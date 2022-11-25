Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2023–2025 годы:

2023 год – 2 200 000 000 тысяч тенге;

2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2025 год – 1 900 000 000 тысяч тенге.

Статья 2. Размеры цены отсечения

Установить следующие размеры цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2023–2025 годы:

2023 год – 48,9 доллара США за баррель;

2024 год – 42,2 доллара США за баррель;

2025 год – 40,3 доллара США за баррель.

Статья 3. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2023 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 30 нояб­ря 2021 года «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022–2024 годы».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 ноября 2022 года

№ 159-VІI ЗРК