Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года, совершенный в Москве 20 июля 2021 года.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 октября 2022 года

№ 148-VІI ЗРК