставщиков, предлагающих такие товары, работы, услуги, если требование о предоставлении такого режима установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

33) форматно-логический контроль – комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями веб-портала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;

34) электронный кошелек – лицевой счет потенциального поставщика или поставщика, используемый единым оператором для отражения операций потенциального поставщика или поставщика при внесении им денег на счет единого оператора, связанных с:

обеспечением заявок на участие в государственных закупках;

обеспечением исполнения договора;

обеспечением аванса (в случае, если договором предусмотрен аванс);

внесением антидемпинговой суммы;

35) электронный магазин – подсистема веб-портала, обеспечивающая агрегацию данных, размещенных на электронных торговых площадках, соответствующих требованиям, определяемым единым оператором по согласованию с уполномоченным органом;

36) электронный каталог товаров – информационная подсистема веб-портала, предназначенная для формирования унифицированного описания товаров при осуществлении государственных закупок.

Статья 4. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках

1. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Принципы осуществления государственных закупок

1. Осуществление государственных закупок основывается на принципах:

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг;

2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;

3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;

4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок;

5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

6) ответственности субъектов государственных закупок;

7) недопущения коррупционных правонарушений, конфликта интересов;

8) развития устойчивых государственных закупок.

2. В процессе применения аналогии закона или аналогии права не допускается установление новых обязанностей или ограничение прав субъектов государственных закупок.

3. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, принимаемые в соответствии с настоящим Законом, должны соответствовать принципам осуществления государственных закупок, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 6. Процесс государственных закупок

1. Процесс государственных закупок включает в себя:

1) планирование государственных закупок;

2) выбор поставщика и заключение с ним договора;

3) исполнение договора.

2. На основании соответствующего бюджета (плана развития), выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан или индивидуального плана финансирования заказчик разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок в порядке и форме, которые определены правилами осуществления государственных закупок.

На основании положительного предложения соответствующей бюджетной комиссии заказчик вправе до утверждения (уточнения) соответствующего бюджета разработать и утвердить предварительный годовой план государственных закупок.

Заказчики, являющиеся государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, вправе разработать и утвердить предварительный годовой план государственных закупок до утверждения плана развития или индивидуального плана финансирования.

В указанных случаях предварительный годовой план государственных закупок разрабатывается и утверждается отдельно как на стадиях до утверждения, так и на стадиях до уточнения соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

Предварительный годовой план государственных закупок действует до утверждения (уточнения) годового плана государственных закупок.

Сведения о государственных закупках, предусмотренные предварительным годовым планом государственных закупок, переходят в годовой план государственных закупок.

Годовой план государственных закупок утверждается (уточняется) заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня утверждения (уточнения) соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

Не подлежат включению в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок)

сведения о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 3), 6), 22), 23) и 24) пункта 3 статьи 16 настоящего Закона.

3. При составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания).

4. Не допускается утверждение (уточнение) годового плана государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету (плану развития), выделенным деньгам из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан или индивидуальному плану финансирования, в совокупности по спецификам экономической классификации (статьям расходов), по которым требуется заключение договоров.

5. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) обязан разместить его на веб-портале, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан.

6. Заказчики вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок не более двух раз в месяц, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок.

7. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) обязан разместить внесенные изменения и (или) дополнения на веб-портале, за исключением сведений, составляющих государственные секреты

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан.

8. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок), за исключением приобретения товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктами 3), 6), 22), 23) и 24) пункта 3 статьи 16 настоящего Закона.

9. При осуществлении государственных закупок способом конкурса, аукциона единым оператором обеспечивается конфиденциальность конкурсных ценовых предложений (стартовых цен) потенциальных поставщиков до подведения итогов государственных закупок с учетом требований пункта 5 статьи 15 настоящего Закона.

10. Заказчик до подведения итогов государственных закупок вправе отказаться от осуществления государственных закупок в случаях:

1) сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок), произошедшего при уточнении (корректировке) соответствующих бюджета, проекта бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) внесения изменений и дополнений в стратегический план государственного органа, бюджет (план развития) или индивидуальный план финансирования заказчика, исключающих необходимость приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае, предусмотренном подпунктом 2) части первой настоящего пункта, перераспределение бюджета (денег согласно плану развития), выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан или денег согласно индивидуальному плану финансирования другому заказчику,

а равно внесение изменений и дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок), направленных на приобретение таких товаров, работ, услуг в текущем году, не допускается.

11. Заказчик либо организатор в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10 настоящей статьи, обязан известить о принятом решении лиц, участвующих в проводимых государственных закупках.

12. Процесс государственных закупок, порядок определения организатора, единого организатора, лиц, ответственных за осуществление государственных закупок, а также иные условия осуществляются в порядке, определенном настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок.

13. Централизованные государственные закупки осуществляются едиными организаторами по перечню (перечням) товаров, работ, услуг, утверждаемому (утверждаемым) уполномоченным органом, в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок.

Статья 7. Ограничения, связанные с участием в государственных закупках

1. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если:

1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей, учредителей, крупных акционеров данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика, а также сам учредитель, крупный акционер и аффилированные с ними лица обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика или организатора в проводимых государственных закупках;

2) потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок, участвовали в качестве заказчика, генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на строительство объекта, где предметом государственных закупок являются строительно-монтажные работы, инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и управлению проектом, за исключением участия разработчика технико-экономического обоснования в государственных закупках по разработке проектной (проектно-сметной) документации.

Данное требование не распространяется на работы по договорам о строительстве «под ключ», а также проекты, реализуемые в соответствии с международными стандартами строительства;

3) руководитель, учредитель или крупный акционер потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, и аффилированные с ними лица связаны с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

4) руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, связан с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, аффилированных с заказчиком;

5) руководитель, учредитель или крупный акционер потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включенным в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

6) потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие в государственных закупках, является руководителем, учредителем или крупным акционером потенциального поставщика, который включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

7) потенциальный поставщик состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

8) потенциальный поставщик и (или) его руководитель (руководители), учредитель (учредители) или крупный акционер ранее совершили коррупционное преступление;

9) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель), их руководитель, учредитель или крупный акционер, а также аффилированные с ними лица имеют неисполненные обязательства по исполнительным документам и включены государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в единый реестр должников.

Данное требование не распространяется на потенциальных поставщиков и поставщиков, определенных в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 25) и 26) пункта 3 статьи 16 настоящего Закона;

10) деятельность потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика – нерезидента Республики Казахстан;

11) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель, учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) потенциальный поставщик и (или) его учредители (акционеры), и (или) аффилированные лица их учредителей (акционеров) являются юридическими лицами, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением (офшорных зон);

13) в отношении потенциального поставщика вынесено решение суда, вступившее в законную силу, по просроченным и невыполненным договорным обязательствам по ранее заключенным договорам.

2. Ограничения, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, также распространяются на потенциальных поставщиков, находящихся в реестре недобросовестных участников закупок, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, и (или) перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда национального благосостояния.

3. Потенциальный поставщик и аффилированное лицо потенциального поставщика не имеют права участвовать в одном лоте при осуществлении государственных закупок способом конкурса, аукциона, запроса ценовых предложений.

Потенциальный поставщик, признанный победителем конкурса по государственным закупкам строительно-монтажных работ, и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в государственных закупках инжиниринговых услуг на одном и том же объекте строительства.

Потенциальный поставщик, признанный победителем конкурса по государственным закупкам инжиниринговых услуг, и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в государственных закупках строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства.

4. Заявки потенциальных поставщиков, являющихся государственными предприятиями, государственными учреждениями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, подлежат автоматическому отклонению веб-порталом в случае наличия не менее двух заявок от потенциальных поставщиков, являющихся субъектами частного предпринимательства.

5. Заказчик, в интересах которого осуществляются государственные закупки, не имеет права участвовать в таких закупках в качестве потенциального поставщика.

6. Нарушения требований настоящей статьи могут быть установлены заказчиком, организатором, единым организатором, уполномоченным органом либо уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту, а также субъектами общественного контроля в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественном контроле» на любой стадии осуществления государственных закупок.

7. Уполномоченный орган либо уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту не позднее пяти рабочих дней со дня установления факта нарушения требований настоящей статьи письменно уведомляет об этом:

1) заказчика, если такой факт установлен после заключения договора;

2) организатора, единого организатора, если такой факт установлен до заключения договора.

При этом к уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие данный факт.

8. Страховые агенты и страховые брокеры не вправе участвовать в государственных закупках по предоставлению услуг, связанных с заключением договора страхования.

Статья 8. Реестры, формируемые в сфере государственных закупок

1. Уполномоченный орган осуществляет формирование и ведение следующих реестров в сфере государственных закупок (далее – реестры):

потенциальных поставщиков;

заказчиков;

договоров;

недобросовестных участников государственных закупок;

жалоб;

опыта работы потенциальных поставщиков.

Формирование и ведение реестров осуществляются в порядке, определенном уполномоченным органом.

2. Реестр заказчиков представляет собой перечень юридических лиц, обязанных осуществлять приобретение товаров, работ, услуг, необходимых им для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности в соответствии с настоящим Законом и гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. Реестр договоров представляет собой перечень договоров, заключенных заказчиками в соответствующем финансовом году, и содержит сведения о предмете, количественных и стоимостных показателях договора, результатах исполнения сторонами договорных обязательств.

Не подлежат включению в реестр договоров сведения о договорах, заключенных по результатам государственных закупок, предусмотренных подпунктами 6), 12), 21), 22) и 24) пункта 3 статьи 16 и статьей 26 настоящего Закона.

4. Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень:

1) потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию;

2) потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора;

3) поставщиков, не исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам;

4) поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

В случае, указанном в подпункте 1) части первой настоящего пункта, организатор, единый организатор, заказчик обязаны не позднее тридцати календарных дней со дня, когда им стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня расторжения договора либо истечения срока действия договора обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

В случае, указанном в подпункте 4) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и (или) условий договора, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям:

1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени);

2) исполнения договорных обязательств;

3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику.

5. Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1), 3) и 4) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктом 2) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется уполномоченным органом на основании решения заказчика

о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

В случае признания потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок на основании решения суда, вступившего в законную силу, заказчик не позднее трех рабочих дней после получения такого решения суда посредством веб-портала обращается в уполномоченный орган для включения потенциального поставщика или поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, определенном уполномоченным органом.

6. В случае, предусмотренном частью второй пункта 5 настоящей статьи, потенциальный поставщик вправе обратиться в согласительную комиссию в порядке, определенном уполномоченным органом, с ходатайством об исключении его из реестра недобросовестных участников государственных закупок не позднее десяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о включении в такой реестр.

Согласительная комиссия рассматривает обращение потенциального поставщика, уклонившегося от заключения договора, и принимает решение об исключении либо отказе в исключении такого потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок.

В случае принятия решения об исключении потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок заказчик обращается в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган выносит решение об исключении потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок с учетом решения согласительной комиссии.

В состав согласительной комиссии в обязательном порядке входят представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

Типовое положение и порядок работы согласительной комиссии утверждаются уполномоченным органом.

7. Потенциальные поставщики и (или) поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников государственных закупок по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 3) и 4) части первой пункта 4 настоящей статьи, не допускаются к участию в государственных закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании их недобросовестными участниками государственных закупок.

Потенциальные поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников государственных закупок по основанию, предусмотренному подпунктом 2) части первой пункта 4 настоящей статьи, не допускаются

к участию в государственных закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня принятия решения уполномоченным органом о признании их недобросовестными участниками государственных закупок.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников государственных закупок, исключаются из указанного реестра не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного частями первой и второй настоящего пункта.

8. Основаниями исключения из реестра недобросовестных участников государственных закупок сведений о недобросовестном участнике государственных закупок являются:

1) истечение сроков, установленных частями первой и второй пункта 7 настоящей статьи;

2) наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения о признании недобросовестным участником государственных закупок;

3) решение уполномоченного органа, принятое по итогам рассмотрения согласительной комиссией обращения потенциального поставщика об исключении его из реестра недобросовестных участников государственных закупок.

9. Решение о внесении потенциального поставщика или поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок может быть обжаловано им в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Сведения, содержащиеся в реестрах, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, размещаются на веб-портале и должны быть общедоступны без взимания платы.

11. В реестр недобросовестных участников государственных закупок не включаются потенциальные поставщики и поставщики, определенные в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 25) и 26) пункта 3 статьи 16 настоящего Закона.

12. Реестр жалоб представляет собой перечень жалоб потенциальных поставщиков и поставщиков, поданных посредством веб-портала, и содержит сведения о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб.

13. Реестры потенциальных поставщиков, а также опыта работы потенциальных поставщиков представляют собой электронные базы данных, содержащие сведения о потенциальных поставщиках, полученные из государственных и негосударственных информационных систем и формируемые на веб-портале в соответствии с правилами осуществления государственных закупок.

Статья 9. Применение национального режима при осуществлении государственных закупок

1. При осуществлении государственных закупок к товарам, происходящим из иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым потенциальными поставщиками-нерезидентами, применяется национальный режим в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

2. Правительство Республики Казахстан в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных производителей товаров вправе установить изъятия из национального режима на срок не более двух лет.

3. Порядок установления изъятий из национального режима определяется Правительством Республики Казахстан.

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Статья 10. Способы осуществления государственных закупок

1. Государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

1) конкурса;

2) аукциона;

3) запроса ценовых предложений;

4) из одного источника;

5) через электронный магазин.

2. Способы осуществления государственных закупок, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) и 5) пункта 1 настоящей статьи, признаются конкурентными.

3. Государственные закупки способом аукциона осуществляются в режиме реального времени на веб-портале, проведение которых обеспечивается единым оператором.

Предметом аукциона является товар.

При этом аукцион проводится на один лот после рассмотрения заявок на участие в аукционе потенциальных поставщиков на предмет их соответствия квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок.

4. Государственные закупки способом запроса ценовых предложений проводятся на однородные товары, работы, услуги, если годовые объемы таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышают восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете. При этом решающим условием является цена.

Не допускается в целях применения способа запроса ценовых предложений дробление годового объема государственных закупок однородных товаров, работ, услуг в течение финансового года на части, размер одной из которых менее предусмотренного частью первой настоящего пункта.

5. Государственные закупки через электронный магазин проводятся на однородные товары, годовой объем которых не превышает четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Не допускается в целях применения способа через электронный магазин дробление годового объема государственных закупок однородных товаров в течение финансового года на части, размер одной из которых менее предусмотренного частью первой настоящего пункта.

6. Заказчик определяет способ осуществления государственных закупок в соответствии с настоящим Законом, за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом.

7. При определении способа осуществления государственных закупок приоритетным выбором являются конкурентные способы государственных закупок, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.

8. Порядок осуществления государственных закупок способами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, их основания и виды определяются настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок.

9. Обеспечение заявки на участие в государственных закупках, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 5) пункта 1 настоящей статьи, вносится в размере от одного до трех процентов от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок.

10. Для участия в государственных закупках, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 5) пункта 1 настоящей статьи, потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок, в качестве гарантии того, что он в случае определения его победителем заключит договор и внесет обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса (при наличии), антидемпинговую сумму (при наличии).

Статья 11. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику

1. К потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются следующие квалификационные требования:

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для физических лиц);

2) являться финансово устойчивыми и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете.

Финансовая устойчивость потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании сведений по доходам, уплаченным налогам, основным средствам, фонду оплаты труда в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок.

Для потенциальных поставщиков, относящихся к категории налогоплательщиков, полностью или частично освобожденных от уплаты налогов законами Республики Казахстан, правилами осуществления государственных закупок могут быть установлены дополнительные критерии финансовой устойчивости.

Для целей осуществления государственных закупок объединение показателей финансовой устойчивости не допускается, за исключением показателей по основным средствам и фонду оплаты труда.

При этом такое объединение допускается при условии соответствия основного вида деятельности реорганизуемых юридических лиц в течение трех лет (непрерывно), предшествующих предыдущему году, первому уровню (секции) структуры общего классификатора видов экономической деятельности;

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками.

В государственных закупках работ, услуг заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия материальных и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, города республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, оказания услуг;

5) иметь опыт работы.

Для целей осуществления государственных закупок опыт работы учитывается только по договорам, выполненным в рамках государственных закупок, и иным договорам, сведения о которых содержатся в информационных системах государственных органов.

В случае реорганизации юридических лиц (присоединение, слияние) учитывается наибольший опыт работы одного из реорганизуемых юридических лиц.

2. Порядок установления квалификационных требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в том числе к привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям), определяется правилами осуществления государственных закупок.

3. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые:

1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;

2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.

4. Соответствие потенциального поставщика и (или) привлекаемого субподрядчика (соисполнителя) квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, подтверждается посредством представления заказчику, организатору, единому организатору соответствующих документов, предусмотренных настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок, либо посредством информационных систем государственных органов в соответствии

с законодательством Республики Казахстан об информатизации.

В случае осуществления государственных закупок, по которым необходимо иметь разрешение, направить уведомление о начале осуществления деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», заказчик, организатор, единый организатор обязаны устанавливать к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) требование о наличии соответствующего разрешения (уведомления).

В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик и (или) привлекаемый субподрядчик (соисполнитель) представляют нотариально засвидетельствованную или электронную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

5. Потенциальный поставщик – нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, подтверждающие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика – нерезидента Республики Казахстан.

6. Не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев осуществления отдельных видов государственных закупок способом конкурса, а также случаев, предусмотренных статьей 26 и пунктами 6 и 7 статьи 27 настоящего Закона, в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок.

7. Потенциальный поставщик и (или) привлекаемый субподрядчик (соисполнитель) признаются не соответствующими квалификационным требованиям по одному из следующих оснований:

1) непредставления документа (документов), а равно отсутствия сведений в информационных системах государственных органов для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг;

2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком, а равно в информационных системах государственных органов для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;

3) установления факта предоставления недостоверной информации.

8. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи.

Статья 12. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений

1. Кроме квалификационных требований, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются требования конкурсной документации, аукционной документации.

2. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, разрабатываются организатором

на казахском и русском языках в соответствии с настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, служебной информации ограниченного распространения, определяемой Правительством Республики Казахстан, и иной охраняемой законом тайны.

В конкурсной документации, аукционной документации, а также в информации, размещаемой при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должно присутствовать требование о выполнении пуско-наладочных работ, если это необходимо для введения в эксплуатацию товара, работы, услуги.

3. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

При этом техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся:

1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам.

Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов.

Под неадминистрируемыми требованиями понимаются требования, которые невозможно проверить и (или) контролировать;

2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для:

доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и в случае возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга;

ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара;

приобретения технических вспомогательных (компенсаторных) средств, кохлеарных имплантов, лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания, если они закупаются для применения в отношении пациентов, имеющих медицинские показания (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), установленные по результатам заключений врачебных консилиумов и медико-генетических заключений.

5. В размещаемой информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для:

1) доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

2) определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и в случае возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга;

3) ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара;

4) приобретения технических вспомогательных (компенсаторных) средств, кохлеарных имплантов, лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания, если они закупаются для применения в отношении пациентов, имеющих медицинские показания (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), установленные по результатам заключений врачебных консилиумов и медико-генетических заключений;

5) приобретения однородных товаров, представленных и доступных на рынке, стоимость которых не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6. Выбор поставщика осуществляется на основе соответствия квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации, аукционной документации, критериям, влияющим на конкурсное ценовое предложение, рейтинга потенциальных поставщиков, формируемого веб-порталом на основе данных и сведений государственных и негосударственных информационных систем, цены, предложенной потенциальным поставщиком при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

Порядок установления, а также основания признания потенциального поставщика соответствующим либо не соответствующим указанным требованиям определяются правилами осуществления государственных закупок.

7. По отдельным товарам, работам, услугам уполномоченным органом к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования по перечню товаров, работ, услуг, утверждаемому уполномоченным органом.

8. Типовые конкурсные документации, аукционные документации разрабатываются и утверждаются уполномоченными органами соответствующей отрасли по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с перечнем видов товаров, работ, услуг, утверждаемым уполномоченным органом.

Статья 13. Антидемпинговые меры при осуществлении государственных закупок

1. Демпинговой ценой признается цена, предложенная потенциальным поставщиком, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок.

2. Представление демпинговых цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок, при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере, равном сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой.

Статья 14. Последствия предоставления потенциальным поставщиком, поставщиком недостоверной информации

1. Потенциальные поставщики или поставщики, предоставившие недостоверную информацию, включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, может быть установлена уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором, единым организатором, на любой стадии осуществления государственных закупок.

3. Уполномоченный орган либо органы государственного аудита и финансового контроля, установившие факт предоставления потенциальным поставщиком, поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, не позднее пяти рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомляют об этом:

1) заказчика, если такой факт установлен после подведения итогов государственных закупок;

2) организатора, единого организатора, если такой факт установлен до подведения итогов государственных закупок.

При этом к письменному уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих данный факт.

Статья 15. Основания и последствия признания государственных закупок несостоявшимися

1. Государственные закупки способом конкурса, аукциона признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствие представленных заявок на участие в конкурсе, аукционе;

2) если к участию в конкурсе, аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик;

3) если к участию в конкурсе, аукционе допущен один потенциальный поставщик в случае представления на участие в конкурсе, аукционе двух и более заявок потенциальных поставщиков.

2. Государственные закупки способом конкурса, аукциона признаются состоявшимися в случае, если на участие в конкурсе, аукционе представлена одна заявка, соответствующая квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации, аукционной документации. При этом цена заключенного договора не должна превышать конкурсное ценовое предложение (стартовую цену) потенциального поставщика, указанное (указанную) в заявке на участие в конкурсе, аукционе.

3. Если государственные закупки способом конкурса, аукциона признаны несостоявшимися, заказчик принимает одно из следующих решений:

1) о повторном проведении государственных закупок способом конкурса, аукциона;

2) об изменении конкурсной документации, аукционной документации и о проведении государственных закупок способом конкурса, аукциона.

4. В случае признания повторных государственных закупок способом конкурса, аукциона несостоявшимися по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, заказчик вправе осуществить государственные закупки способом из одного источника. При этом потенциальный поставщик, которому направляется приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника, определяется заказчиком и должен соответствовать квалификационным требованиям,

а также требованиям конкурсной документации, аукционной документации. Цена заключенного договора не должна превышать сумму, выделенную для осуществления данной государственной закупки.

5. В случаях признания государственных закупок способом конкурса, аукциона несостоявшимися по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществление государственных закупок способом из одного источника не допускается. При этом конкурсные ценовые предложения (стартовые цены) потенциальных поставщиков не вскрываются, а также не запрашиваются при осуществлении государственных закупок в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

6. При осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, если в течение срока представления ценовых предложений представлено только одно ценовое предложение потенциального поставщика, такие государственные закупки автоматически веб-порталом признаются несостоявшимися и организатор осуществляет государственные закупки способом из одного источника у этого потенциального поставщика. При этом цена заключенного договора не должна превышать ценовое предложение потенциального поставщика.

7. Если в течение срока представления ценовых предложений не представлено ни одно ценовое предложение потенциальных поставщиков, такие государственные закупки автоматически веб-порталом признаются несостоявшимися и организатор осуществляет повторные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.

8. Ценовое предложение потенциального поставщика подлежит автоматическому отклонению веб-порталом в случаях:

1) если оно превышает сумму, выделенную для приобретения данных товаров, работ, услуг;

2) предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона;

3) отсутствия либо недостаточности суммы обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, находящейся в электронном кошельке потенциального поставщика.

9. Если после автоматического отклонения веб-порталом ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 8 настоящей статьи, осталось менее двух ценовых предложений потенциальных поставщиков,

то такие государственные закупки признаются несостоявшимися и организатор осуществляет повторные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.

10. При осуществлении государственных закупок через электронный магазин, если в течение времени, определенного правилами осуществления государственных закупок, заказ не подтвержден ни одним из потенциальных поставщиков, государственные закупки через электронный магазин признаются несостоявшимися.

11. В случае признания государственных закупок через электронный магазин несостоявшимися заказчик принимает одно из следующих решений:

1) о повторном проведении государственных закупок через электронный магазин;

2) об осуществлении государственных закупок иными конкурентными способами, определенными пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона.

Статья 16. Основания осуществления государственных закупок способом из одного источника

1. Государственные закупки способом из одного источника осуществляются в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Государственные закупки способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам осуществляются в случаях, если:

1) государственные закупки способом конкурса, аукциона признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса, аукциона были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан;

2) государственные закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом, или принятые организатором меры, предусмотренные пунктами 7 и 9 статьи 15 настоящего Закона, не привели к заключению договора.

3. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях:

1) приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий;

2) приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг.

Такое приобретение допускается при наличии заключения антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров и услуг;

3) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для:

предотвращения, локализации и (или) ликвидации кризисных ситуаций, последствий чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных положений;

локализации и (или) ликвидации впервые или вновь выявленных на территории Республики Казахстан особо опасных, экзотических болезней животных, карантинных объектов, чужеродных видов;

проведения мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, экстренных фитосанитарных мероприятий;

ликвидации технологических нарушений на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах железнодорожного, воздушного, автомобильного, водного транспорта, очистных сооружениях, нефтетрубопроводах, газопроводах, срочного медицинского вмешательства, а также при возникновении поломок, выхода из строя коммуникаций, механизмов, агрегатов, запасных частей и материалов в пути следования, требующих незамедлительного восстановления;

4) приобретения товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан и (или) местного исполнительного органа, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей;

5) приобретения услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва;

6) приобретения для осуществления оперативно-розыскной деятельности по делу оперативного учета, разведывательной, контрразведывательной деятельности, осуществления досудебного расследования по уголовному делу, исполнения международного запроса органами, уполномоченными их осуществлять в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, а также государственными предприятиями и акционерными обществами, сто процентов голосующих акций которых принадлежат государству, в отношении которых органы национальной безопасности Республики Казахстан осуществляют управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о государственном имуществе:

услуг лиц, изъявивших согласие оказывать конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность;

служебных помещений, транспортных и иных технических средств, информационных систем, имущества, а также услуг по их содержанию, обслуживанию и технической поддержке;

товаров, работ, услуг для создания и содержания конспиративных организаций и объектов;

услуг должностных лиц, переводчиков, экспертов и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями.

Допускается приобретение товаров, работ, услуг, указанных в настоящем подпункте, вне рамок дела оперативного учета для обеспечения деятельности штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности по предупреждению, пресечению и противодействию терроризму, экстремизму, органами, уполномоченными ее осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг, включая услуги по страхованию профессиональной ответственности медицинского работника, за исключением иных видов страхования;

9) приобретения услуг специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих граждан;

10) приобретения услуг по изготовлению государственных и ведомственных наград и документов к ним, нагрудного знака депутата Парламента Республики Казахстан и документа к нему, государственных поверительных клейм, паспортов (в том числе служебных и дипломатических), удостоверений личности граждан Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также приобретения у поставщиков, определенных Правительством Республики Казахстан, печатной продукции, требующей специальной степени защиты, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан;

11) приобретения товаров, работ, услуг, осуществляемого в соответствии с международными договорами Республики Казахстан,

по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан;

12) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с использованием денег грантов, предоставляемых Правительству Республики Казахстан на безвозмездной основе государствами, правительствами государств, международными и государственными организациями, зарубежными неправительственными общественными организациями и фондами,

чья деятельность носит благотворительный и международный характер, а также денег, выделяемых на софинансирование данных грантов в случаях, когда в соглашениях об их предоставлении предусмотрены иные процедуры приобретения товаров, работ, услуг;

13) приобретения услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников за рубежом;

14) приобретения услуг по лечению граждан Республики Казахстан за рубежом, а также услуг по их транспортировке и сопровождению;

15) приобретения товаров, работ, услуг:

загранучреждениями Республики Казахстан, обособленными подразделениями заказчиков, действующих от их имени, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства, а также для целей миротворческих операций;

оператором в сфере официальной помощи развитию для реализации проектов официальной помощи развитию на территории страны-партнера;

16) приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими расходами;

17) приобретения услуг по предоставлению информации международными и (или) зарубежными информационными организациями;

18) приобретения специальных социальных услуг, предусмотренных гарантированным объемом специальных социальных услуг и услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах;

19) приобретения товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых государственными предприятиями учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. Перечень и объемы товаров, работ, услуг, а также перечень государственных предприятий учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, у которых приобретаются такие товары, работы, услуги, утверждаются центральным исполнительным органом Республики Казахстан, возглавляющим единую систему органов внутренних дел, по согласованию с уполномоченным органом и антимонопольным органом.

Приобретение государственными предприятиями учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы сырья, материалов и комплектующих изделий для производства товаров, работ, услуг в целях трудоустройства осужденных осуществляется на основании договоров, заключенных с юридическими лицами.

Государственным предприятиям учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы допускается привлечение субподрядчиков (соисполнителей) по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг в рамках договора, заключенного с заказчиком, в объеме не более одной третьей объема выполняемых работ

или оказываемых услуг в целях трудоустройства субподрядчиком (соисполнителем) осужденных и (или) отбывших срок наказания либо находящихся на учете в службе пробации на условиях, определенных правилами осуществления государственных закупок;

20) приобретения государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, товаров, работ, услуг у государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о государственном имуществе, по основному предмету деятельности таких государственных предприятий;

21) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения охраны и безопасности (в том числе участия в обеспечении безопасности) Президента Республики Казахстан, иных охраняемых лиц и объектов, предназначенных для пребывания охраняемых лиц, а также услуг по формированию видеоархива и информационному обслуживанию деятельности Президента Республики Казахстан;

22) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, содержания, обслуживания и функционирования государственных резиденций, автомобильных транспортных средств и воздушных судов, предназначенных для обслуживания Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, а также приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

23) приобретения товаров, работ, услуг государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, в отношении которых государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, либо его ведомства осуществляют управление в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;

24) приобретения консультационных и юридических услуг по оценке перспектив разбирательств, защите и представлению интересов государства либо заказчиков в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного (судебного) урегулирования споров;

25) приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан;

26) приобретения государственным органом товаров, работ, услуг при наличии заключения антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг, у акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, сто процентов голосующих акций (долей участия

в уставном капитале) которых принадлежат государству, и государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, соответствующие полномочия которых, в том числе государственного органа, установлены законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан.

Требование по наличию заключения антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг, не распространяется на приобретение товаров, работ, услуг у организаций, обеспечивающих деятельность органов национальной безопасности, избирательных комиссий;

27) приобретения услуг по подготовке космонавтов и организации осуществления полетов космонавтов в космос, а также товаров и услуг по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники у специализированных авиационных производителей и предприятий;

28) приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

29) приобретения услуг, связанных с направлением учащихся, студентов, аспирантов для участия в творческих состязаниях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, играх), выставках, конференциях, форумах, мастер-классах, стажировках, выполнения учебных практических заданий, включая проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

30) приобретения товаров, являющихся культурными ценностями, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;

31) приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях, при наличии заключения антимонопольного органа об отсутствии иной возможности приобретения соответствующих товаров, работ, услуг на конкурентной основе;

32) приобретения организацией культуры, организацией образования в области культуры, оператором телерадиовещания товаров, работ, услуг для осуществления сценических представлений, публичного исполнения и представления произведений искусства и культурных ценностей;

33) размещения заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки и спортивного мероприятия;

34) приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию;

35) если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу договора в случае, если такие государственные закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

Настоящий подпункт применяется в случае отказа поставщика на продление действия договора, заключенного в предыдущем году, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года, или в случае создания (реорганизации) заказчика в течение текущего финансового года, но не более чем на два месяца;

36) приобретения спортивного инвентаря и оборудования (снаряжения), спортивной экипировки, необходимых для участия и (или) подготовки спортивных национальных и сборных команд Республики Казахстан, а также для участия спортивных национальных и сборных команд Республики Казахстан в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях на основании календарного плана, утвержденного уполномоченным органом в области физической культуры и спорта;

37) приобретения для нужд обороны, национальной безопасности, а также обеспечения правопорядка услуг связи, товаров, являющихся средствами криптографической защиты информации, отнесенной к государственным секретам;

38) приобретения услуг по аренде здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию (в том числе государственными органами, размещающимися в зданиях, относящихся к особо важным государственным объектам), охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) оперативное управление заказчику;

39) приобретения у общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан услуг инватакси.

Проект договора направляется общественным объединениям лиц с инвалидностью Республики Казахстан, прошедшим проверку

в информационной системе государственного органа, предоставляющей единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок, на соответствие:

всем условиям, предусмотренным подпунктом 11) части первой статьи 394 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

принадлежности к общественным объединениям лиц с инвалидностью Республики Казахстан;

40) приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности подразделений специального назначения государственных органов, связанных с обнаружением и обезвреживанием взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, проведением антитеррористических операций, а также специальных операций по освобождению заложников, задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников, экстремистов, террористов, членов организованных преступных групп, лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления;

41) приобретения товаров, работ, услуг, направленных на реализацию критически важных объектов и проектов общестранового значения в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан;

42) приобретения товаров у юридического лица, заключившего соглашение об инвестициях, в соответствии со статьей 295-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

43) приобретения товаров, являющихся предметом офтейк-контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок, в том числе с учетом форматно-логического контроля.

5. Решение об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора принимается первым руководителем заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности, либо руководителем аппарата центрального государственного органа или иным осуществляющим полномочия руководителя аппарата должностным лицом.

6. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются с соблюдением принципов осуществления государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1), 4), 6) и 7) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона.

Лицо, принявшее решение об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора, несет персональную ответственность за соблюдение вышеуказанных принципов.

Статья 17. Заключение и исполнение договора

1. Заключение и исполнение договора осуществляются в соответствии с настоящим Законом, гражданским законодательством Республики Казахстан, правилами осуществления государственных закупок.

2. Проекты договоров составляются в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми уполномоченным органом.

По отдельным видам товаров, работ, услуг уполномоченным органом могут быть утверждены типовые договоры.

В случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора в предлагаемой им форме на бумажном носителе с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

Договоры, заключенные в соответствии с пунктом 3 статьи 16 настоящего Закона, могут быть составлены в иной форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

3. Договор заключается сроком на один финансовый год.

Заключение договора на срок более одного финансового года допускается при наличии соответствующего финансирования

в утвержденном (уточненном) бюджете (плане развития) на последующие годы.

4. Договор вступает в силу после его подписания заказчиком и поставщиком. Если договор подлежит регистрации, он вступает в силу после его регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. В случае если потенциальный поставщик, признанный победителем, в сроки, установленные правилами осуществления государственных закупок, не представил заказчику подписанный договор или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора и (или) антидемпинговую сумму (при наличии), то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора.

6. Договор должен содержать условия о полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

При этом минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

7. В отношении сторон договора должна быть предусмотрена ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

8. Предельные объемы работ и услуг, передаваемые поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, не должны превышать в совокупности тридцать процентов от общего объема выполняемых работ или оказываемых услуг.

При этом субподрядчикам (соисполнителям) запрещается передавать иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы выполнения работ либо оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

9. Договор считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору заказчик принимает меры по:

1) включению такого поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, определенном настоящим Законом;

2) взысканию неустойки (штрафа, пени) в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок.

10. Порядок заключения договора, в том числе внесения обеспечений исполнения договора (обеспечения аванса, антидемпинговой суммы), их виды определяются правилами осуществления государственных закупок.

При этом в случаях, определенных правилами осуществления государственных закупок, размер обеспечения исполнения договора составляет от трех до пяти процентов от общей суммы договора.

В случае, если договором предусмотрена выплата аванса, поставщик дополнительно к обеспечению исполнения договора вносит обеспечение аванса в размере, равном авансу.

Статья 18. Основания по внесению изменений в проект договора, заключенный договор, а также расторжению договора

1. Внесение изменения в проект договора при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

1) внесение изменений в проект договора инициировано одной из сторон не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона;

2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора;

3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы проекта договора принято по взаимному согласию сторон;

4) внесение изменения в проект договора в части увеличения срока исполнения договора на пять рабочих дней, направляемый потенциальному поставщику, занявшему второе место, в случае, если потенциальный поставщик, определенный победителем, уклонился от заключения договора.

Не допускается внесение изменения в проект договора без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

2. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанной в заключенном договоре данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке, за исключением транспортных услуг, услуг связи, а также товаров и услуг, связанных

с организацией питания Вооруженных Cил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;

4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора предложил при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним договора;

5) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ, оказание услуг со сроком завершения в следующем (последующих) финансовом году (годах), вызванного изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

6) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ, об оказании услуг со сроком завершения в следующем (последующих) финансовом году (годах);

7) в части изменения сроков исполнения обязательств по договорам о выполнении работ, об оказании услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора;

8) в части изменения срока исполнения обязательств по договору о выполнении работ в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика;

9) в части изменения срока исполнения договора о поставке товара в случае, если поставщик является производителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней;

10) в части изменения сроков исполнения договора в связи с введением чрезвычайного положения либо карантинных ограничений. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика;

11) в части изменения реквизитов (банковских счетов) получателя денег при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга);

12) в целях обеспечения бесперебойной деятельности заказчика в части продления на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора, но не более чем на два месяца, действие договора ежедневной или еженедельной потребности по перечню, утвержденному уполномоченным органом. Такое изменение заключенного договора допускается в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца;

13) в части изменения источника финансирования, кодов бюджетной классификации расходов бюджета (специфики) в предметах договора (для государственных органов, государственных учреждений);

14) в части уменьшения суммы договора в связи с удержанием (взысканием) неустойки, штрафа, пени;

15) в части изменения реквизитов (банковских счетов) заказчика и (или) поставщика;

16) в части изменения суммы договора в связи с изменением тарифов (цен), утвержденных государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий;

17) в части изменения суммы договора, связанной с постановкой поставщика на регистрационный учет или снятием поставщика

с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость;

18) в части изменения сроков исполнения обязательств по договорам о выполнении работ, об оказании услуг в связи с невозможностью поставщика в исполнении своих обязательств вследствие непреодолимой силы, в том числе в связи с запретом заказчика пользования местом выполнения работ либо проведением испытаний и (или) экспертиз,

не запланированных договором.

3. Не допускается внесение в проект договора либо заключенный договор изменений, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок, и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Расторжение договора до истечения его срока действия допускается:

1) заказчиком в одностороннем порядке в случае отказа поставщика от исполнения своих обязательств по заключенному договору;

2) заказчиком в одностороннем порядке в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору;

3) заказчиком в одностороннем порядке в случае привлечения поставщиком не заявленных на участие в конкурсе субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей по оказанию услуг), а также при передаче субподрядчику по выполнению работ (соисполнителю по оказанию услуг) работ (услуг) в объеме, превышающем объем, установленный

пунктом 8 статьи 17 настоящего Закона;

4) в случае ликвидации либо банкротства заказчика или поставщика, являющегося юридическим лицом, за исключением реорганизации, либо смерти поставщика, являющегося физическим лицом;

5) заказчиком в одностороннем порядке в случае потери поставщиком правоспособности, необходимой для исполнения им своих обязательств по договору, смерти поставщика (признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим);

6) заказчиком в одностороннем порядке в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона, в отношении закупки, на основании которой заключен договор;

7) заказчиком в одностороннем порядке в случае выявления оказания организатором, единым организатором содействия поставщику при осуществлении государственной закупки, не предусмотренного настоящим Законом;

8) по соглашению сторон в случае нецелесообразности дальнейшего исполнения договора с подробным обоснованием причин данной нецелесообразности;

9) заказчиком в одностороннем порядке в случае невнесения поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса, антидемпинговой суммы) в сроки, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок, за исключением случая исполнения поставщиком своих обязательств до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

10) по судебному акту, вступившему в законную силу, исполнение которого требует расторжение договора.

Основания расторжения договора, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, являются правом заказчика.

Расторжение договора по основаниям, не предусмотренным частью первой настоящего пункта, не допускается.

Статья 19. Договор о строительстве «под ключ»

1. Договор о строительстве «под ключ» может заключаться для строительства объектов, перечень которых утверждается маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы.

2. В целях заключения договора о строительстве «под ключ» заказчик осуществляет государственные закупки способом конкурса.

3. Результатом выполненной работы по договору о строительстве «под ключ» является объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию.

4. Иные особенности составления и реализации договора о строительстве «под ключ» определяются настоящим Законом, правилами государственных закупок и положениями договора.

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Статья 20. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере государственных закупок и организует их осуществление;

2) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 21. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) формирует и реализует государственную политику в сфере государственных закупок и организует ее осуществление;

2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере государственных закупок;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 22. Полномочия единого оператора

Единый оператор:

1) осуществляет развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание веб-портала;

2) осуществляет управление проектами по развитию веб-портала,

а также по согласованию с уполномоченным органом определяет требования

и обеспечивает взаимодействие веб-портала с информационными системами;

3) оказывает на платной основе потенциальным поставщикам услуги по использованию (доступу) веб-портала. Цена на услуги по использованию (доступу) потенциальными поставщиками веб-портала устанавливается единым оператором по согласованию с уполномоченным органом.

При этом цена на услуги по использованию (доступу) веб-портала должна обеспечить полное возмещение затрат, понесенных единым оператором на осуществление полномочий единого оператора;

4) оказывает консультационную помощь субъектам государственных закупок по вопросам функционирования веб-портала на безвозмездной основе;

5) обеспечивает информационную безопасность хранения электронных информационных ресурсов субъектов государственных закупок, размещенных на веб-портале;

6) осуществляет информационное наполнение веб-портала в соответствии с правилами осуществления государственных закупок;

7) взаимодействует с уполномоченными субъектами по вопросам интеграции информационных систем государственных органов, государственных электронных информационных ресурсов и обеспечения информационной безопасности;

8) обеспечивает операционное сопровождение процесса внесения

и возврата денег потенциального поставщика или поставщика, находящихся в электронном кошельке, в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок, с использованием средств веб-портала;

9) оказывает электронные услуги посредством веб-портала в соответствии с правилами использования веб-портала в порядке, определяемом уполномоченным органом;

10) осуществляет внедрение и сопровождение базы данных цен на товары, работы, услуги с внедрением справочника;

11) в целях обеспечения сохранности денег потенциальных поставщиков и поставщиков размещает деньги по операциям, осуществляемым с использованием электронного кошелька, на свой счет, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, в порядке, определенном уполномоченным органом;

12) определяет порядок формирования электронного каталога товаров.

Глава 4. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК. ОБЖАЛОВАНИЕ

Статья 23. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

1. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках осуществляется уполномоченным органом в соответствии с настоящим Законом и Законом Республики Казахстан

«О государственном аудите и финансовом контроле».

2. Объектами контроля являются:

1) заказчик, организатор, единый организатор, экспертная комиссия, эксперт;

2) потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых государственных закупок;

3) единый оператор.

3. Контроль осуществляется уполномоченным органом при наступлении одного из следующих случаев:

1) письменного обращения либо обращения, поступившего по общедоступным информационным системам и соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, потенциального поставщика, участника конкурса либо аукциона, поставщика либо их уполномоченного представителя с жалобой на действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии, эксперта, единого оператора;

2) при поступлении постановлений правоохранительных органов;

3) по результатам анализа информации, полученной посредством системы оценки и управления рисками.

4. Уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках принимает следующие меры:

1) направляет объекту контроля предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

2) обращается в суд с иском о признании недействительными вступивших в силу договоров, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

5. При выявлении в результате проведения контрольных мероприятий факта совершения объектом контроля действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного правонарушения, уполномоченный орган и органы государственного аудита и финансового контроля обязаны в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта передать информацию

о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

6. Действия (бездействие), а также решения уполномоченного органа и органов государственного аудита и финансового контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 24. Мониторинг государственных закупок

1. В целях осуществления сбора, обобщения, анализа, систематизации, и оценки информации об осуществлении государственных закупок уполномоченный орган посредством веб-портала и на основе содержащейся в нем информации проводит мониторинг государственных закупок.

2. Субъекты общественного контроля посредством веб-портала и на основе содержащейся в нем информации могут проводить общественный мониторинг государственных закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественном контроле».

Статья 25. Обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора, единого организатора,

экспертной комиссии (эксперта)

1. Потенциальный поставщик вправе посредством веб-портала обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта), если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона.

В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта) срок заключения договора приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

2. Заказчик, организатор, единый организатор в течение трех рабочих дней после дня истечения срока для подачи жалобы, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, принимает решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении жалобы.

3. Решение заказчика, организатора, единого организатора, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом обжалование решения заказчика, организатора, единого организатора в рамках административного судопроизводства

не приостанавливает процедуры государственных закупок.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб определяется правилами осуществления государственных закупок.

5. Требования по направлению и рассмотрению жалобы посредством веб-портала не распространяются на государственные закупки с применением особого порядка.

6. Досудебный порядок урегулирования споров, предусмотренный настоящей статьей, является обязательным.

7. Итоги государственных закупок, по которым победитель государственных закупок определяется веб-порталом автоматически, обжалованию в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не подлежат.

Глава 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Особый порядок осуществления государственных закупок

1. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в соответствии с настоящим Законом, за исключением норм, устанавливающих квалификационные требования, а также регламентирующих процедуры осуществления государственных закупок, предусмотренные настоящим Законом.

2. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения:

1) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан;

2) товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

3. Порядок осуществления государственных закупок с применением особого порядка определяется уполномоченным органом.

Статья 27. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков

1. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков определяется в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

2. Заказчик, организатор, единый организатор при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг осуществляют закупки:

1) товаров, за исключением товаров, предназначенных для нужд лиц с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, у производящих товары общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц

с инвалидностью Республики Казахстан, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;

2) работ и услуг у выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, в объеме ста процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных работ и услуг

в текущем году.

3. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, определяется центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты

населения, по согласованию с уполномоченным органом и антимонопольным органом.

Общественные объединения лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организации, созданные общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, допускаются к участию в государственных закупках, указанных в пункте 2 настоящей статьи, после прохождения проверки в информационной системе государственного органа, предоставляющей единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок, на соответствие:

1) всем условиям, предусмотренным подпунктом 11) части первой статьи 394 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) принадлежности к общественным объединениям лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организациям, учредителем которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью Республики Казахстан.

В случае выявления несоответствия подпунктам 1) и 2) части второй настоящего пункта общественные объединения лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организации, созданные общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, не допускаются к участию в государственных закупках, предусмотренных настоящей статьей.

4. Для реализации положений, установленных пунктом 2 настоящей статьи, организатор осуществляет государственные закупки способами, предусмотренными настоящим Законом, к которым допускаются производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги общественные объединения лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организации, созданные общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан.

Выполняющим работы, оказывающим услуги общественным объединениям лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организациям, созданным общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ и соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

При осуществлении государственных закупок в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи организатор в тексте объявления указывает, что государственные закупки осуществляются исключительно среди производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан.

Общественные объединения лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организации, созданные общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, не вносят обеспечения заявки на участие в государственных закупках, осуществляемых в соответствии с настоящей статьей.

5. В случае признания государственных закупок несостоявшимися по основаниям, предусмотренным статьей 15 настоящего Закона, заказчик принимает решение об осуществлении государственных закупок среди иных потенциальных поставщиков в порядке, установленном настоящим Законом.

6. Государственные закупки услуг, предусмотренных государственным социальным заказом, жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности, осуществляются в соответствии с настоящим Законом с учетом особенностей, определенных правилами осуществления государственных закупок.

7. Государственные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются по перечню товаров, работ, услуг в порядке и объемах, которые утверждены уполномоченным органом.

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 29. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2025 года.

2. Приостановить до 1 января 2026 года действие подпункта 1) пункта 3 статьи 16 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

«1) приобретения товаров, услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;».

3. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2024 года

№ 106-VІIІ ЗРК