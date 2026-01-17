О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) объекты информатизации – электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурс и (или) информационно-коммуникационная инфраструктура, предоставляющие банку, филиалу

банка – нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, возможность в том числе осуществлять обмен данными (сведениями) с клиентом посредством применения идентификационных средств, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»;

2) универсальная банковская лицензия – лицензия уполномоченного органа, выданная банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан на осуществление банковских и иных операций;

3) базовая банковская лицензия – лицензия уполномоченного органа, выданная банку на осуществление банковских и иных операций с учетом ограничений и особенностей, установленных настоящим Законом для банка

с базовой банковской лицензией;

4) контроль – возможность определять решения юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом, возникающая

при наличии одного из следующих условий:

прямое и (или) косвенное владение и (или) пользование, и (или) распоряжение одним лицом более пятьюдесятью процентами голосующих акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в юридическом лице или организации, не являющейся юридическим лицом;

наличие возможности у одного лица прямо или косвенно избирать

не менее половины состава органа управления или исполнительного органа юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом;

включение финансовой отчетности юридического лица,

за исключением финансовой отчетности специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о проектном финансировании и секьюритизации, или организации,

не являющейся юридическим лицом, в финансовую отчетность другого юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом,

в соответствии с аудиторским отчетом;

наличие возможности у одного лица самостоятельно либо совместно

с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом, в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, установленных уполномоченным органом;

5) банк – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, являющееся коммерческой организацией, правомочное осуществлять банковскую деятельность на основании банковской лицензии в соответствии с настоящим Законом;

6) электронная торговая площадка по продаже банковских и микрофинансовых активов – интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру для проведения торгов, действующий в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

7) банковский конгломерат – группа юридических лиц и организаций, не являющихся юридическими лицами, состоящая из банковского холдинга (при наличии) и банка, а также дочерних организаций банковского холдинга и (или) дочерних организаций банка, и (или) организаций, в которых банковский холдинг и (или) его дочерние организации, и (или) банк имеют значительное участие

в капитале (далее – организации, входящие в состав банковского конгломерата).

В состав банковского конгломерата не входят национальный управляющий холдинг, банковский холдинг – нерезидент Республики Казахстан, а также дочерние организации и организации, в которых банковский холдинг – нерезидент Республики Казахстан имеет значительное участие в капитале, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан;

8) банковская лицензия – универсальная банковская лицензия, базовая банковская лицензия и (или) лицензия на осуществление исламских банковских и иных операций;

9) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, – юридическое лицо, не являющееся банком, которое на основании лицензии уполномоченного органа или Национального Банка Республики Казахстан либо в соответствии с законами Республики Казахстан правомочно осуществлять отдельные виды банковских операций, предусмотренных настоящим Законом;

10) крупный участник банка – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа вправе:

прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться и распоряжаться

в совокупности десятью или более процентами голосующих акций банка,

в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных

в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка;

оказывать прямо и (или) косвенно влияние на принимаемые банком решения (голосовать) десятью или более процентами голосующих акций банка в силу договора (подтверждающих документов) либо иным образом

в случаях, установленных уполномоченным органом.

Крупным участником банка не признаются:

Правительство Республики Казахстан;

национальный управляющий холдинг;

единый накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, владеющие голосующими акциями банка

и (или) производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, за счет пенсионных активов;

лицо, осуществляющее функции номинального держателя голосующих акций банка и (или) производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, а также эмитент указанных производных ценных бумаг;

лицо, обладающее правом исключительно на получение дивидендов

и (или) иного дохода по акциям банка без возможности оказывать влияние

на решения, принимаемые банком;

иные лица, указанные в пункте 19 статьи 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

11) банковский холдинг – юридическое лицо, которое в соответствии

с письменным согласием уполномоченного органа вправе:

прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться и распоряжаться

в совокупности двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных

в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка;

оказывать прямо и (или) косвенно влияние на принимаемые банком решения (голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка в силу договора (подтверждающих документов) либо иным образом в случаях, установленных уполномоченным органом.

Банковским холдингом не признаются:

Правительство Республики Казахстан;

национальный управляющий холдинг;

единый накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, владеющие голосующими акциями банка

и (или) производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, за счет пенсионных активов;

лицо, осуществляющее функции номинального держателя голосующих акций банка и (или) производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, а также эмитент указанных производных ценных бумаг;

лицо, обладающее правом исключительно на получение дивидендов

и (или) иного дохода по акциям банка без возможности оказывать влияние

на решения, принимаемые банком;

иные лица, указанные в пункте 19 статьи 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

12) орган управления – совет директоров акционерного общества либо иной аналогичный по компетенции орган, постоянно действующий

в юридическом лице;

13) родительская организация – юридическое лицо (организация,

не являющаяся юридическим лицом), осуществляющее (осуществляющая) контроль над другим юридическим лицом или другой организацией,

не являющейся юридическим лицом;

14) депозит – деньги, передаваемые одним лицом (депозитором) другому лицу – банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан, Национальному оператору почты или Национальному Банку Республики Казахстан на условиях их возврата в номинальном выражении

(за исключением инвестиционного депозита в рамках исламских банковских операций) независимо от того, должны ли указанные деньги быть возвращены по первому требованию или через определенный срок, полностью или

по частям, с заранее оговоренной надбавкой (вознаграждением) либо без таковой (такового), непосредственно депозитору либо третьему лицу;

15) витрина данных – структурированный набор данных банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, организованный и обновляемый в соответствии с требованиями уполномоченного органа, предназначенный для хранения и передачи в установленном формате уполномоченному органу в целях надзора за деятельностью банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан и (или) выполнения требований

по представлению отчетности;

16) дочерняя организация – юридическое лицо (организация,

не являющаяся юридическим лицом), по отношению к которому (которой) другое юридическое лицо или организация, не являющаяся юридическим лицом, осуществляет контроль;

17) косвенное владение – возможность оказывать влияние на решения юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом, крупного участника юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом, и (или) лиц, совместно являющихся крупным участником юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом, через владение голосующими акциями, долями участия, паями либо другими формами долевого участия в юридическом лице или организации, не являющейся юридическим лицом;

18) системно значимый банк – банк, от стабильного функционирования которого зависит стабильность финансовой системы в целом;

19) организация, не являющаяся юридическим лицом, – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные (зарегистрированные) в соответствии с законодательством иностранного государства, рассматривающиеся

в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо

от того, обладают ли они статусом юридического лица в иностранном государстве;

20) исламский банк – банк, правомочный осуществлять исламские банковские операции, являющиеся основным видом деятельности для указанного банка, на основании лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций;

21) лицензия на осуществление исламских банковских и иных операций – лицензия уполномоченного органа на осуществление исламских банковских и иных операций, выданная исламскому банку, банку

с универсальной банковской лицензией, осуществляющему исламские банковские операции, филиалу исламского банка – нерезидента Республики Казахстан, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан

с универсальной банковской лицензией, осуществляющему исламские банковские операции;

22) банк с универсальной банковской лицензией, осуществляющий исламские банковские операции, – банк, правомочный осуществлять банковские и иные операции на основании универсальной банковской лицензии, а также исламские банковские операции на основании лицензии

на осуществление исламских банковских и иных операций;

23) филиал банка – нерезидента Республики Казахстан – обособленное подразделение банка – нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическим лицом, расположенное на территории Республики Казахстан, прошедшее учетную регистрацию в Государственной корпорации «Правительство для граждан» и осуществляющее банковские и иные операции и (или) исламские банковские операции на основании банковской лицензии;

24) нерезиденты Республики Казахстан:

иностранцы и лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан;

юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств;

международные организации;

25) резиденты Республики Казахстан:

граждане Республики Казахстан;

иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение

на постоянное проживание в Республике Казахстан;

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

юридические лица, зарегистрированные в соответствии

с действующим правом Международного финансового центра «Астана»;

филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан;

26) уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

27) договор доверительного управления правами (требованиями) – договор доверительного управления правами (требованиями) по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, заключенный между сервисной компанией и лицом, указанным в пункте 1 статьи 63 настоящего Закона, или лицом, указанным в части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»,

или страховой (перестраховочной) организацией;

28) безупречная деловая репутация – профессионализм и добросовестность лица, подтверждаемые в том числе отсутствием фактов:

совершения указанным лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к применению

к банку режима урегулирования;

неснятой или непогашенной судимости указанного лица, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении к лицу уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

наличия отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового уничтожения,

на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;

29) препозиция залога нерыночных активов – процедура

по предварительному определению уполномоченным органом нерыночных активов банка, приемлемых для принятия Национальным Банком Республики Казахстан в залог, в целях обеспечения возможности получения указанным банком займа последней инстанции, предусмотренного Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»;

30) сервисная компания – дочерняя организация по управлению стрессовыми активами, коллекторское агентство, обладающие в рамках договора доверительного управления правами (требованиями), полномочиями по доверительному управлению правами (требованиями) по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, в том числе в отношении:

изменения условий договора банковского займа, договора

о предоставлении микрокредита;

представления в суде интересов лица, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями);

приема от должника денег и (или) иного имущества;

иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и (или) договором доверительного управления правами (требованиями);

31) ликвидируемый банк – банк, находящийся в процедуре ликвидации в соответствии с вступившим в законную силу решением суда

о принудительной ликвидации банка либо разрешением уполномоченного органа на добровольную ликвидацию банка;

32) неплатежеспособный или потенциально неплатежеспособный

банк – банк, оценка жизнеспособности которого подтверждает наличие одного

из следующих обстоятельств:

превышение обязательств банка над активами банка;

снижение коэффициентов достаточности собственного капитала

и (или) коэффициентов ликвидности банка до уровня ниже минимальных значений, установленных уполномоченным органом;

неспособность банком исполнять денежные обязательства перед депозиторами и (или) иными кредиторами в связи с отсутствием или недостаточностью денег;

существенные недостатки в корпоративном управлении и (или) системе управления рисками и внутреннего контроля банка, которые существенно негативно влияют на финансовую устойчивость банка;

существенные искажения в регуляторной или финансовой отчетности банка, оказывающие существенное негативное влияние на финансовую устойчивость банка, в том числе преднамеренное искажение или непризнание убытков, манипулирование учетной политикой, повлекшие значительное отклонение предоставленной информации от фактического финансового положения банка;

наличие обстоятельств, свидетельствующих об угрозе финансовой устойчивости банка, в том числе существенное ухудшение стоимости активов банка;

наличие оснований, установленных настоящим Законом, для лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций;

наличие обстоятельств (сведений), указывающих на то, что любое

из вышеуказанных обстоятельств наступит в отношении банка в течение следующих шести месяцев;

33) стабилизационный банк – банк второго уровня, создаваемый для целей передачи ему всех или части активов и обязательств банка, находящегося в режиме урегулирования;

34) потребительский банковский заем – банковский заем физического лица, предоставляемый на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,

за исключением ипотечного займа;

35) значительное участие в капитале организации – прямое и (или) косвенное владение и (или) пользование, и (или) распоряжение самостоятельно или совместно с одним или несколькими лицами в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, установленных уполномоченным органом, двадцатью и более процентами голосующих акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия

в юридическом лице или организации, не являющейся юридическим лицом.

Лицом, обладающим значительным участием в капитале организации, не признаются:

Правительство Республики Казахстан;

национальный управляющий холдинг;

дочерние организации Национального Банка Республики Казахстан;

единый накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, владеющие голосующими акциями банка и (или) производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, за счет пенсионных активов;

иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

36) крупный участник – физическое лицо, юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, которые прямо и (или) косвенно владеют и (или) пользуются, и (или) распоряжаются десятью или более процентами голосующих акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в юридическом лице или организации, не являющейся юридическим лицом.

Крупным участником юридического лица или организации,

не являющейся юридическим лицом, не признаются:

Правительство Республики Казахстан;

национальный управляющий холдинг;

дочерние организации Национального Банка Республики Казахстан;

единый накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, владеющие голосующими акциями банка и (или) производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка,

за счет пенсионных активов.

Статья 2. Банковское законодательство Республики Казахстан

1. Банковское законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Основные цель, задачи и принципы

государственного регулирования, контроля

и надзора в сфере банковской деятельности

1. Основной целью государственного регулирования, контроля и надзора в сфере банковской деятельности является обеспечение финансовой стабильности банковской системы Республики Казахстан.

2. Основными задачами государственного регулирования, контроля и надзора в сфере банковской деятельности являются:

1) установление правовых основ для функционирования банковской системы Республики Казахстан;

2) регулирование, контроль и надзор в отношении банковской деятельности в Республике Казахстан;

3) защита прав и законных интересов депозиторов, иных кредиторов и клиентов банков и филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан;

4) содействие в обеспечении добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг;

5) содействие в повышении уровня финансовой грамотности и доступности банковских услуг для населения.

3. Основными принципами государственного регулирования, контроля и надзора в сфере банковской деятельности являются:

1) эффективное и пропорциональное (соразмерное) регулирование банковской деятельности;

2) прозрачность деятельности банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и иных участников банковской системы Республики Казахстан;

3) ответственность банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и иных участников банковской системы Республики Казахстан в процессе осуществления банковской деятельности.

Глава 2. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 4. Банковская система Республики Казахстан

1. Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему.

Национальный Банк Республики Казахстан является центральным банком государства и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики Казахстан.

Все иные банки представляют собой нижний (второй) уровень банковской системы Республики Казахстан и являются банками второго уровня, за исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый правовой статус, установленный Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана». Филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан также входят в состав нижнего (второго) уровня банковской системы Республики Казахстан.

2. Цель, задачи, принципы деятельности, правовой статус и полномочия Национального Банка Республики Казахстан определяются Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет регулирование, контроль и надзор по отдельным вопросам банковской деятельности в пределах своей компетенции и способствует созданию общих условий для функционирования банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Регулирующие, контрольные и надзорные функции Национального Банка Республики Казахстан в пределах его компетенции в отношении банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, направлены

на поддержание стабильности денежно-кредитной системы Республики Казахстан, защиту прав и законных интересов депозиторов, иных кредиторов и клиентов банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан,

а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

3. Ни одно лицо, не имеющее соответствующей лицензии уполномоченного органа или Национального Банка Республики Казахстан,

не вправе:

1) осуществлять банковские операции в качестве основной или дополнительной деятельности.

Банковские операции, осуществленные на территории Республики Казахстан без лицензии уполномоченного органа или Национального Банка Республики Казахстан, являются ничтожными, за исключением банковских операций, осуществляемых государственным органом, Национальным оператором почты, Банком Развития Казахстана, международными финансовыми организациями, а также иными лицами в пределах полномочий, закрепленных настоящим Законом и (или) иными законами Республики Казахстан;

2) использовать в своем наименовании, документах, объявлениях

и (или) рекламе слово «банк» или производное от него слово (выражение), создающее впечатление, что оно осуществляет банковские операции,

за исключением Национального Банка Республики Казахстан, Банка Развития Казахстана, международных финансовых организаций и представительств банков.

4. Создание в Республике Казахстан специализированных отраслевых банков с участием государства, за исключением жилищного строительного сберегательного банка, обладающего статусом национального института развития, не допускается.

Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, – банк второго уровня, имеющий особый правовой статус, определяемый настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан».

5. В Республике Казахстан запрещается создание или деятельность банков-ширм.

Статья 5. Аффилированные лица банка, филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан

1. Аффилированными лицами банка являются лица, определенные статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

за исключением:

лиц, осуществляющих функции номинального держателя голосующих акций банка и (или) производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, а также эмитентов указанных производных ценных бумаг;

случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Наличие у Правительства Республики Казахстан и (или) национального управляющего холдинга статуса или признаков крупного акционера банка, а также участие должностных лиц национального управляющего холдинга в органах банка не являются основаниями для признания аффилированными лицами указанного банка:

Правительства Республики Казахстан;

национального управляющего холдинга и (или) его должностных лиц.

3. Не является основанием для признания банков аффилированными

по отношению друг к другу наличие в составе акционеров данных банков Правительства Республики Казахстан и (или) национального управляющего холдинга.

4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи не учитываются для целей налогового законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

5. Аффилированными лицами филиала банка – нерезидента Республики Казахстан признаются аффилированные лица банка – нерезидента Республики Казахстан, признаваемые таковыми в соответствии

с законодательством государства, резидентом которого является

банк – нерезидент Республики Казахстан.

Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан ведет учет

своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых

банком – нерезидентом Республики Казахстан.

Статья 6. Разграничение ответственности банка, филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан и государства.

Независимость банков и филиалов банков – нерезидентов

Республики Казахстан

1. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан не отвечают по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает

по обязательствам банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, кроме случаев, когда банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан и (или) государство принимают на себя такую ответственность.

2. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

3. Банк, для обеспечения (восстановления) финансовой устойчивости

и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций, в период со дня принятия решения о предоставлении указанных средств и до полного исполнения банком обязательств по их возврату:

1) распределяет прибыль, начисляет дивиденды по простым и (или) привилегированным акциям, а также проводит обратный выкуп собственных акций при соблюдении условий, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) не вправе создавать и (или) приобретать дочерние организации, иметь значительное участие в капитале организации, а также осуществлять иные инвестиции в юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами (далее – организации), расположенные (зарегистрированные) за пределами Республики Казахстан.

Крупный участник банка, банковский холдинг в период со дня принятия решения о предоставлении средств государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций для обеспечения (восстановления) финансовой устойчивости и (или) оздоровления банка

и до полного исполнения банком обязательств по возврату указанных средств вправе уменьшать долю их прямого и (или) косвенного владения и (или) пользования, и (или) распоряжения акциями банка при соблюдении условий, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Для получения статуса крупного участника и (или) банковского холдинга банка лицо, желающее приобрести долю прямого и (или) косвенного владения и (или) пользования, и (или) распоряжения акциями банка, для обеспечения (восстановления) финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций, обеспечивает соблюдение условий нормативного правового акта уполномоченного органа, указанного в части второй настоящего пункта.

РАЗДЕЛ 2. ОТКРЫТИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Глава 3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ БАНКА

Статья 7. Правовой статус банка

1. Банк создается в форме акционерного общества с учетом особенностей, установленных банковским законодательством Республики Казахстан.

2. Официальный статус банка определяется государственной регистрацией (перерегистрацией) юридического лица в качестве банка

в Государственной корпорации «Правительство для граждан»

(далее – Государственная корпорация), осуществляемой на основании разрешения уполномоченного органа на открытие банка или разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, и наличием банковской лицензии.

3. Наименование банка должно соответствовать следующим требованиям:

1) содержать слово «банк» или производное от него слово;

2) не использовать слова «национальный», «центральный», «государственный», «республиканский» в полном или сокращенном виде

на любом языке;

3) не использовать слова и (или) обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием ранее созданных банков,

в том числе банков – нерезидентов Республики Казахстан, за исключением наименования дочерних банков;

4) содержать наименование родительского банка (для наименования дочернего банка);

5) содержать словосочетание «исламский банк» (для наименования исламского банка).

4. Местом нахождения банка признается место нахождения (почтовый адрес) правления банка.

5. Устав исламского банка и устав банка с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции, помимо сведений, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», должны содержать описание функций и порядок создания постоянно действующего органа банка – совета по принципам исламского финансирования.

6. В случае изменения наименования банка и (или) его места нахождения банк обязан в течение четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации таких изменений или со дня извещения Государственной корпорации о таких изменениях в случаях, когда их государственная регистрация не требуется, представить в уполномоченный орган копии документов, подтверждающих такие изменения.

Статья 8. Уставный и собственный капитал банка

1. Уставный капитал банка формируется в национальной валюте Республики Казахстан за счет размещения акций, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи.

2. Минимальные размеры уставного капитала банка с универсальной банковской лицензией, банка с базовой банковской лицензией, исламского банка устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Минимальный размер уставного капитала вновь созданного банка должен быть оплачен его учредителями полностью в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации банка.

3. Акции банка при их размещении должны быть оплачены только деньгами, за исключением следующих случаев:

1) конвертирования обязательств банка в простые акции банка в рамках применения к такому банку режима урегулирования;

2) конвертирования ценных бумаг в акции банка на основании проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции банка;

3) обмена размещенных акций банка одного вида на акции данного банка другого вида на основании устава банка и проспекта выпуска акций банка;

4) оплаты акций банка при реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

5) добровольной реорганизации микрофинансовой организации

в форме конвертации в банк – до подачи микрофинансовой организацией заявления на конвертацию.

В случаях, установленных частью первой настоящего пункта, проведение оценки имущества, используемого для оплаты акций,

не требуется.

4. Минимальный собственный капитал банка, создаваемого

в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации

в форме конвертации в банк, должен соответствовать требованиям

подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 72 настоящего Закона на день подачи заявления на получение банковской лицензии.

Статья 9. Учредители и акционеры банка

1. Учредителями и акционерами банка могут быть физические и (или) юридические лица, резиденты и (или) нерезиденты Республики Казахстан

с учетом ограничений, установленных пунктами 2 и 4 настоящей статьи.

Государство может быть учредителем и (или) акционером банка только в лице Правительства Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 и частью первой пункта 4 статьи 94 настоящего Закона.

Уполномоченный орган в целях осуществления операции

по одновременной передаче активов и обязательств банка, находящегося

в режиме урегулирования, предусмотренной статьей 98 настоящего Закона, может быть единственным учредителем стабилизационного банка.

Государственные предприятия и организации, более пятидесяти процентов голосующих акций либо долей участия в уставных капиталах которых принадлежат государству, не могут быть учредителями и акционерами банка, за исключением национального управляющего холдинга.

2. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим лицом (другими лицами) без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа не вправе:

прямо и (или) косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться в совокупности десятью или более процентами голосующих акций банка, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка;

осуществлять контроль над банком;

оказывать прямо и (или) косвенно влияние на принимаемые банком решения (голосовать) десятью или более процентами голосующих акций банка.

Требование, установленное частью первой настоящего пункта,

не распространяется на:

Правительство Республики Казахстан;

национальный управляющий холдинг;

единый накопительный пенсионный фонд, управляющего инвестиционным портфелем, владеющих голосующими акциями банка и (или) производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, за счет пенсионных активов;

лицо, осуществляющее функции номинального держателя голосующих акций банка и (или) производных ценных бумаг, выпущенных

в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка,

а также эмитента указанных производных ценных бумаг;

лицо, обладающее правом исключительно на получение дивидендов

и (или) иного дохода по акциям банка без возможности оказывать влияние

на решения, принимаемые банком;

иных лиц, указанных в пункте 19 статьи 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

Требования к лицам, прямо и (или) косвенно владеющим и (или) пользующимся, и (или) распоряжающимся в совокупности десятью или более процентами голосующих акций банка, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, или осуществляющим контроль над банком,

или оказывающим прямо и (или) косвенно влияние на принимаемые банком решения (голосующим) десятью или более процентами голосующих акций банка, а также порядок получения такими лицами согласия на приобретение ими статуса крупного участника банка или банковского холдинга устанавливаются статьей 9-5 Закона Республики Казахстан

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка

и финансовых организаций».

3. Банк должен иметь как минимум одного крупного участника банка или один банковский холдинг, за исключением случаев, когда более пятидесяти процентов голосующих акций банка принадлежат Правительству Республики Казахстан или национальному управляющему холдингу.

4. Крупный участник банка, банковский холдинг не могут быть зарегистрированы в офшорных зонах, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Указанное ограничение не распространяется на банк, являющийся дочерней организацией банка – нерезидента Республики Казахстан, имеющего минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств. Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5. Лицами, совместно являющимися крупным участником банка, признаются лица, прямо и (или) косвенно владеющие и (или) пользующиеся, и (или) распоряжающиеся в совокупности десятью или более процентами голосующих акций банка, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, при наличии любого из следующих условий:

1) указанные лица совместно влияют на решения банка в силу заключенного между ними договора (подтверждающих документов);

2) указанные лица являются в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;

3) одно из указанных лиц уполномочило (обязало) другое указанное лицо приобрести голосующие акции банка и (или) производные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, в соответствии с заключенным между ними договором, за исключением случаев, связанных с оказанием брокерских услуг, услуг по управлению инвестиционным портфелем и (или) услуг

по номинальному держанию ценных бумаг;

4) одно из указанных лиц предоставило безвозмездно деньги и (или) иное имущество другому указанному лицу для приобретения голосующих акций банка и (или) производных ценных бумаг, выпущенных

в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка;

5) одно из указанных лиц является должностным лицом другого указанного лица;

6) одно из указанных лиц является представителем другого указанного лица, за исключением случаев, когда представитель действует в строгом соответствии с указаниями представляемого лица и не вправе совершать действия от имени представляемого лица по своему собственному усмотрению;

7) указанные лица являются близкими родственниками или супругом (супругой);

8) указанные лица совместно влияют на решения банка иным образом в случаях, установленных уполномоченным органом.

6. Лицами, совместно являющимися банковским холдингом, признаются лица, прямо и (или) косвенно владеющие и (или) пользующиеся, и (или) распоряжающиеся в совокупности двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, при наличии любого из следующих условий:

1) указанные лица совместно влияют на решения банка в силу заключенного между ними договора (подтверждающих документов);

2) указанные лица являются в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;

3) одно из указанных лиц уполномочило (обязало) другое указанное лицо приобрести голосующие акции банка и (или) производные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, в соответствии с заключенным между ними договором, за исключением случаев, связанных с оказанием брокерских услуг, услуг по управлению инвестиционным портфелем и (или) услуг

по номинальному держанию ценных бумаг;

4) одно из указанных лиц предоставило безвозмездно деньги и (или) иное имущество другому указанному лицу для приобретения голосующих акций банка и (или) производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка;

5) одно из указанных лиц является представителем другого указанного лица, за исключением случаев, когда представитель действует в строгом соответствии с указаниями представляемого лица и не вправе совершать действия от имени представляемого лица по своему собственному усмотрению;

6) указанные лица совместно влияют на решения банка иным образом в случаях, установленных уполномоченным органом.

7. Не признаются крупным участником банка, банковским холдингом лица, прямо и (или) косвенно владеющие и (или) пользующиеся, и (или) распоряжающиеся в совокупности десятью или более процентами голосующих акций банка, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, действующие на основании заключенного между ними договора, предусматривающего принятие ими совместных решений исключительно по следующим вопросам:

1) созыва внеочередного общего собрания акционеров банка;

2) обращения в суд с иском о созыве общего собрания акционеров банка в случае отказа в его созыве советом директоров банка;

3) включения дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров банка;

4) созыва заседания совета директоров банка;

5) проведения аудиторской организацией аудита банка за свой счет.

8. В случае, если лицо стало соответствовать признакам крупного участника банка или банковского холдинга без письменного согласия уполномоченного органа, данное лицо не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на решения, принимаемые

в банке, и (или) голосовать акциями банка и (или) производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, до тех пор, пока оно не получит письменного согласия уполномоченного органа в соответствии со статьей 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

Уполномоченный орган вправе применить меры надзорного реагирования, предусмотренные настоящим Законом, к лицу, соответствующему признакам крупного участника банка или банковского холдинга без письменного согласия уполномоченного органа, в том числе потребовать от указанного лица реализовать голосующие акции банка

и (или) производные ценные бумаги, выпущенные в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, в срок не более шести месяцев.

9. Уполномоченный орган вправе истребовать информацию, подтверждающую или опровергающую сведения о том, что лицо соответствует признакам крупного участника банка или банковского холдинга без письменного согласия уполномоченного органа.

Указанная информация может быть истребована уполномоченным органом от любого лица, обладающего ею, а также от любой организации, находящейся под контролем такого лица.

10. Банк обязан уведомлять уполномоченный орган об изменении состава лиц, владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся

в совокупности десятью и более процентами голосующих акций банка,

в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных

в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка,

в течение пятнадцати календарных дней со дня установления данного факта.

11. Физические лица – резиденты, являющиеся крупными участниками банка, а также их супруги обязаны ежегодно представлять декларацию

о доходах и имуществе в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодательством Республики Казахстан.

12. Порядок установления признаков контроля, признаков крупного участника банка, банковского холдинга, значительного участия в капитале организации определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа и включает в себя:

1) установление случаев оказания физическим или юридическим лицом прямого и (или) косвенного влияния на принимаемые банком решения (голосования) десятью или более процентами голосующих акций банка для целей установления признаков крупного участника банка;

2) установление случаев оказания юридическим лицом прямого и (или) косвенного влияния на принимаемые банком решения (голосования) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка для целей установления признаков банковского холдинга;

3) определение случаев совместного влияния на решения банка иным образом лицами, прямо и (или) косвенно владеющими и (или) пользующимися, и (или) распоряжающимися в совокупности десятью или более процентами голосующих акций банка, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, для целей признания их лицами, совместно являющимися крупным участником банка или банковским холдингом;

4) установление случаев наличия возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица иным образом для целей установления признаков контроля;

5) установление случаев прямого и (или) косвенного владения и (или) пользования, и (или) распоряжения самостоятельно или совместно с одним или несколькими лицами двадцатью и более процентами голосующих акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организации для целей установления признаков значительного участия в капитале организации.

Статья 10. Заявление о выдаче разрешения

на открытие банка

1. Физическое или юридическое лицо вправе обратиться

в уполномоченный орган с заявлением о выдаче разрешения на открытие банка.

2. Заявление о выдаче разрешения на открытие банка подается заявителем по форме, установленной уполномоченным органом.

3. К заявлению о выдаче разрешения на открытие банка должны прилагаться следующие документы и сведения:

1) копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя), оформленного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) сведения об учредителях с долей участия в уставном капитале банка менее десяти процентов (по перечню, определенному нормативным правовым актом уполномоченного органа), в том числе копии годовой финансовой отчетности учредителя – юридического лица (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя – юридического лица дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копия финансовой отчетности учредителя – юридического лица за последний завершенный квартал перед подачей заявления.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний завершенный финансовый год, учредитель – юридическое лицо представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности

в случае наличия у учредителя – юридического лица дочерних организаций) за последний завершенный финансовый год и последний завершенный квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия

у учредителя – юридического лица дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами за два года, предшествующих последнему завершенному финансовому году.

Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте,

не представляется в следующих случаях:

при наличии данной финансовой отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

когда учредитель – юридическое лицо является финансовой организацией – нерезидентом Республики Казахстан и данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе данной финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

3) документы и сведения в порядке, определенном статьей 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», в случае получения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга,

за исключением документов и сведений, предусмотренных подпунктом 1) пункта 8, подпунктом 1) пункта 10 и пунктом 14 статьи 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

4) заявление на получение разрешения на создание, приобретение дочерней организации или значительное участие в капитале организации и документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу разрешения, в случае получения банком разрешения на создание дочернего банка или значительное участие в капитале другого банка в соответствии со статьей 9-6 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

5) копии документов, подтверждающих источники (происхождение) средств, используемых физическим лицом для приобретения акций (оплаты уставного капитала) создаваемого банка.

Источники средств, которые могут быть использованы физическим лицом для приобретения акций (оплаты уставного капитала) создаваемого банка, определены пунктом 7 статьи 9-5 Закона Республики Казахстан

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

6) копия учредительного договора, оформленного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки);

7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений.

4. Юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан, являющееся учредителем банка, помимо документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, обязано приложить к заявлению о выдаче разрешения на открытие банка копию согласия (разрешения) на владение акциями банка, осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, либо копию подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется.

5. Юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан, являющееся учредителем банка, созданного в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, обязано приложить к заявлению о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк копию согласия (разрешения) на владение акциями банка, осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, либо копию подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется.

6. Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие банка.

7. Порядок выдачи разрешения на открытие банка определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк определяется Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности».

8. Заявление о выдаче разрешения на открытие банка рассматривается уполномоченным органом в течение шестидесяти пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на открытие банка в любом из следующих случаев:

выявления недостоверных данных (сведений) о заявителе и (или) его учредителях, содержащихся в представленных документах и (или) сведениях;

несоответствия содержания представленных документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Казахстан;

необходимости осуществления проверки достоверности данных (сведений) в представленных документах и сведениях.

Срок устранения заявителем замечаний уполномоченного органа

к представленным документам и (или) сведениям составляет не более десяти рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на открытие банка возобновляется после устранения заявителем замечаний уполномоченного органа к представленным документам и (или) сведениям и завершения уполномоченным органом проверки достоверности данных (сведений)

в указанных документах и (или) сведениях или в случае непредставления заявителем исправленных (уточненных) документов и (или) сведений

в течение срока, установленного частью третьей настоящего пункта.

9. Уведомление о выдаче разрешения на открытие банка направляется заявителю и в Государственную корпорацию.

Статья 11. Отказ в выдаче разрешения

на открытие банка

1. Отказ в выдаче разрешения на открытие банка производится

по любому из следующих оснований:

1) несоответствие наименования банка требованиям пункта 3 статьи 7 настоящего Закона;

2) неустойчивое финансовое положение учредителя банка.

Под неустойчивым финансовым положением понимается наличие любого из следующих признаков:

обязательства учредителя банка превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции, доли участия, паи либо другие формы долевого участия в организациях и предполагаемых к приобретению акций банка;

убытки учредителя банка по результатам каждого из двух завершенных финансовых лет;

размер обязательств учредителя банка представляет значительный риск для финансового состояния банка;

анализ финансовых последствий приобретения учредителем банка статуса крупного участника банка (банковского холдинга) предполагает ухудшение финансового состояния учредителя банка;

стоимость имущества учредителя банка (за вычетом его обязательств) недостаточна для приобретения акций банка;

иные основания, выявленные с использованием мотивированного суждения, свидетельствующие о наличии неустойчивого финансового положения учредителя банка и (или) возможности нанесения ущерба банку

и (или) его депозиторам и иным кредиторам.

В случае создания банка в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк неустойчивое финансовое положение должно отсутствовать только у лица, приобретающего статус крупного участника банка (банковского холдинга);

3) в случаях, когда учредитель банка – физическое лицо либо первый руководитель исполнительного органа и (или) органа управления

учредителя – юридического лица:

имеет непогашенную или неснятую судимость;

занимал должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения о применении режима урегулирования, решения о лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу судебного акта о принудительной ликвидации финансовой организации,

в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее неплатежеспособной (банкротом) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан.

Основание для отказа в выдаче разрешения на открытие банка, предусмотренное абзацем третьим настоящего подпункта, применяется

в течение десяти лет после принятия соответствующего решения уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, или вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан;

4) несоблюдение ограничений, установленных статьей 9 настоящего Закона;

5) несоблюдение требований, установленных статьей 10 настоящего Закона и статьей 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

6) отказ уполномоченного органа в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка (банковского холдинга);

7) отказ уполномоченного органа в выдаче разрешения на создание дочернего банка или значительное участие в капитале другого банка;

8) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам и (или) сведениям в срок, предусмотренный частью третьей пункта 8 статьи 10 настоящего Закона;

9) недостоверность данных (сведений) в документах и (или) сведениях, представленных заявителем для получения разрешения.

2. Уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя об отказе в выдаче разрешения на открытие банка с обоснованием причины отказа.

Статья 12. Срок действия разрешения

на открытие банка

1. Разрешение на открытие банка имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче банку банковской лицензии либо до наступления одного из случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Выданное разрешение на открытие банка считается отмененным

в случаях:

1) принятия учредителями (акционерами) банка решения о добровольном прекращении деятельности банка путем его реорганизации или ликвидации;

2) принятия судом решения о прекращении деятельности банка;

3) непрохождения в Государственной корпорации государственной регистрации юридического лица в качестве банка в течение двух месяцев

со дня выдачи разрешения на открытие банка;

4) отзыва уполномоченным органом выданного разрешения

на открытие банка.

Уполномоченный орган отзывает выданное разрешение на открытие банка в случае выявления недостоверных данных (сведений) в документах

и (или) сведениях, на основании которых было выдано разрешение.

При отзыве разрешения на открытие банка уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения;

5) неполучения банковской лицензии в течение одного года со дня выдачи разрешения на открытие банка.

3. Учредитель (акционер) банка вправе добровольно отказаться

от выданного ему разрешения на открытие банка путем возврата разрешения на открытие банка в уполномоченный орган.

В указанном случае банк обязан перерегистрироваться в иную организацию либо прекратить свою деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, ранее выданное согласие на приобретение статуса крупного участника банка (банковского холдинга) считается отмененным.

Статья 13. Добровольная реорганизация микрофинансовой

организации в форме конвертации в банк

1. Государственная перерегистрация микрофинансовой организации

в банк в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк осуществляется Государственной корпорацией

на основании разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк

и одобренного уполномоченным органом отчета о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк.

Банк, созданный в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, является правопреемником всех прав (требований) и обязательств указанной



микрофинансовой организации.

2. Банк, созданный в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, в течение десяти рабочих дней после получения банковской лицензии направляет уведомление клиентам способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, о состоявшейся добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк с указанием видов операций, которые указанный банк вправе осуществлять.

Банку, созданному в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, запрещается изменять в одностороннем порядке условия договоров о предоставлении микрокредита, за исключением изменения условий договоров

о предоставлении микрокредита в сторону их улучшения для заемщиков.

Глава 4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ФИЛИАЛА

БАНКА – НЕРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 14. Правовой статус филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан

1. Официальный статус филиала банка – нерезидента Республики Казахстан определяется его учетной регистрацией (перерегистрацией)

в Государственной корпорации, осуществляемой на основании разрешения уполномоченного органа на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, и наличием банковской лицензии.

2. Наименование филиала банка – нерезидента Республики Казахстан должно соответствовать следующим требованиям:

1) содержать наименование банка – нерезидента Республики Казахстан, а также слово «филиал»;

2) не использовать слова и (или) обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием других банков, в том числе банков – нерезидентов Республики Казахстан;

3) содержать словосочетание «исламский банк» (для наименования филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан).

3. Местом нахождения филиала банка – нерезидента Республики Казахстан признается его место нахождения на территории Республики Казахстан, указанное в положении о филиале банка – нерезидента Республики Казахстан.

4. Положение о филиале исламского банка – нерезидента Республики Казахстан и положение о филиале банка – нерезидента Республики Казахстан с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции, помимо сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, должны содержать описание функций совета по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан.

5. В случае изменения наименования филиала банка – нерезидента Республики Казахстан и (или) его места нахождения филиал банка – нерезидента Республики Казахстан обязан в течение четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации таких изменений или со дня извещения Государственной корпорации о таких изменениях в случаях, когда их государственная регистрация не требуется, представить в уполномоченный орган копии документов, подтверждающих такие изменения.

Статья 15. Требования к открытию филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан

Банк – нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться

в уполномоченный орган для получения разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан при выполнении всех следующих условий:

1) сумма совокупных активов банка – нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже суммы, эквивалентной десяти миллиардам долларов США;

2) банк – нерезидент Республики Казахстан должен являться юридическим лицом по законодательству государства, резидентом которого он является;

3) государство, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, является участником международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также осуществляет сотрудничество с группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

4) наличие согласия (разрешения) на открытие банком – нерезидентом Республики Казахстан филиала на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, в случаях, когда такое согласие (разрешение) требуется по законодательству такого государства;

5) наличие у банка – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан;

6) наличие у банка – нерезидента Республики Казахстан минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;

7) отсутствие у банка – нерезидента Республики Казахстан нарушений коэффициентов достаточности собственного капитала и коэффициентов ликвидности, установленных законодательством государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих дню подачи заявления на получение разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан.

Статья 16. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан

1. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан подается заявителем по форме, установленной уполномоченным органом.

2. К заявлению о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан прилагаются следующие документы и сведения:

1) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов банка – нерезидента Республики Казахстан;

2) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан на осуществление банковской деятельности, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций;

3) копия решения банка – нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан, которое содержит

в том числе решения по следующим вопросам:

о принятии банком – нерезидентом Республики Казахстан ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка – нерезидента Республики Казахстан;

об утверждении размера активов филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии

с пунктом 4 статьи 72 настоящего Закона;

4) копия согласия (разрешения) на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, либо копия подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется;

5) сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) банка – нерезидента Республики Казахстан, и лицах, осуществляющих контроль в отношении банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренные нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также копии документов, подтверждающих данные сведения;

6) копии годовой финансовой отчетности банка – нерезидента Республики Казахстан (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копия финансовой отчетности банка – нерезидента Республики Казахстан за последний завершенный квартал перед подачей заявления.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний завершенный финансовый год, банк – нерезидент Республики Казахстан представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций) за последний завершенный финансовый год и последний завершенный квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами за два года, предшествующих последнему завершенному финансовому году.

Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте,

не представляется в случаях, когда данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе банка – нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

7) краткие данные о руководящих работниках банка – нерезидента Республики Казахстан по форме, установленной уполномоченным органом;

8) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений.

3. Требования о представлении документов, подтверждающих сведения, указанные в подпункте 5) пункта 2 настоящей статьи, а также документов, предусмотренных подпунктом 7) пункта 2 настоящей статьи,

не распространяются на банк – нерезидент Республики Казахстан при наличии у него кредитного рейтинга не ниже «А-» одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.

5. Порядок выдачи разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан рассматривается уполномоченным органом в течение шестидесяти пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в любом из следующих случаев:

выявления недостоверных данных (сведений) о заявителе и (или) его учредителях, содержащихся в представленных документах и (или) сведениях;

несоответствия содержания представленных документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Казахстан;

необходимости осуществления проверки достоверности данных (сведений) в представленных документах и сведениях.

Срок устранения заявителем замечаний уполномоченного органа

к представленным документам и (или) сведениям составляет не более десяти рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан возобновляется после устранения заявителем замечаний уполномоченного органа к представленным документам и (или) сведениям и завершения уполномоченным органом проверки достоверности данных (сведений) в указанных документах и (или) сведениях или в случае непредставления заявителем исправленных (уточненных) документов и (или) сведений в течение срока, установленного частью третьей настоящего пункта.

7. Уведомление о выдаче разрешения на открытие филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан направляется в банк – нерезидент Республики Казахстан и Государственную корпорацию.

Статья 17. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан

1. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан производится по любому из следующих оснований:

1) несоответствие наименования филиала банка – нерезидента Республики Казахстан требованиям, установленным пунктом 2 статьи 14 настоящего Закона;

2) отсутствие безупречной деловой репутации у руководящего работника банка – нерезидента Республики Казахстан, открывающего филиал на территории Республики Казахстан;

3) несоблюдение требований, установленных статьей 15 настоящего Закона;

4) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам и (или) сведениям в срок, предусмотренный частью третьей пункта 6 статьи 16 настоящего Закона;

5) недостоверность данных (сведений) в документах и (или) сведениях, представленных для получения разрешения.

2. Уполномоченный орган обязан письменно уведомить банк – нерезидент Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан с обоснованием причины отказа.

Статья 18. Срок действия разрешения на открытие филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан

1. Разрешение на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан банковской лицензии либо до наступления одного из случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Выданное разрешение на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан считается отмененным в случаях:

1) принятия банком – нерезидентом Республики Казахстан решения

о добровольном прекращении деятельности своего филиала на территории Республики Казахстан;

2) приостановления действия или лишения банка – нерезидента Республики Казахстан лицензии (разрешения) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан;

3) непрохождения в Государственной корпорации учетной регистрации филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в течение двух месяцев

со дня выдачи разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

4) отзыва уполномоченным органом выданного разрешения

на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.

Уполномоченный орган отзывает разрешение на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в случае выявления недостоверных данных (сведений) в документах и (или) сведениях, на основании которых было выдано разрешение.

При отзыве разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения;

5) неполучения банковской лицензии в течение одного года со дня выдачи разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.

3. Банк – нерезидент Республики Казахстан вправе добровольно отказаться от выданного ему разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан путем возврата разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган.

В указанном случае банк – нерезидент Республики Казахстан обязан прекратить деятельность своего филиала на территории Республики Казахстан путем снятия указанного филиала с учетной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. БАНКОВСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Статья 19. Лицензирование банковской деятельности

1. Банковская лицензия выдается уполномоченным органом.

Порядок выдачи банковской лицензии банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Заявитель обязан подать в уполномоченный орган заявление на получение банковской лицензии по форме, установленной уполномоченным органом, в течение одного года со дня выдачи уполномоченным органом:

разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, но не позднее тридцати календарных дней до окончания срока конвертации, установленного

в указанном разрешении.

3. До подачи впервые заявления на получение универсальной банковской лицензии или базовой банковской лицензии заявитель обязан выполнить все организационно-технические мероприятия, связанные с планируемым началом осуществления банковской деятельности, в том числе:

1) подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан;

2) утвердить правила об общих условиях осуществления банковских и иных операций;

3) утвердить стратегию развития заявителя на ближайшие три года, соответствующую требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля;

4) утвердить иные внутренние документы, связанные

с осуществлением банковской деятельности, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. До подачи впервые заявления на получение лицензии

на осуществление исламских банковских и иных операций заявитель обязан выполнить все организационно-технические мероприятия, связанные

с планируемым началом осуществления исламских банковских и иных операций, в том числе:

1) подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан;

2) утвердить положение о совете по принципам исламского финансирования;

3) назначить руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования;

4) утвердить правила об общих условиях осуществления исламских банковских и иных операций;

5) утвердить стратегию развития заявителя на ближайшие три года, соответствующую требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля;

6) утвердить иные внутренние документы, связанные

с осуществлением исламских банковских и иных операций, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

5. До подачи впервые заявления на получение одновременно универсальной банковской лицензии и лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций заявитель обязан:

1) выполнить требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

2) обеспечить формирование выделенных активов для осуществления исламских банковских операций, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом;

3) обеспечить раздельный учет активов и обязательств, относящихся

к исламским банковским операциям, от иных активов и обязательств банка.

6. Перечень документов, представляемых заявителем – юридическим лицом впервые для получения универсальной банковской лицензии или базовой банковской лицензии:

1) заявление, в котором заявитель в том числе подтверждает выполнение требований и организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления банковской деятельности, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи;

2) нотариально засвидетельствованная копия устава заявителя;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз «электронного правительства»;

4) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников, в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 настоящего Закона и статьей 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

5) копия стратегии развития заявителя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля.

В стратегию развития заявителя включаются информация об организационной структуре заявителя, бюджете заявителя на финансовый год, в котором подается заявление, в том числе прогнозные данные о выполнении заявителем пруденциальных нормативов, а также предполагаемый расчет пруденциальных нормативов банковского конгломерата, в состав которого войдет заявитель, в случае, если приобретение статуса банковского холдинга родительской организацией заявителя приводит к созданию банковского конгломерата.

В случае, если заявление подается менее чем за два месяца до окончания финансового года, в стратегию развития заявителя дополнительно включается информация, предусмотренная частью второй настоящего подпункта, на финансовый год, следующий за годом, в котором подается заявление;

6) штатное расписание заявителя с указанием фамилий, имен и отчеств (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) сотрудников;

7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала банка, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа;

8) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений.

7. Перечень документов, представляемых заявителем – юридическим лицом впервые для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций:

1) документы, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи;

2) копия положения о совете по принципам исламского финансирования;

3) сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 36 настоящего Закона.

8. Перечень документов, представляемых заявителем – юридическим лицом впервые для получения одновременно универсальной банковской лицензии и лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций:

1) документы, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящей статьи;

2) документы, подтверждающие формирование выделенных активов для исламских банковских операций, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом.

9. Банковская лицензия филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан выдается уполномоченным органом при наличии у банка – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичной по существу видам операций, которые филиал банка – нерезидента Республики Казахстан планирует осуществлять на территории Республики Казахстан.

10. Перечень документов, представляемых заявителем – филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан впервые для получения универсальной банковской лицензии:

1) документы, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 6 настоящей статьи;

2) нотариально засвидетельствованная копия положения о филиале, утвержденного органом управления банка – нерезидента Республики Казахстан;

3) письменное обязательство (подтверждение) банка – нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка – нерезидента Республики Казахстан;

4) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных видов операций.

Указанная лицензия (разрешение) представляется в случае, если после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 1 статьи 16 настоящего Закона, был изменен перечень видов операций, которые

банк – нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, либо

банк – нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию

(новое разрешение).

11. Перечень документов, представляемых заявителем – филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан впервые для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций:

1) документы, предусмотренные пунктом 10 настоящей статьи;

2) копия положения (руководства) о совете по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан;

3) сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан.

12. Перечень документов, представляемых заявителем – филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан впервые для получения одновременно универсальной банковской лицензии и лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций:

1) документы, предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи;

2) документы, подтверждающие формирование выделенных активов для исламских банковских операций, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом.

13. Для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций действующий банк, действующий филиал банка – нерезидента Республики Казахстан обязаны:

1) обеспечить в течение трех последовательных месяцев, предшествовавших обращению за получением банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций, выполнение пруденциальных нормативов и лимитов, установленных уполномоченным органом, а также макропруденциальных нормативов и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан;

2) утвердить правила об общих условиях осуществления дополнительных видов операций;

3) утвердить актуализированный план восстановления финансовой устойчивости, предусмотренный статьей 88 настоящего Закона.

14. Перечень документов, представляемых действующим банком, действующим филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций:

1) заявление, в котором заявитель в том числе подтверждает выполнение требований, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи;

2) копия актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 88 настоящего Закона;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз «электронного правительства»;

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений.

15. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, имеющие универсальную банковскую лицензию, до подачи заявления на получение дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций должны выполнить все организационно-технические мероприятия, связанные с планируемым началом осуществления исламских банковских операций,

в том числе:

1) выполнить требования, установленные пунктом 13 настоящей статьи;

2) принять решение общего собрания акционеров банка, органа управления банка – нерезидента Республики Казахстан о намерении получить лицензию на осуществление исламских банковских и иных операций;

3) внести изменения и (или) дополнения в устав, предусмотренный пунктом 5 статьи 7 настоящего Закона, в положение о филиале банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренное пунктом 4 статьи 14 настоящего Закона;

4) утвердить положение о совете по принципам исламского финансирования, а также назначить руководителя и членов совета

по принципам исламского финансирования (для заявителя-банка);

6) сформировать выделенные активы для осуществления исламских банковских операций, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом;

7) обеспечить раздельный учет активов и обязательств, относящихся к исламским банковским операциям, от иных активов и обязательств банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.

16. Перечень документов, представляемых банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, имеющими универсальную банковскую лицензию, для получения дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций:

1) документы, предусмотренные пунктом 14 настоящей статьи;

2) копия решения общего собрания акционеров банка, органа управления банка – нерезидента Республики Казахстан о намерении получить лицензию на осуществление исламских банковских и иных операций;

3) нотариально засвидетельствованная копия устава, положения

о филиале банка – нерезидента Республики Казахстан с учетом требований, предусмотренных подпунктом 3) пункта 15 настоящей статьи;

4) копия положения о совете по принципам исламского финансирования, а также сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 36 настоящего Закона (для заявителя – банка);

копия положения (руководства) о совете по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан, а также сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан (для заявителя-филиала банка – нерезидента Республики Казахстан);

5) копия стратегии развития исламских банковских операций на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля;

6) документы, подтверждающие формирование выделенных активов, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом.

17. Заявление о выдаче банковской лицензии рассматривается уполномоченным органом в течение тридцати рабочих дней со дня представления заявителем документов и сведений, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Заявление о выдаче банковской лицензии, поданное в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, рассматривается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней со дня представления документов и сведений, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Заявление о переоформлении банковской лицензии, в том числе

в случаях, установленных пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, рассматривается уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления заявителем документов и сведений, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан,

за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

При переоформлении базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию при одновременной необходимости получения заявителем банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций заявитель обязан выполнить требования, установленные

пунктами 13 и 15 настоящей статьи. В указанном случае заявление

о переоформлении банковской лицензии рассматривается уполномоченным органом в течение тридцати рабочих дней со дня представления заявителем документов и сведений, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения заявления, предусмотренного частями первой, второй, третьей и четвертой настоящего пункта, в любом из следующих случаев:

выявления недостоверных данных о заявителе и (или) его учредителях, содержащихся в представленных документах и (или) сведениях;

несоответствия содержания представленных документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Казахстан;

необходимости осуществления проверки достоверности данных

в представленных документах и сведениях.

Срок устранения заявителем замечаний уполномоченного органа

к представленным документам и (или) сведениям составляет не более десяти рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления возобновляется после устранения заявителем замечаний уполномоченного органа к представленным документам и (или) сведениям и завершения уполномоченным органом проверки достоверности данных в указанных документах и (или) сведениях или в случае непредставления заявителем исправленных (уточненных) документов и (или) сведений в течение срока, установленного частью шестой настоящего пункта.

18. Уполномоченный орган при выдаче или переоформлении банковской лицензии вправе уточнять наименования разрешенных видов операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. За выдачу банковской лицензии взимается сбор, размеры и порядок уплаты которого определяются налоговым законодательством Республики Казахстан.

20. Банковская лицензия выдается на неограниченный срок.

Банковская лицензия не подлежит передаче третьим лицам.

Все виды банковских и иных операций, исламских банковских операций могут осуществляться только при наличии прямого указания

в банковской лицензии на право их осуществления.

21. Копия банковской лицензии подлежит размещению в месте, доступном для обозрения клиентам банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, а также на их интернет-ресурсах.

22. Правовой статус, порядок создания, лицензирования, регулирования и прекращения деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, включая перечень разрешенных для каждого из них видов банковских операций, основания выдачи им лицензий на осуществление отдельных видов банковских операций и возможные ограничения их деятельности, устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Порядок выдачи лицензий организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, квалификационные требования для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечень документов, подтверждающих соответствие указанным квалификационным требованиям, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан в пределах их компетенции.

23. Лицензия на осуществление отдельных видов банковских операций выдается Национальным Банком Республики Казахстан:

1) юридическому лицу, исключительной деятельностью которого является инкассация банкнот, монет и ценностей, на осуществление банковской операции, предусмотренной подпунктом 12) части первой пункта 2 статьи 22 настоящего Закона;

2) юридическому лицу, осуществляющему деятельность исключительно через обменные пункты, на осуществление банковской операции, предусмотренной подпунктом 7) части первой пункта 2 статьи 22 настоящего Закона, с наличной иностранной валютой.

Статья 20. Отказ в выдаче (переоформлении)

банковской лицензии

1. Отказ в выдаче (переоформлении) банковской лицензии производится по любому из следующих оснований:

1) несоблюдение заявителем любого из требований, установленных статьей 19 и пунктом 5 статьи 112 настоящего Закона;

2) несоблюдение банковским конгломератом, в состав которого входит банк, пруденциальных нормативов и лимитов в период за шесть месяцев

до подачи заявления;

3) невыполнение требования по формированию активов филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, установленного пунктом 4 статьи 72 настоящего Закона;

4) несоответствие уставного капитала банка требованиям статьи 8 настоящего Закона;

5) отсутствие у банка – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичной по существу видам операций, которые филиал банка – нерезидента Республики Казахстан планирует осуществлять на территории Республики Казахстан;

6) отмена ранее выданного заявителю разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

7) несоответствие стратегии развития заявителя и (или) иных представленных документов требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля и (или) непредставление сведений, подтверждающих, что:

по истечении первых трех финансовых (операционных) лет деятельность заявителя будет рентабельной;

заявитель и (или) банковский конгломерат, в состав которого войдет заявитель, будут выполнять пруденциальные нормативы и лимиты;

заявитель обладает организационной структурой, соответствующей стратегии его развития;

8) несогласование руководящего работника заявителя из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для заявителя, обращающегося за получением банковской лицензии впервые);

9) несоблюдение требования, установленного частью второй пункта 4 статьи 45 настоящего Закона, по наличию в числе руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников – резидентов Республики Казахстан;

10) несоответствие представленных заявителем документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Казахстан;

11) недостоверность данных (сведений) в документах и (или) сведениях, представленных для получения банковской лицензии.

2. В случае получения отказа в выдаче (переоформлении) банковской лицензии заявитель вправе устранить несоответствия, на основании которых был получен отказ, и вновь обратиться в уполномоченный орган с заявлением на получение банковской лицензии с представлением исправленных (уточненных) документов и (или) сведений.

В случае получения отказа в выдаче банковской лицензии

по основанию, предусмотренному подпунктом 8) пункта 1 настоящей статьи, заявитель вправе устранить несоответствия и вновь обратиться

в уполномоченный орган с заявлением на получение банковской лицензии

с представлением документов и сведений в отношении нового лица, предлагаемого заявителем на должность руководящего работника заявителя

в соответствии с требованиями статьи 45 настоящего Закона и статьи 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле

и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» взамен лица,

в согласовании которого заявителю было отказано.

Статья 21. Порядок перехода (переоформления) банка

с базовой банковской лицензией в банк

с универсальной банковской лицензией

1. Банк с базовой банковской лицензией, совокупный объем активов которого на протяжении трех последовательных месяцев превышает на отчетную дату каждого такого месяца предельное значение, установленное нормативным правовым актом уполномоченного органа, по истечении данного периода времени обязан соблюдать пруденциальные нормативы

и лимиты, требования к системе управления рисками, а также требования

к учету и отчетности, установленные уполномоченным органом для банка

с универсальной банковской лицензией.

2. Банк с базовой банковской лицензией, совокупный объем активов которого на протяжении девяти последовательных месяцев превышает предельное значение, установленное нормативным правовым актом уполномоченного органа, обязан при соблюдении пруденциальных нормативов и лимитов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи

в течение двенадцати месяцев переоформить базовую банковскую лицензию

в универсальную банковскую лицензию посредством обращения

в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию в порядке, установленном статьей 19 настоящего Закона, либо уменьшить значение совокупного объема своих активов до размера, не превышающего предельного значения.

РАЗДЕЛ 3. БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Глава 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БАНКА, ФИЛИАЛА БАНКА – НЕРЕЗИДЕНТА

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 22. Банковская деятельность

1. Банковской деятельностью является осуществление банковских операций, предусмотренных частью первой пункта 2 настоящей статьи, иных операций, предусмотренных частью первой пункта 3 настоящей статьи,

а также исламских банковских операций, предусмотренных частью первой пункта 4 настоящей статьи.

2. Банк вправе при наличии соответствующей банковской лицензии осуществлять следующие виды банковских операций:

1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

2) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также финансовых организаций – нерезидентов Республики Казахстан;

4) открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данным лицам;

5) переводные операции: выполнение указаний физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

6) кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;

7) обменные операции с наличной и (или) безналичной иностранной валютой;

8) банковские заемные операции: предоставление банковских займов

в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности

(за исключением межбанковских займов);

9) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;

10) выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение

в денежной форме (за исключением межбанковских гарантий);

11) выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме (за исключением межбанковских поручительств);

12) инкассация банкнот, монет и ценностей;

13) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;

14) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей).

Банковская операция, предусмотренная подпунктом 2) части первой настоящего пункта, осуществляется банком с базовой банковской лицензией

в пределах, не превышающих размеров, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Банковские операции, предусмотренные подпунктами 8), 9), 10), 11), 13) и 14) части первой настоящего пункта, осуществляются банком с базовой банковской лицензией только с резидентами Республики Казахстан.

3. Банк, помимо банковских операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, вправе при наличии соответствующей банковской лицензии осуществлять следующие виды иных операций:

1) факторинговые операции: финансирование под уступку денежного требования с принятием или непринятием риска неплатежа;

2) лизинговая деятельность;

3) доверительные операции: управление по поручению учредителя доверительного управления в интересах лица, указанного учредителем, деньгами, аффинированными драгоценными металлами, правами (требованиями) по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита;

4) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая предоставление в аренду сейфовых ящиков, шкафов, помещений;

5) покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;

6) покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни;

7) операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;

8) форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;

9) межбанковские займы (межбанковское финансирование), межбанковские гарантии, межбанковские поручительства, а также иные межбанковские операции.

Операции, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 7), 8) и 9)

части первой настоящего пункта, осуществляются банком с базовой банковской лицензией только с резидентами Республики Казахстан.

4. Исламский банк, а также банк с универсальной банковской лицензией, осуществляющий исламские банковские операции, вправе при наличии соответствующей банковской лицензии осуществлять следующие виды исламских банковских операций:

1) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

2) прием исламских банковских депозитов:

прием беспроцентных депозитов до востребования физических и юридических лиц;

прием инвестиционных депозитов физических и юридических лиц;

3) банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях срочности, возвратности и без взимания вознаграждения (за исключением межбанковских займов);

4) банковское финансирование физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита:

без условия о последующей продаже товара третьему лицу;

на условиях последующей продажи товара третьему лицу;

5) банковское финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в капитале юридических лиц и (или) на условиях партнерства;

6) банковская инвестиционная деятельность на условиях лизинга (аренды);

7) агентская деятельность при осуществлении исламских банковских операций.

Исламский банк, если это предусмотрено его уставом и банковской лицензией, вправе осуществлять отдельные виды банковских и иных операций, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) части первой пункта 2 и подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) части первой пункта 3 настоящей статьи, с соблюдением принципов, установленных статьей 35 настоящего Закона.

5. Банк с универсальной банковской лицензией, помимо банковских и иных операций, предусмотренных частью первой пункта 2 и частью первой пункта 3 настоящей статьи, а также исламских банковских операций, предусмотренных частью первой пункта 4 настоящей статьи, а также исламский банк, помимо исламских банковских и иных операций, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, вправе при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа осуществлять следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

1) брокерскую деятельность;

2) дилерскую деятельность;

3) кастодиальную деятельность;

4) трансфер-агентскую деятельность.

Банк с базовой банковской лицензией, помимо банковских и иных операций, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, вправе при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа осуществлять следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

1) брокерскую деятельность;

2) дилерскую деятельность.

Банк с универсальной банковской лицензией, банк с базовой банковской лицензией, исламский банк осуществляют дилерскую деятельность и брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг с финансовыми инструментами, перечень и порядок приобретения которых определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Банк с универсальной банковской лицензией, банк с базовой банковской лицензией, исламский банк осуществляют дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, установленных статьей 23 настоящего Закона.

6. Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан вправе при наличии соответствующих лицензий уполномоченного органа осуществлять банковские и иные операции, предусмотренные частью первой пункта 2 и частью первой пункта 3 настоящей статьи, исламские банковские операции, предусмотренные частью первой пункта 4 настоящей статьи, а также деятельность на рынке ценных бумаг, предусмотренную частью первой пункта 5 настоящей статьи.

Филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан при наличии соответствующих лицензий уполномоченного органа вправе осуществлять:

1) исламские банковские операции, предусмотренные частью первой пункта 4 настоящей статьи;

2) отдельные виды банковских и иных операций, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) части первой пункта 2 и подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) части первой пункта 3 настоящей статьи, а также деятельность на рынке ценных бумаг, предусмотренную частью первой пункта 5 настоящей статьи, если это предусмотрено положением

о филиале, и с соблюдением принципов исламских банковских операций, установленных статьей 35 настоящего Закона.

7. Банковские операции, предусмотренные подпунктом 2) части первой пункта 2 настоящей статьи, вправе осуществлять только банк, филиал

банка – нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов, а также организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, указанные

в подпунктах 1), 3), 6) и 7) части второй пункта 8 настоящей статьи.

Помимо требования, предусмотренного частью первой настоящего пункта, условием для осуществления филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) части первой пункта 2 настоящей статьи, является прием от физического лица депозита в размере, эквивалентном не менее ста двадцати тысячам долларов США.

Для банков, осуществляющих кредитование субъектов частного предпринимательства, участие в системе гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства является обязательным.

8. Один или несколько видов банковских операций, предусмотренных частью первой пункта 2 настоящей статьи, могут осуществляться организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа или Национального Банка Республики Казахстан, за исключением случаев, когда настоящим Законом и (или) законом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных банковских операций без лицензии.

На основании соответствующей лицензии уполномоченного органа:

1) Национальный оператор почты правомочен осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктом 2) части первой пункта 2 настоящей статьи;

2) операционный центр межбанковской системы переводов денег правомочен осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктом 5) части первой пункта 2 настоящей статьи;

3) центральный депозитарий правомочен осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части первой пункта 2 настоящей статьи, за исключением приема депозитов, подпунктами 3) и 5) части первой пункта 2 настоящей статьи, а также подпунктом 7) части первой пункта 2 настоящей статьи, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;

4) фондовая биржа правомочна осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктом 1) части первой пункта 2 настоящей статьи,

за исключением приема депозитов, подпунктами 3) и 5) части первой

пункта 2 настоящей статьи, а также подпунктом 7) части первой пункта 2 настоящей статьи, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;

5) клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, правомочна осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктом 1) части первой пункта 2 настоящей статьи,

за исключением приема депозитов, подпунктами 3) и 5) части первой

пункта 2 настоящей статьи, а также подпунктом 7) части первой пункта 2 настоящей статьи, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;

6) брокер правомочен осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части первой пункта 2 настоящей статьи, за исключением приема депозитов, подпунктами 5) и 8) части первой пункта 2 настоящей статьи, а также подпунктом 7) части первой пункта 2 настоящей статьи, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;

7) дилер правомочен осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части первой пункта 2 настоящей статьи, за исключением приема депозитов, подпунктами 5) и 8) части первой пункта 2 настоящей статьи, а также подпунктом 7) части первой пункта 2 настоящей статьи, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;

8) ипотечная организация правомочна осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктом 8) части первой пункта 2 настоящей статьи;

9) организация, осуществляющая кредитование субъектов агропромышленного комплекса, сто процентов голосующих акций которой прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, правомочна осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктом 8) части первой пункта 2 настоящей статьи.

На основании соответствующей лицензии Национального Банка Республики Казахстан:

1) юридическое лицо, исключительной деятельностью которого является инкассация банкнот, монет и ценностей, правомочно осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктом 12) части первой

пункта 2 настоящей статьи.

Юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, запрещается заниматься иными видами деятельности (иными операциями), за исключением деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, перевозке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам

по поручению банков;

2) юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменные пункты, правомочно осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктом 7) части первой пункта 2 настоящей статьи,

с наличной иностранной валютой.

Статья 23. Инвестиционная и иная предпринимательская

деятельность банка, филиала банка – нерезидента

Республики Казахстан

1. Банку запрещается осуществлять инвестиционную и (или) иную предпринимательскую деятельность, не предусмотренную настоящим Законом.

2. Банк вправе осуществлять инвестиционную деятельность путем приобретения акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в следующих организациях:

1) финансовых и (или) платежных организациях, являющихся резидентами Республики Казахстан, а также юридических лицах – нерезидентах Республики Казахстан, имеющих статус банков (кредитных организаций), страховых организациях, пенсионных фондах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и (или) платежных организациях;

2) дочерних организациях, созданных специально для выпуска и размещения эмиссионных ценных бумаг под гарантию банка;

3) специальных финансовых компаниях, созданных для осуществления сделок проектного финансирования или секьюритизации в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О проектном финансировании

и секьюритизации»;

4) дочерних организациях по управлению стрессовыми активами, являющихся резидентами Республики Казахстан;

5) организациях, осуществляющих лизинговую деятельность;

6) фондовых биржах, центральном депозитарии;

7) кредитных бюро;

8) организациях, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;

9) организациях (резидентах и нерезидентах Республики Казахстан), оказывающих услуги по предоставлению финансовых и (или) платежных услуг с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий;

10) организациях (резидентах и нерезидентах Республики Казахстан), оказывающих услуги по предоставлению возможности совершения сделок

по оказанию финансовых услуг между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием информационной системы посредством Интернета;

11) организациях (резидентах и нерезидентах Республики Казахстан), осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций,

в том числе для автоматизации их деятельности;

12) организациях (резидентах и нерезидентах Республики Казахстан), осуществляющих деятельность по предложению и реализации товаров, работ и услуг на электронной торговой площадке и (или) информационно-рекламной торговой площадке, и (или) интернет-платформе, а также

по предоставлению принадлежащих им площадок и платформ в пользование третьим лицам в вышеуказанных целях;

13) организациях (резидентах и нерезидентах Республики Казахстан), осуществляющих разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения, оборудования и устройств в сфере информационно-коммуникационных технологий и (или) систем по работе с биометрической аутентификацией;

14) организациях (резидентах и нерезидентах Республики Казахстан), осуществляющих разработку, сопровождение и внедрение программных средств в области информационной безопасности и (или) противодействия мошенничеству;

15) организациях (резидентах и нерезидентах Республики Казахстан), осуществляющих разработку и сопровождение программного обеспечения

с использованием технологий облачных вычислений;

16) организациях (резидентах и нерезидентах Республики Казахстан), осуществляющих деятельность по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками технологической платформы;

17) операторов платформы цифровых финансовых активов;

18) операторов торговой платформы цифровых активов;

19) организациях, оказывающих услуги по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по банковской деятельности, включая расчеты по операциям с платежными карточками;

20) организациях, осуществляющих деятельность по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства;

21) организациях, оказывающих услуги оператора системы электронных денег;

22) ассоциациях, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 32 настоящего Закона;

23) иных юридических лицах – при условии соответствия указанного приобретения дополнительным требованиям уполномоченного органа;

24) иных организациях – при осуществлении исламских банковских операций.

Банк с универсальной банковской лицензией, исламский банк вправе приобретать акции, доли участия, паи либо другие формы долевого участия

в организациях, указанных в части первой настоящего пункта, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, при наличии соглашения об обмене информацией в области банковского надзора, в том числе в виде меморандума о взаимопонимании, писем и (или) корреспонденции об обмене надзорной информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора соответствующего иностранного государства, резидентом которого является организация – нерезидент Республики Казахстан.

Банку с базовой банковской лицензией запрещается осуществлять инвестиционную деятельность путем приобретения акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организациях – нерезидентах Республики Казахстан или организациях, зарегистрированных в соответствии с действующим правом Международного финансового центра «Астана».

Положения частей первой, второй и третьей настоящего пункта распространяются на случаи создания банком указанных организаций.

3. Банк вправе приобретать акции, доли участия, паи либо другие формы долевого участия в организациях, когда указанные акции, доли участия, паи либо другие формы долевого участия в организациях переходят в собственность банка при обращении банком взыскания на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получении отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа

с учетом требований, установленных статьей 28 настоящего Закона.

4. Банк с универсальной банковской лицензией, вправе осуществлять инвестиционную деятельность путем приобретения:

1) долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями;

2) государственных долговых эмиссионных ценных бумаг;

3) негосударственных долговых эмиссионных ценных бумаг, в том числе:

облигаций, выпущенных дочерними организациями банка, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом;

облигаций банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком;

облигаций специальной финансовой компании, выпущенных в рамках сделки проектного финансирования или секьюритизации в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О проектном финансировании

и секьюритизации»;

иных негосударственных долговых эмиссионных ценных бумаг;

4) собственных долговых эмиссионных ценных бумаг банка;

5) производных финансовых инструментов;

6) производных ценных бумаг;

7) цифровых финансовых активов;

8) исламских ценных бумаг.

Банк с базовой банковской лицензией вправе осуществлять инвестиционную деятельность путем приобретения ценных бумаг, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 4) части первой настоящего пункта,

а также подпунктом 3) части первой настоящего пункта, с учетом ограничений, установленных пунктом 1 статьи 50 настоящего Закона.

Исламский банк, филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан вправе осуществлять инвестиционную деятельность, указанную в подпунктах 5), 6) и 7) части первой настоящего пункта, в части, не противоречащей принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона, а также путем приобретения исламских ценных бумаг.

Порядок совершения банком с универсальной банковской лицензией, исламским банком сделок с цифровыми финансовыми активами определяется совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан и включает в себя перечень цифровых финансовых активов, с которыми банк с универсальной банковской лицензией, исламский банк вправе совершать сделки, а также требования

к таким цифровым финансовым активам.

5. Банк вправе совершать сделки со следующими финансовыми инструментами исключительно на организованном рынке ценных бумаг:

1) государственными и негосударственными ценными бумагами при совершении сделок на вторичном рынке ценных бумаг;

2) производными финансовыми инструментами;

3) производными ценными бумагами.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи приобретения банком акций другого банка при проведении банками реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, а также на случаи, предусмотренные нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 6 настоящей статьи.

6. Порядок осуществления инвестиционной деятельности банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа и включает в себя:

1) требования к организациям, приобретаемым или создаваемым банком, а также предельные размеры участия банка в указанных организациях;

2) дополнительные требования к приобретению акций и долей участия, в юридических лицах, предусмотренных подпунктом 23) пункта 2 настоящей статьи;

3) требования к приобретаемым банком долговым эмиссионным ценным бумагам;

4) перечень международных финансовых организаций, долговые эмиссионные ценные бумаги которых банк вправе приобретать;

5) порядок совершения банком сделок с:

собственными долговыми эмиссионными ценными бумагами;

облигациями, выпущенными дочерними организациями банка, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом;

облигациями банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком;

6) случаи и порядок приобретения банком на неорганизованном рынке ценных бумаг:

государственных и негосударственных ценных бумаг при совершении сделок на вторичном рынке ценных бумаг;

производных финансовых инструментов;

производных ценных бумаг.

Требования в отношении предельных размеров участия банка

в организациях, устанавливаемые в соответствии с подпунктом 1)

части первой настоящего пункта, не распространяются на случаи приобретения банком акций другого банка при проведении банками реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Требования, устанавливаемые в соответствии с подпунктом 3) части первой настоящего пункта, не распространяются на случаи приобретения банком долговых эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства которого находятся в процессе реструктуризации, взамен ранее приобретенных долговых эмиссионных ценных бумаг указанного эмитента при условии включения обязательств по ранее приобретенным долговым эмиссионным ценным бумагам в перечень реструктурируемых обязательств данного эмитента.

7. Помимо деятельности, предусмотренной пунктами 2, 3, 4 и 5 настоящей статьи, банк с универсальной банковской лицензией, исламский банк вправе заниматься следующими видами предпринимательской деятельности:

1) выпуском собственных ценных бумаг и цифровых финансовых активов;

2) оказанием платежных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах;

3) осуществлением банковской деятельности посредством предоставления банком своей технологической инфраструктуры другой организации, не являющейся банком, обеспечивающей доступ к банковским и иным операциям клиентам такой организации на основании договора, заключенного между банком и указанной организацией.

В рамках деятельности, предусмотренной частью первой настоящего подпункта, банк несет самостоятельную ответственность перед клиентом другой организации за банковские и иные операции, совершенные банком

в пользу такого клиента;

4) осуществлением посреднических услуг между плательщиком и поставщиком товаров, работ и услуг путем предоставления сервиса обслуживания, включая возможность получения и дистанционной оплаты товаров, работ и услуг с использованием систем, программ, инфраструктуры банка, когда платеж может быть осуществлен безналичным способом;

5) разработкой, реализацией, предоставлением в пользование и поддержкой специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, или иного программного обеспечения, связанных с оказанием финансовых услуг;

6) представительством и защитой прав и законных интересов других лиц по вопросам, связанным с банковской деятельностью и (или) деятельностью на рынке ценных бумаг, включая выполнение функций:

представителя держателей облигаций;

банка-агента и (или) управляющего залогом в сделке проектного или синдицированного финансирования в соответствии с Законом Республики Казахстан «О проектном финансировании и секьюритизации»;

банка-агента и (или) управляющего залогом по договору займа (финансирования), регулируемого иностранным правом;

7) оказанием услуг по управлению счетом (счетами) депонента, открытым (открытыми) в центральном депозитарии на имя депонента;

8) удостоверением соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждением достоверности регистрационного свидетельства

при соблюдении требований законодательства Республики Казахстан

об информатизации;

9) организацией обучения по повышению квалификации специалистов в области банковской и финансовой деятельности;

10) оказанием консультационных услуг по вопросам, связанным

с банковской и финансовой деятельностью;

11) реализацией специальной литературы на любых видах носителей информации по вопросам банковской и финансовой деятельности;

12) заключением договоров страхования от имени страховой организации – резидента Республики Казахстан при наличии договора между банком и страховой организацией – резидентом Республики Казахстан

на заключение от ее имени договоров страхования;

13) реализацией собственного имущества;

14) реализацией имущества, приобретенного банком в результате обращения взыскания на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получения отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

15) передачей в аренду дочерним организациям собственного имущества в соответствии с договором аренды (имущественного найма);

16) передачей в аренду перешедшего в собственность банка жилища на основании договора аренды (имущественного найма), в том числе с условием выкупа;

17) осуществлением деятельности оператора фискальных данных;

18) разработкой, реализацией, предоставлением в пользование и поддержкой специализированного программного обеспечения, используемого для контрольно-кассовых машин.

В качестве арендаторов жилища, указанного в части первой настоящего подпункта, могут выступать только физические лица, относящиеся

к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», жилище которых перешло

в собственность банка в результате обращения на него взыскания в связи

с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанными физическими лицами обязательств по договору ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) либо предоставления ими отступного взамен исполнения обязательств по договору ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) в виде жилища, являвшегося предметом залога, обеспечивавшего обязательства по договору ипотечного жилищного займа (ипотечного займа).

8. Банк с базовой банковской лицензией вправе заниматься следующими видами предпринимательской деятельности:

1) выпуском собственных ценных бумаг;

2) видами предпринимательской деятельности, предусмотренными подпунктами 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) пункта 7 настоящей статьи.

9. Банкам и банковским холдингам запрещается выпуск «золотой акции».

10. Банк – нерезидент Республики Казахстан, имеющий филиал на территории Республики Казахстан, вправе осуществлять инвестиционную деятельность путем приобретения акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организациях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, либо путем создания таких организаций в случаях, когда такая деятельность соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, а также законодательством государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан.

Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан вправе осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 3, 4 и 5, а также подпунктами 2) (в части осуществления операций по выпуску и реализации (распространению) платежных карточек), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16) пункта 7 настоящей статьи.

11. Правила настоящей статьи распространяются на исламские банки, банки с универсальной банковской лицензией, осуществляющие исламские банковские операции, филиалы исламских банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан

с универсальной банковской лицензией, осуществляющие исламские банковские операции, в части, не противоречащей принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона.

Статья 24. Субординированный долг банка

Под субординированным долгом банка понимается необеспеченное долговое обязательство банка, одновременно удовлетворяющее следующим условиям:

1) срок действия необеспеченного долгового обязательства составляет не менее пяти лет;

2) кредитор (кредиторы) по необеспеченному долговому обязательству не может (не могут) предъявить требование о его досрочном погашении либо исполнении;

3) необеспеченное долговое обязательство может быть досрочно погашено либо исполнено по инициативе банка при условии, что указанное погашение (исполнение) не приведет к снижению пруденциальных нормативов банка ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

4) при ликвидации банка необеспеченное долговое обязательство удовлетворяется в порядке одиннадцатой очереди, установленной статьей 123 настоящего Закона;

5) иным условиям (требованиям), установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 25. Бессрочный финансовый инструмент банка

Под бессрочным финансовым инструментом банка понимается необеспеченное долговое обязательство банка, одновременно удовлетворяющее следующим условиям:

1) срок действия необеспеченного долгового обязательства составляет не менее пятидесяти лет либо необеспеченное долговое обязательство является бессрочным (без установленной даты погашения);

2) кредитор (кредиторы) по необеспеченному долговому обязательству не может (не могут) предъявить требование о его досрочном погашении либо исполнении;

3) необеспеченное долговое обязательство может быть досрочно погашено либо исполнено по инициативе банка при условии, что указанное погашение (исполнение) не приведет к снижению пруденциальных нормативов банка ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

4) при ликвидации банка необеспеченное долговое обязательство удовлетворяется в порядке двенадцатой очереди, установленной статьей 123 настоящего Закона;

5) иным условиям (требованиям), установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 26. Особенности выпуска и (или) размещения

банком эмиссионных ценных бумаг

на территории иностранного государства

1. Банк вправе осуществлять выпуск и (или) размещение на территории иностранного государства эмиссионных ценных бумаг и (или) производных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги банка, при соблюдении требования, установленного пунктом 1

статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

2. При выпуске и (или) размещении банком долговых ценных бумаг на территории иностранного государства либо при выпуске и (или) размещении долговых ценных бумаг на территории иностранного государства, условиями выпуска которых предусмотрено предоставление гарантии банка, банк обязан обеспечить выполнение следующих условий:

1) условия выпуска долговых ценных бумаг банка содержат положения о том, что долговые ценные бумаги могут быть принудительно реструктуризированы в случае применения уполномоченным органом

в отношении указанного банка инструментов урегулирования, предусмотренных настоящим Законом;

2) условия выпуска долговых ценных бумаг содержат положения о том, что держатели долговых ценных бумаг не имеют права требовать досрочного выполнения обязательств перед ними в случае применения к банку, являющемуся гарантом по указанным долговым ценным бумагам, инструментов урегулирования, предусмотренных настоящим Законом.

3. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на случаи выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг в рамках принудительной реструктуризации обязательств банка, находящегося

в режиме урегулирования, в порядке, определенном настоящим Законом.

4. Банк, разместивший на территории иностранного государства эмиссионные ценные бумаги и (или) производные ценные бумаги, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги банка,

либо выступивший гарантом по долговым ценным бумагам, размещенным

на территории иностранного государства, уведомляет уполномоченный орган об итогах размещения данных ценных бумаг в соответствии с пунктом 2

статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Статья 27. Ликвидационный неттинг в рамках генерального

финансового соглашения, заключенного с банком,

филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан

1. Положения статей 78, 79 и 80, пункта 2 статьи 81, пунктов 1, 3 и 4 статьи 84, статей 87, 89, 92, 93, 94, 96, 97 и 98, пункта 2 статьи 101, статьи 102, пункта 1 статьи 115, пункта 1 статьи 116, статьи 120, пункта 2 статьи 126 и пункта 1 статьи 128 настоящего Закона не применяются в отношении зачета требований и (или) ликвидационного неттинга по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения.

2. Стороны генерального финансового соглашения осуществляют (применяют) зачет требований и (или) ликвидационный неттинг по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения в порядке и на условиях, которые определены в генеральном финансовом соглашении.

3. Нетто-требование, возникшее (рассчитанное) в результате зачета требований и (или) ликвидационного неттинга, осуществленного (примененного) в порядке и на условиях, которые определены в генеральном финансовом соглашении, удовлетворяется на общих основаниях

в соответствии с правилами расчетов с кредиторами, установленными настоящим Законом и гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 28. Имущество, приобретаемое в результате

обращения взыскания на предмет залога

(иное обеспечение) или получения отступного

1. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан обязаны реализовать имущество, приобретенное ими в результате обращения взыскания на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получения отступного взамен исполнения обязательств

по договору банковского займа, путем проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов,

за исключением:

1) жилища, переданного банком в аренду (имущественный наем)

с условием его выкупа в соответствии с подпунктом 16) пункта 7 статьи 23 настоящего Закона;

2) случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи;

3) недвижимого имущества, расположенного за пределами Республики Казахстан.

2. Имущество, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно быть реализовано банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан

в течение трех лет со дня его приобретения, за исключением:

1) земельного участка, срок реализации которого определяется

с учетом особенностей, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан;

2) жилища, переданного в аренду (имущественный наем) без условия его выкупа в соответствии с подпунктом 16) пункта 7 статьи 23 настоящего Закона, срок реализации которого продлевается соразмерно сроку аренды;

3) здания или иного недвижимого имущества, которое банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан намереваются использовать

в качестве своего помещения, при условии начала такого использования

не позднее двенадцати месяцев со дня приобретения указанного здания или иного недвижимого имущества.

В случае несоблюдения срока, установленного частью первой настоящего подпункта, банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан обязаны реализовать соответствующее здание или иное недвижимое имущество путем проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов в течение трех лет со дня его приобретения.

В случае прекращения использования здания или иного недвижимого имущества в качестве своего помещения банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан обязаны реализовать указанное здание или иное недвижимое имущество путем проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов в течение двух лет со дня прекращения указанного использования.

3. В случаях приобретения банком акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организациях при обращении банком взыскания на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получении отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа участие банка в таких организациях не должно превышать предельные размеры, установленные уполномоченным органом.

Банк обязан реализовать акции, доли участия, паи либо другие формы долевого участия в организациях, указанных в части первой настоящего пункта, в течение двенадцати месяцев со дня их приобретения,

за исключением случаев приобретения акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в капитале организаций, соответствующих требованиям пункта 2 статьи 23 настоящего Закона.

В случаях приобретения банком – нерезидентом Республики Казахстан, имеющим филиал на территории Республики Казахстан, акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организациях при обращении банком – нерезидентом Республики Казахстан взыскания на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получении отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа участие банка – нерезидента Республики Казахстан в таких организациях должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, а также законодательством государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан.

4. Требования, установленные пунктами 1, 2 и частями первой и второй пункта 3 настоящей статьи, распространяются на дочерние организации по управлению стрессовыми активами и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

5. Дочерняя организация по управлению стрессовыми активами обязана реализовать имущество, указанное в подпункте 1) пункта 3 статьи 30 настоящего Закона, переданное ей родительским банком, в том числе посредством вклада в уставный капитал, и (или) приобретенное

у родительского банка, путем проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов.

6. Общий (совокупный) срок для реализации имущества, указанного

в пунктах 1 и 5 настоящей статьи, для банка и его дочерней организации

по управлению стрессовыми активами составляет три года со дня его первоначального приобретения.

Общий (совокупный) срок для реализации акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организациях, указанных в части второй пункта 3 настоящей статьи, для банка и его дочерней организации

по управлению стрессовыми активами составляет двенадцать месяцев со дня их первоначального приобретения.

7. Прямая адресная продажа имущества, указанного в пунктах 1 и 5 настоящей статьи, осуществляется на электронной торговой площадке

по продаже банковских и микрофинансовых активов в случаях и порядке, которые определены правилами проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, утвержденными нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 29. Дочерние организации банка и значительное

участие банка в капитале организаций

1. Банк в рамках осуществления полномочий, предоставленных ему пунктом 2 статьи 23 настоящего Закона, вправе создать или приобрести дочернюю организацию только при наличии предварительного разрешения уполномоченного органа.

2. Дочерняя организация банка не вправе создавать и (или) приобретать дочерние организации, иметь значительное участие в капиталах организаций, за исключением случаев создания и (или) приобретения, а также значительного участия в капиталах:

1) дочерней организацией банка, не являющейся страховой (перестраховочной) организацией:

организаций – нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих разработку, реализацию, предоставление в пользование и поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности;

организаций – нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих финансовую деятельность в соответствии с правом страны, в которой такая организация создается или осуществляет деятельность;

организаций – нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих лизинговую деятельность в соответствии с правом страны, в которой такая организация создается или осуществляет деятельность;

2) дочерней организацией банка, являющейся страховой (перестраховочной) организацией, организаций, указанных в пункте 3

статьи 48 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности».

Ограничение, предусмотренное частью первой настоящего пункта,

не распространяется на дочернюю организацию по управлению стрессовыми активами.

3. К дочерним организациям банков не относятся:

1) организации, акции, доли участия, паи либо другие формы долевого участия в которых приобретаются банком в результате обращения взыскания на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получения отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа при соблюдении требований и ограничений, установленных пунктом 3 статьи 23 и статьей 28 настоящего Закона,

и за исключением случаев, установленных частью второй подпункта 1)

пункта 8 настоящей статьи;

2) организации, акции, доли участия, паи либо другие формы долевого участия в которых косвенно принадлежат банку через владение банком дочерней организацией по управлению стрессовыми активами;

3) юридические лица, акции, доли участия в капитале которых приобретены исламским банком, банком с универсальной банковской лицензией, осуществляющим исламские банковские операции,

при финансировании производственной и торговой деятельности путем участия в капитале юридических лиц и (или) на условиях партнерства.

4. Требование по получению разрешения уполномоченного органа

на приобретение дочерней организации не распространяется на следующие случаи:

1) приобретение банком акций другого банка либо акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организациях, принадлежащих другому банку, при проведении банками реорганизации

в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

2) создание или приобретение банком дочерней организации

по управлению стрессовыми активами.

5. Значительное участие банка в капитале организаций, указанных

в пункте 2 статьи 23 настоящего Закона, допускается только при наличии предварительного разрешения уполномоченного органа.

6. Требование по получению разрешения уполномоченного органа

на значительное участие в капитале организации не распространяется на банк в случаях:

1) приобретения банком акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организациях в результате обращения взыскания

на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получения отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа при соблюдении требования и ограничений, установленных пунктом 3 статьи 23 и статьей 28 настоящего Закона,

и за исключением случаев, установленных частью второй подпункта 1)

пункта 8 настоящей статьи;

2) косвенного владения банком акциями, долями участия, паями либо другими формами долевого участия в организациях через владение банком дочерней организацией по управлению стрессовыми активами;

3) финансирования исламским банком, банком с универсальной банковской лицензией, осуществляющим исламские банковские операции, производственной и торговой деятельности путем участия в капитале юридических лиц и (или) на условиях партнерства.

7. Порядок выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также на значительное участие в капитале организации определяется статьей 9-6 Закона Республики Казахстан

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

8. В случае приобретения банком признаков контроля либо значительного участия в капитале организации при отсутствии предварительного разрешения уполномоченного органа:

1) уполномоченный орган вправе применить к банку меры надзорного реагирования, предусмотренные настоящим Законом.

В случае приобретения банком признаков контроля либо значительного участия в капитале организаций, указанных в пункте 2

статьи 23 настоящего Закона, в результате обращения взыскания на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получения отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа банк обязан получить разрешение уполномоченного органа на приобретение дочерней организации или значительное участие в капитале таких организаций в срок, установленный уполномоченным органом в рамках применения к банку меры надзорного реагирования;

2) банк обязан в течение шести месяцев со дня возникновения признаков контроля либо значительного участия в капитале организации произвести отчуждение принадлежащих ему акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в организации лицу, не связанному с банком особыми отношениями, и представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие указанное отчуждение, или получить разрешение уполномоченного органа на приобретение дочерней организации или значительное участие в капитале организации.

9. Дочерняя организация банка обязана извещать уполномоченный орган об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в ее учредительные документы в части наименования и (или) видов деятельности данной дочерней организации, в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу таких изменений и (или) дополнений.

10. Банк – нерезидент Республики Казахстан, имеющий филиал на территории Республики Казахстан, вправе создавать или приобретать дочерние организации, а также иметь значительное участие в капитале организаций в случаях, когда указанная деятельность соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, а также законодательством государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан.

Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, а также дочерние организации банка – нерезидента Республики Казахстан и организации,

в которых банк – нерезидент Республики Казахстан имеет значительное участие в капитале, обязаны раскрывать уполномоченному органу

на основании соответствующего запроса информацию, необходимую в целях выполнения уполномоченным органом функций по осуществлению консолидированного надзора.

Статья 30. Дочерняя организация по управлению

стрессовыми активами

1. Банк в рамках осуществления полномочий, предоставленных ему подпунктом 4) пункта 2 статьи 23 настоящего Закона, вправе создать или приобрести дочернюю организацию по управлению стрессовыми активами только при наличии предварительного разрешения уполномоченного органа.

Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации по управлению стрессовыми активами определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требование по получению разрешения уполномоченного органа на приобретение дочерней организации по управлению стрессовыми активами не распространяется на случаи приобретения банком акций или долей участия в дочерней организации по управлению стрессовыми активами при проведении банком реорганизации в форме присоединения другого банка, которому принадлежат акции или доли участия в указанной дочерней организации

по управлению стрессовыми активами.

2. Отказ в выдаче разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации по управлению стрессовыми активами производится

по любому из следующих оснований:

1) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный уполномоченным органом срок;

2) несоблюдение пруденциальных нормативов и лимитов банковским конгломератом, в состав которого входит банк, в результате предполагаемого наличия дочерней организации по управлению стрессовыми активами;

3) несоответствие активов, планируемых к передаче дочерней организации по управлению стрессовыми активами, требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи и (или) нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Дочерняя организация по управлению стрессовыми активами вправе:

1) приобретать и реализовывать движимое и недвижимое имущество и (или) объекты незавершенного строительства, ранее приобретенные банком

в результате обращения взыскания на предмет залога (иное обеспечение) по договору банковского займа и (или) получения отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа;

2) приобретать и реализовывать акции, доли участия, паи либо другие формы долевого участия в организациях, ранее приобретенные банком

в результате обращения взыскания на предмет залога (иное обеспечение)

по договору банковского займа и (или) получения отступного взамен исполнения обязательств по договору банковского займа;

3) передавать в аренду (имущественный наем) имущество, указанное

в подпункте 1) настоящего пункта;

4) действовать в качестве сервисной компании по договору доверительного управления правами (требованиями);

5) осуществлять иные виды деятельности, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Дочерняя организация по управлению стрессовыми активами

не вправе приобретать или иным образом получать в собственность

от родительского банка, в том числе посредством вклада в ее уставный капитал, права (требования) по договору банковского займа.

5. Порядок деятельности дочерней организации по управлению стрессовыми активами, а также требования к приобретаемым (приобретенным) ею активам устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. В рамках договора доверительного управления правами (требованиями) дочерняя организация по управлению стрессовыми активами вправе:

1) по соглашению сторон изменять условия договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита в рамках предоставленных лицом, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями), полномочий;

2) изменять условия договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита в одностороннем порядке в случаях их улучшения для заемщика в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4, 5 и 6 статьи 57 настоящего Закона и пунктом 6 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»;

3) представлять интересы лица, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями), в суде, в том числе

в процессе взыскания задолженности и (или) обращения взыскания на предмет залога (иное обеспечение);

4) принимать от должника в интересах лица, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями), деньги

в безналичной форме и (или) иное имущество в счет погашения задолженности с последующей передачей таких денег и (или) такого имущества в пользу лица, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями);

5) пользоваться услугами оценщиков, аудиторов, юристов и (или) иных консультантов;

6) осуществлять иные права, предусмотренные договором доверительного управления правами (требованиями).

7. Вознаграждение дочерней организации по управлению стрессовыми активами, выступающей в качестве сервисной компании, а также расходы, связанные с доверительным управлением, оплачиваются (возмещаются)

в соответствии с условиями договора доверительного управления правами (требованиями) лицом, которое приобрело права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита.

8. Заемщик и (или) его представитель по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, права (требования) по которым переданы в доверительное управление сервисной компании, вправе:

1) получать у лица, заключившего договор доверительного управления правами (требованиями), сведения о дочерней организации по управлению стрессовыми активами, месте ее нахождения, наличии у нее персональных данных заемщика, размере и структуре задолженности заемщика;

2) обратиться к дочерней организации по управлению стрессовыми активами с предложением об изменении условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, связанных с исполнением обязательств заемщика и (или) лица, предоставившего обеспечение

по указанному договору, с обоснованием причин такого обращения.

9. Дочерняя организация по управлению стрессовыми активами

в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) обязана:

1) осуществлять взаимодействие с заемщиками с учетом требований, установленных пунктами 1, 2 и 4, подпунктами 1) и 9) пункта 5 и пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности»;

2) соблюдать иные требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора и должника в рамках договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита.

10. Дочерняя организация по управлению стрессовыми активами, действующая в качестве сервисной компании по договору доверительного управления правами (требованиями), в случае добровольного или принудительного прекращения ее деятельности обязана в течение пяти рабочих дней со дня принятия (вступления в силу) решения о добровольном или принудительном прекращении ее деятельности уведомить об этом:

1) лиц, с которыми заключены договоры доверительного управления правами (требованиями), способами, предусмотренными договором доверительного управления правами (требованиями);

2) должников по договорам банковского займа, договорам о предоставлении микрокредита, права (требования) по которым были переданы в доверительное управление указанной дочерней организации по управлению стрессовыми активами, одним из способов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О коллекторской деятельности».

11. Дочерняя организация по управлению стрессовыми активами, действующая в качестве сервисной компании по договору доверительного управления правами (требованиями), в случае добровольного или принудительного прекращения ее деятельности обязана в течение тридцати рабочих дней со дня принятия (вступления в силу) решения о добровольном или принудительном прекращении ее деятельности:

1) передать лицу, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, либо по его указанию другой сервисной компании, с которой такое лицо заключило новый договор доверительного управления правами (требованиями), все сведения

и документы по договорам банковского займа, договорам о предоставлении микрокредита, права (требования) по которым были переданы

в доверительное управление дочерней организации по управлению стрессовыми активами, по состоянию на дату принятия (вступления в силу) решения о добровольном или принудительном прекращении ее деятельности;

2) расторгнуть все заключенные договоры доверительного управления правами (требованиями).

Лицо, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, либо сервисная компания, c которой таким лицом заключен новый договор доверительного управления правами (требованиями), обязаны обеспечить прием сведений

и документов в случае, предусмотренном подпунктом 1) части первой настоящего пункта.

Статья 31. Открытие и закрытие филиалов

и представительств банка

1. Банк с универсальной банковской лицензией вправе на основании решения совета директоров банка без согласия уполномоченного органа открывать свои филиалы и (или) представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Банк с базовой банковской лицензией на основании решения совета директоров банка вправе без согласия уполномоченного органа открывать свои филиалы и (или) представительства на территории Республики Казахстан.

Банку с базовой банковской лицензией запрещается открытие филиалов и (или) представительств на территории иностранного государства.

2. Банк с универсальной банковской лицензией вправе открывать филиалы за пределами Республики Казахстан только при наличии соглашения об обмене информацией в области банковского надзора, в том числе в виде меморандума о взаимопонимании, писем и (или) корреспонденции об обмене надзорной информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора соответствующего иностранного государства.

3. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан вправе иметь дополнительные помещения на территории Республики Казахстан.

4. Банк в случае открытия либо закрытия филиала, представительства, дополнительного помещения, либо изменения их места нахождения обязан

в течение тридцати рабочих дней со дня принятия банком решения об их открытии или закрытии либо изменении их места нахождения письменно уведомить об этом уполномоченный орган.

Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан в случае открытия или закрытия дополнительных помещений либо изменения их места нахождения обязан в течение тридцати рабочих дней со дня принятия

банком – нерезидентом Республики Казахстан решения об их открытии или закрытии либо изменении их места нахождения письменно уведомить об этом уполномоченный орган.

5. Банк с универсальной банковской лицензией в случае открытия филиалов и (или) представительств за пределами Республики Казахстан обязан в течение тридцати рабочих дней со дня их регистрации в иностранном государстве письменно уведомить об этом уполномоченный орган

с приложением документов, подтверждающих указанную регистрацию.

6. Банк – нерезидент Республики Казахстан вправе открыть свое представительство на территории Республики Казахстан, не осуществляющее банковскую и (или) иную предпринимательскую деятельность, без получения согласия уполномоченного органа.

Банк – нерезидент Республики Казахстан обязан уведомить уполномоченный орган об открытии или закрытии своего представительства на территории Республики Казахстан либо изменении его места нахождения

в течение тридцати рабочих дней со дня принятия банком – нерезидентом Республики Казахстан соответствующего решения.

Статья 32. Ассоциации с участием банков

1. Для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения иных общих задач банки вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстана создавать ассоциации.

Ассоциации с участием банков являются некоммерческими организациями.

2. Банки вправе вступать в ассоциации (союзы) с другими организациями и участвовать в их деятельности.

3. Ассоциации с участием банков не могут использоваться в целях ограничения конкуренции на рынке финансовых услуг.

Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ИСЛАМСКИХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 33. Исламские банковские операции

1. Исламские банковские операции осуществляются исламским банком, банком с универсальной банковской лицензией, осуществляющим исламские банковские операции, филиалом исламского банка – нерезидента Республики Казахстан, а также филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан с универсальной банковской лицензией, осуществляющим исламские банковские операции (далее – банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции).

2. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, осуществляют операции, предусмотренные подпунктами 4), 5) и 6) части первой пункта 4 статьи 22 настоящего Закона, за счет собственных денег и (или) денег, привлеченных на инвестиционные депозиты, и (или) финансирования, привлеченного от других банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, международных финансовых организаций, специального фонда развития частного предпринимательства в качестве коммерческого кредита на условиях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

В указанных случаях:

банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, и (или) их клиент (клиенты) по инвестиционному депозиту приобретают право общей долевой собственности на имущество, приобретенное за счет их денег;

банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, выступают доверительными управляющими, осуществляющими управление имуществом, относящимся к общей долевой собственности.

Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, действующие в качестве доверительного управляющего имуществом, относящимся к общей долевой собственности, вправе подавать заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации транспортных средств и иного движимого имущества в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан.

Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, ведут учет участников общей долевой собственности на приобретенное имущество.

3. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, вправе привлекать финансирование от других банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, международных финансовых организаций, специального фонда развития частного предпринимательства, выступающих в качестве торгового посредника, путем получения коммерческого кредита на основании договора о коммерческом кредите с соблюдением следующих условий:

1) договор о коммерческом кредите, заключаемый между банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, и другим банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, международной финансовой организацией, специальным фондом развития частного предпринимательства, выступающими в качестве торгового посредника, должен содержать:

наименование и количество товара;

цену, по которой банк или филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий исламские банковские операции, приобретает товар у торгового посредника, с указанием размера наценки на товар;

условия коммерческого кредита, предоставляемого торговым посредником банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим исламские банковские операции, в виде рассрочки платежа, осуществляемого в денежной форме;

условие о последующей продаже товара банком, филиалом банка –нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим и исламские банковские операции, третьей стороне в количестве и по цене, которые указаны в договоре о коммерческом кредите, без учета наценки торгового посредника;

2) в качестве товара в договоре о коммерческом кредите определяется товар, реализуемый на международных товарных биржах и приобретаемый торговым посредником на международных товарных биржах.

Для целей настоящего подпункта международной товарной биржей признается товарная биржа, соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 41 настоящего Закона;

3) цена продажи товара банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим исламские банковские операции, складывается из суммы цены покупки торговым посредником данного товара и наценки на товар при его продаже банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим исламские банковские операции, по договору о коммерческом кредите;

4) сумма наценки на товар, устанавливаемая в виде фиксированной суммы или процента от цены покупки товара продавцом товара, является вознаграждением по договору о коммерческом кредите, получаемым торговым посредником;

5) торговый посредник, банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, и третья сторона не являются взаимосвязанными сторонами в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

К договору о коммерческом кредите применяются правила договора купли-продажи товаров в кредит (с рассрочкой платежа) с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

4. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, обязаны:

1) информировать клиентов о предоставлении им услуг, связанных с исламскими банковскими операциями;

2) проставлять (указывать) в документах, представляемых клиенту, отметку (надпись) о том, что оказываемая банковская услуга относится к исламским банковским операциям.

Статья 34. Требования к банку с универсальной банковской

лицензией, филиалу банка – нерезидента

Республики Казахстан с универсальной

банковской лицензией, осуществляющим

исламские банковские операции

1. Банк с универсальной банковской лицензией, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан с универсальной банковской лицензией, осуществляющие исламские банковские операции, обязаны обеспечить:

1) наличие выделенных активов для осуществления исламских банковских операций, минимальный размер которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) раздельный учет активов и обязательств, относящихся к исламским банковским операциям, от иных активов и обязательств банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.

2. Банк с универсальной банковской лицензией, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан с универсальной банковской лицензией, осуществляющие исламские банковские операции, для целей обеспечения раздельного учета активов и обязательств, относящихся к исламским банковским операциям, от своих иных активов и обязательств обязаны иметь отдельные корреспондентские счета и отдельные банковские счета клиентов, предназначенные для:

исламских банковских операций, а также банковских и иных операций, осуществляемых с соблюдением принципов, установленных статьей 35 настоящего Закона;

банковских и иных операций, осуществляемых на основании универсальной банковской лицензии.

3. Активы, формируемые (учитываемые) в рамках исламских банковских операций, не могут быть использованы для погашения (покрытия) убытков и (или) исполнения обязательств по банковским и (или) иным операциям, не соответствующим принципам исламских банковских операций.

Обязательства и убытки, возникающие в результате исламских банковских операций, не могут исполняться и (или) погашаться (покрываться) за счет активов, не соответствующих принципам исламских банковских операций.

Статья 35. Принципы исламских банковских операций

1. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, не вправе в процессе осуществления исламских банковских операций:

1) взимать вознаграждение в виде процентов;

2) гарантировать возврат инвестиционного депозита или доход по нему;

3) финансировать (кредитовать) деятельность, связанную с производством и (или) торговлей табачной и (или) алкогольной продукцией, оружием и (или) боеприпасами, игорным бизнесом, а также иные виды деятельности, финансирование (кредитование) которых запрещено советом по принципам исламского финансирования.

2. Совет по принципам исламского финансирования вправе:

1) определить дополнительные принципы исламских банковских операций, обязательные для соблюдения банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции;

2) признать отдельные виды банковских и (или) иных операций, предусмотренные частью первой пункта 2 и частью первой пункта 3 статьи 22 настоящего Закона, не соответствующими принципам исламских банковских операций.

Статья 36. Совет по принципам исламского

финансирования

1. Для определения соответствия операций и (или) сделок принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона, исламский банк, банк

с универсальной банковской лицензией, осуществляющий исламские банковские операции, обязаны иметь совет по принципам исламского финансирования.

Определение соответствия операций и (или) сделок филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции, принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона, осуществляется советом

по принципам исламского финансирования либо иным аналогичным органом, постоянно действующим в банке – нерезиденте Республики Казахстан.

2. Совет по принципам исламского финансирования является независимым органом, назначаемым общим собранием акционеров банка

по рекомендации совета директоров указанного банка.

3. Руководитель и члены совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке должны соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Правила об общих условиях осуществления исламских банковских и иных операций, правила о внутренней кредитной политике в отношении исламских банковских операций подлежат утверждению советом директоров банка, органом управления банка – нерезидента Республики Казахстан, имеющего филиал на территории Республики Казахстан, при наличии положительного заключения совета по принципам исламского финансирования (аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан).

5. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, уставом и (или) внутренними документами банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, решения кредитного комитета, а также операции и (или) сделки, заключенные в рамках исламских банковских операций, не требуют отдельного утверждения и (или) согласования советом по принципам исламского финансирования (аналогичным органом, постоянно действующим в банке – нерезиденте Республики Казахстан).

При этом совет по принципам исламского финансирования (аналогичный орган, постоянно действующий в банке – нерезиденте Республики Казахстан) вправе проверить по своему усмотрению любое решение кредитного комитета в отношении исламских банковских операций, а также любую операцию и (или) сделку, находящуюся на стадии заключения или заключенную банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, на предмет их соответствия принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона.

Статья 37. Последствия признания операций и (или)

сделок не соответствующими принципам

исламских банковских операций

1. В случае признания советом по принципам исламского финансирования (аналогичным органом, постоянно действующим в банке – нерезиденте Республики Казахстан) операций и (или) сделок, находящихся на стадии заключения, не соответствующими принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона, указанные операции и (или) сделки не могут быть совершены (заключены) банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции.

2. В случае признания советом по принципам исламского финансирования (аналогичным органом, постоянно действующим в банке – нерезиденте Республики Казахстан) операций и (или) сделок банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, не соответствующими принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона:

заключенные, но не исполненные или частично исполненные операции и (или) сделки подлежат расторжению (прекращению) по требованию банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

доход банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, по исполненным или частично исполненным операциям и (или) сделкам должен быть направлен на благотворительность.

Статья 38. Исламские банковские депозиты

1. По договору беспроцентного депозита до востребования банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, обязуются принять деньги клиента на банковский вклад до востребования, не предусматривающий выплату или гарантию выплаты вознаграждения в виде процента от суммы принятых денег, и возвратить указанные деньги или их часть в случае получения соответствующего требования от клиента.

К договору о беспроцентном депозите применяются правила договора о банковском вкладе, за исключением условий о выплате вознаграждения.

2. По договору об инвестиционном депозите банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, обязуются принимать деньги клиента на определенный срок без гарантии их возврата в номинальном выражении, выплачивать по ним доход в зависимости от результатов использования переданных денег в порядке, предусмотренном договором об инвестиционном депозите.

К договору об инвестиционном депозите применяются правила договора о доверительном управлении имуществом с особенностями, предусмотренными настоящей статьей в отношении:

порядка использования и возврата денег;

прав и обязанностей сторон;

порядка определения и начисления вознаграждения доверительного управляющего, в качестве которого выступает банк или филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий исламские банковские операции.

При заключении договора об инвестиционном депозите может открываться текущий банковский счет.

3. Договор об инвестиционном депозите должен определять:

размер вознаграждения доверительного управляющего, в качестве которого выступает банк или филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий исламские банковские операции, за управление деньгами клиента – учредителя доверительного управления;

сроки и порядок возврата денег;

риски убытков от использования денег;

иные условия по соглашению сторон.

4. Вознаграждением банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, по договору об инвестиционном депозите является часть дохода, полученного от использования привлеченных на инвестиционный депозит денег, при условии, что вознаграждение может быть выплачено только за счет дохода от использования денег по инвестиционному депозиту.

Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, теряют право на вознаграждение по договору об инвестиционном депозите при убыточности инвестиционного депозита (при отсутствии дохода от использования денег, привлеченных по инвестиционному депозиту).

5. Условия договора об инвестиционном депозите не могут предусматривать гарантированные размеры дохода по инвестиционному депозиту и (или) вознаграждения банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, за исключением случая, предусматривающего размещение банком, филиалом банка – нерезидента, осуществляющими исламские банковские операции, привлеченных денег в активы, по которым может быть получен доход на уровне, определенном в договоре об инвестиционном депозите.

6. Клиент теряет право на получение дохода при досрочном возврате инвестиционного депозита по его требованию, если иное не предусмотрено договором об инвестиционном депозите.

7. Договор об инвестиционном депозите может предусматривать:

условия по определению клиентом способов использования денег;

перечень активов или объектов вложения денег;

условия по использованию денег клиента отдельно от денег иных клиентов банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, без права их объединения.

8. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, обязаны вести учет использования денег по отдельным инвестиционным депозитам с целью определения порядка и результатов использования денег, в том числе в отношении:

способов использования денег;

перечня активов или объектов вложения денег;

размера дохода или убытков от использования денег;

размера вознаграждения банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции.

9. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, обязаны представить по требованию клиента отчет об использовании денег по инвестиционному депозиту.

10. Если иное не предусмотрено договором об инвестиционном депозите, клиент, внесший деньги на инвестиционный депозит, не отвечает по обязательствам банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, возникающим в связи с вложением денег клиентов, размещенных на инвестиционном депозите, но несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости активов, в которые были вложены деньги, в пределах внесенной на инвестиционный депозит суммы денег.

11. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, не несут ответственность за убытки, связанные с уменьшением стоимости активов, в которые были вложены деньги инвестиционного депозита, за исключением случаев, когда такие убытки возникли по вине банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции.

В случае если убытки, связанные с уменьшением стоимости активов,

в которые были вложены деньги инвестиционного депозита, возникли по вине банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, то банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, обязаны проинформировать клиента о возникновении таких убытков и возместить клиенту причиненные убытки.

Статья 39. Особенности выпуска исламских ценных бумаг

Исламский банк вправе выпускать:

1) акции, за исключением привилегированных акций;

2) иные ценные бумаги, за исключением облигаций или иных долговых ценных бумаг, предусматривающих гарантированный размер вознаграждения или выплату вознаграждения в виде процента от стоимости.

Статья 40. Банковское финансирование физических

и юридических лиц в качестве торгового посредника

путем предоставления коммерческого кредита без условия

о последующей продаже товара третьему лицу

1. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, вправе финансировать физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита покупателю или продавцу товара на основании договора о коммерческом кредите без условия о последующей продаже товара третьему лицу .

2. К договору о коммерческом кредите применяются правила договора купли-продажи товаров в кредит (с отсрочкой или рассрочкой платежа) с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, и принципов, установленных статьей 35 настоящего Закона.

3. Договор о коммерческом кредите должен содержать:

наименование и количество товара;

цену, по которой покупатель приобретает товар у банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, с указанием размера наценки на товар, условия коммерческого кредита (отсрочка или рассрочка платежа).

4. Если иное не предусмотрено договором о коммерческом кредите, цена продажи товара банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, покупателю складывается из суммы цены покупки товара у продавца и наценки на товар. Наценка на товар может устанавливаться в виде фиксированной суммы или процента от цены покупки товара у продавца.

5. При приобретении товара банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, обязаны в договоре купли-продажи с продавцом указать, что товар приобретается для заключения договора о коммерческом кредите.

6. Не допускается приобретение товара у продавца, выступающего одновременно покупателем по договору о коммерческом кредите. Договор купли-продажи, заключенный между продавцом товара и банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, может предусматривать условия:

предварительной оплаты товара;

возврата купленного товара в определенный срок и возврата покупной цены товара.

7. Договором о коммерческом кредите могут быть предусмотрены условия обеспечения исполнения обязательств покупателя по оплате товара залогом денег или иного имущества.

8. Заключение совета по принципам исламского финансирования (аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан) о соответствии договора о коммерческом кредите принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона, требуется в случае, если предметом указанного договора является приобретение товаров в виде:

1) изготавливаемых продуктов переработки, движимого или недвижимого имущества;

2) отделимых плодов, сельскохозяйственной, животноводческой, а также иной аналогичной продукции, получаемой (произведенной) в результате использования имущества, выполнения работ либо оказания услуг.

9. Договором о коммерческом кредите, заключенным между банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, и продавцом, являющимся производителем (изготовителем) товара, указанного в пункте 8 настоящей статьи, может быть предусмотрена немедленная частичная или полная предварительная оплата приобретаемого товара (коммерческий кредит в виде аванса) под условием поставки товара в срок, определенный соглашением сторон (отсрочка поставки).

При предоставлении коммерческого кредита производителю (изготовителю) товара договор купли-продажи, заключенный между банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, и непосредственным покупателем товара, может предусматривать условия о немедленной частичной или полной предварительной оплате товара под условием поставки товара в срок, определенный соглашением сторон (отсрочка поставки).

10. В случае заключения договора о коммерческом кредите, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, к отношениям между банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, и производителем (изготовителем) товара применяются правила о подряде, поставке, контрактации, возмездном оказании услуг или другие правила о соответствующем этим отношениям обязательстве, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 41. Банковское финансирование физических

и юридических лиц в качестве торгового

посредника путем предоставления

коммерческого кредита на условиях последующей

продажи товара третьему лицу

1. К банковскому финансированию физических и юридических лиц

в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу применяются положения статьи 40 настоящего Закона с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Для целей настоящей статьи физическое или юридическое лицо, которое приобретает товар у банка, филиала банка – нерезидента

Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции,

и в последующем продает его третьему лицу, именуется клиентом указанного банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции.

2. Финансированием физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу признается сделка, осуществляемая по договору о коммерческом кредите с соблюдением следующих условий:

1) сторонами договора о коммерческом кредите являются банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, и клиент указанного банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции.

В договоре о коммерческом кредите указывается третье лицо, которому осуществляется последующая продажа товара клиентом банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции (для целей настоящей статьи – третья сторона);

2) приобретение товара клиентом банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции,

по договору о коммерческом кредите, а также последующая продажа товара указанным клиентом третьей стороне производятся с участием банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции;

3) коммерческий кредит предоставляется на условиях реализации клиентом банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, третьей стороне товара, приобретенного клиентом у банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции.

Право собственности на товар, реализованный по договору

о коммерческом кредите, переходит третьей стороне немедленно после заключения договора о коммерческом кредите. Оплата товара третьей стороной производится без промедления после передачи ей товара

и документов на товар по цене приобретения такого товара банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, у поставщика товара;

4) в качестве товара в договоре о коммерческом кредите определяется товар, реализуемый на международных товарных биржах и приобретаемый банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, на международных товарных биржах либо внебиржевом рынке за пределами Республики Казахстан. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, и их клиент не вправе осуществлять одновременную продажу одного и того же товара по нескольким договорам о коммерческом кредите;

5) клиент банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, осуществляет последующую продажу третьей стороне товара, указанного в договоре о коммерческом кредите, в количестве и по цене, которые указаны в договоре о коммерческом кредите, без учета наценки банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции;

6) продавец товара, осуществляющий продажу товара банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим исламские банковские операции, не может быть третьей стороной, которой производится последующая продажа товара;

7) банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, их клиент и третья сторона не являются взаимосвязанными сторонами в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

3. Для целей подпункта 4) пункта 2 настоящей статьи международной товарной биржей признается товарная биржа, соответствующая следующим критериям:

товарная биржа осуществляет деятельность на территории государства, имеющего суверенный рейтинг не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

информация по объему и количеству биржевых сделок, заключенных на товарной бирже, публикуется в статистических отчетах, размещенных

на интернет-ресурсе Всемирной федерации бирж.

Перечень международных товарных бирж, на которых производятся приобретение и продажа товара в рамках финансирования физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу, устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Статья 42. Банковское финансирование производственной

и торговой деятельности путем участия в капитале

юридических лиц и (или) на условиях партнерства

1. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, вправе финансировать производственную и торговую деятельность на основе договора о партнерстве с целью получения дохода или достижения иной цели, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

2. Договором о партнерстве может быть предусмотрено условие

о создании юридического лица (договором о партнерстве с созданием юридического лица).

Положение части первой настоящего пункта не распространяется

на филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий исламские банковские операции.

3. Договор о партнерстве может быть заключен после получения положительного заключения совета по принципам исламского финансирования о соответствии указанного договора принципам, установленным статьей 35 настоящего Закона.

Нарушение принципов, установленных статьей 35 настоящего Закона, является основанием для:

досрочного расторжения договора о партнерстве;

ликвидации юридического лица, созданного на основании договора

о партнерстве, или отчуждения банком, осуществляющим исламские банковские операции, принадлежащих ему акций, долей участия в капитале юридического лица;

направления банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, полученного дохода на благотворительность.

4. К договору о партнерстве без условия о создании юридического лица (договору простого товарищества с участием банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции) применяются правила договора о совместной деятельности

с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.

5. Договор о партнерстве без условия о создании юридического лица (договор простого товарищества с участием банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции) должен содержать:

цель совместной деятельности;

срок действия договора или условия, при наступлении которых договор прекращается;

порядок и периодичность распределения дохода от совместной деятельности;

ответственность участника за нарушение условий договора;

сведения о перечне, видах и стоимости имущества, вносимого каждым из участников простого товарищества для осуществления совместной деятельности.

Если иное не предусмотрено договором, указанным в части первой настоящей статьи, размер доли каждого из участников простого товарищества в общем имуществе определяется пропорционально стоимости имущества, внесенного ими для осуществления совместной деятельности.

Договор о партнерстве без условия о создании юридического лица (договор простого товарищества с участием банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции) может предусматривать условие об использовании части дохода, полученного от совместной деятельности, на благотворительные цели.

6. Доход от совместной деятельности, общие расходы и убытки участников договора о партнерстве без условия о создании юридического лица (договора простого товарищества с участием банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции) распределяются пропорционально доле в общем имуществе, если иное не предусмотрено указанным договором.

Указанный доход от совместной деятельности должен распределяться по фактическим результатам без учета ожидаемого дохода.

Доход участника простого товарищества не может быть установлен

в виде фиксированной суммы денег.

При недостаточности общего имущества простого товарищества его участники несут ответственность по обязательствам, связанным с договором о партнерстве без условия о создании юридического лица (договором

простого товарищества) с участием банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, пропорционально их долям в общем имуществе.

7. К договору о партнерстве с созданием юридического лица применяются правила об учредительном договоре (учреждении) юридического лица соответствующей организационно-правовой формы, если иное не предусмотрено договором о партнерстве и (или) правилами настоящей статьи.

8. Договор о партнерстве с созданием юридического лица, помимо сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для такого договора (учредительного договора), должен содержать сведения

о целях и сроках партнерства, условие о распределении дохода организации пропорционально внесенной доле каждого участника.

9. Правила договора о партнерстве с созданием юридического лица применяются также к случаям партнерства, условиями которого является приобретение акций, долей участия в капитале юридического лица,

при существенном условии, что целью партнерства является финансирование производственной или торговой деятельности указанного юридического лица.

Статья 43. Банковская инвестиционная деятельность

на условиях лизинга (аренды) имущества

1. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, вправе осуществлять банковскую инвестиционную деятельность на условиях лизинга (аренды) имущества.

2. К отношениям банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих исламские банковские операции, в рамках банковской инвестиционной деятельности на условиях лизинга (аренды) имущества применяются правила о финансовом лизинге или об аренде имущества с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.

3. Договор банковской инвестиционной деятельности на условиях лизинга (аренды) имущества, заключаемый с банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, не может предусматривать право выкупа арендуемого имущества.

Право собственности на имущество, являющееся предметом указанного договора, может перейти к лизингополучателю (арендатору)

на основании отдельного соглашения.

4. Договор банковской инвестиционной деятельности на условиях лизинга (аренды) имущества заключается банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, в соответствии с правилами об общих условиях осуществления исламских банковских и иных операций и не требует отдельного утверждения и (или) согласования советом по принципам исламского финансирования (аналогичным органом, постоянно действующим в банке – нерезиденте Республики Казахстан), если иное не предусмотрено уставом (положением) и (или) внутренними документами банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции.

5. Договор банковской инвестиционной деятельности на условиях лизинга (аренды) имущества, заключаемый с банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, может предусматривать условие об обеспечении обязательств

по оплате лизинговых платежей (арендной платы) залогом имущества.

Статья 44. Агентская деятельность при осуществлении

исламских банковских операций

1. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие исламские банковские операции, при осуществлении исламских банковских операций вправе осуществлять агентскую деятельность, в соответствии с которой они выступают агентом своего клиента либо назначают третье лицо своим агентом.

В соответствии с агентским соглашением агент от имени

и по поручению клиента либо от своего имени, но по поручению и за счет клиента обязуется на основе собственного опыта и знаний совершить

за вознаграждение определенные юридические действия, направленные

на получение дохода.

2. К агентскому соглашению при осуществлении исламских банковских операций применяются в зависимости от его условий правила

о договоре поручения или комиссии с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.

3. В качестве стороны по агентскому соглашению (клиента либо агента), заключенному с банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющими исламские банковские операции, могут выступать физические и юридические лица, в том числе банки и иные финансовые организации.

4. Агентское соглашение при осуществлении исламских банковских операций:

должно устанавливать порядок определения и выплаты вознаграждения агента;

не может предусматривать гарантированный размер дохода клиента.

5. Агент по агентскому соглашению при осуществлении исламских банковских операций сохраняет право на получение вознаграждения вне зависимости от результатов исполнения агентского соглашения.

Риск убытков в результате деятельности агента несет клиент агентского соглашения при осуществлении исламских банковских операций, за исключением случаев возникновения убытков по вине агента.

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Статья 45. Руководящие работники банка, банковского холдинга,

филиала банка – нерезидента Республики Казахстан

1. Руководящими работниками банка признаются:

1) руководитель и члены органа управления;

2) руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа;

3) главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера;

4) иные руководители банка, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка и обладающие правом подписи документов, на основании которых осуществляется банковская деятельность;

5) иные лица, признанные руководящими работниками банка

с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа.

Не являются руководящими работниками банка первые руководители обособленных подразделений банка и их главные бухгалтеры и заместители главных бухгалтеров, а также лица, обладающие правом подписи документов, на основании которых осуществляется банковская деятельность,

и осуществляющие контроль за деятельностью только одного структурного подразделения.

2. Руководящими работниками банковского холдинга – резидента Республики Казахстан признаются:

1) руководитель органа управления, его заместитель и члены органа управления;

2) руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа;

3) главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера;

4) иные руководители, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью дочерних организаций или организаций, в которых банковский холдинг имеет значительное участие в капитале;

5) иные лица, признанные руководящими работниками банковского холдинга – резидента Республики Казахстан с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа.

3. Руководящими работниками банковского холдинга – нерезидента Республики Казахстан признаются:

1) руководитель органа управления, его заместитель и члены органа управления;

2) руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа;

3) главный бухгалтер;

4) иные лица, признанные руководящими работниками банковского холдинга – нерезидента Республики Казахстан с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа.

4. Руководящими работниками филиала банка – нерезидента Республики Казахстан признаются:

1) руководитель филиала и его заместители;

2) иные руководители филиала, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала банка – нерезидента Республики Казахстан и обладающие правом подписи документов, на основании которых осуществляется банковская деятельность;

3) главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера;

4) иные лица, признанные руководящими работниками филиала

банка – нерезидента Республики Казахстан с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа.

Не менее двух руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан должны быть резидентами Республики Казахстан.

Для целей подпункта 7) пункта 2 статьи 16 и подпункта 2) пункта 2 статьи 126 настоящего Закона руководящими работниками банка – нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель органа управления, его заместитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа, главный бухгалтер.

5. Требования, предъявляемые к руководящим работникам банка, банковского холдинга, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан,

и порядок их согласования устанавливаются статьей 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

6. В случае признания лица руководящим работником банка

с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа

и применения к банку меры надзорного реагирования, предусмотренной подпунктом 11) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона, банк обязан представить в срок, установленный уполномоченным органом, документы для получения согласия на назначение (избрание) руководящего работника, подтверждающие соответствие лица, признанного руководящим работником банка с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа, требованиям, установленным статьей 9-4 Закона Республики Казахстан

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

Банк при непредставлении документов в срок, установленный уполномоченным органом, обязан расторгнуть трудовой договор с лицом, признанным руководящим работником банка с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа, и (или) принять иные меры по прекращению полномочий данного лица.

Положения настоящего пункта распространяются на банковские холдинги и филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан.

7. Руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций». В случае соответствия указанным требованиям руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, назначаются (избираются) на должности без согласия уполномоченного органа.

Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя и члена органа управления, руководителя и члена исполнительного органа в случае их несоответствия требованиям, установленным статьей 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

В случае применения уполномоченным органом меры надзорного реагирования, предусмотренной подпунктом 11) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона, к руководителю (члену) органа управления, руководителю (члену) исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть договор с данным лицом и (или) принять иные меры по прекращению его полномочий.

Для руководителей исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, являющейся дочерней организацией национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, в стаж работы, установленный подпунктом 3) пункта 2 статьи 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», включается также стаж работы в социально-предпринимательских корпорациях.

8. Руководящими работниками Национального оператора почты признаются члены исполнительного органа Национального оператора почты, в должностные обязанности которых входит курирование вопросов, связанных с осуществлением отдельных видов банковских операций.

Требования пункта 7 настоящей статьи распространяются на руководящих работников Национального оператора почты.

Статья 46. Независимые директора банка

1. Лицо, являющееся или намеревающееся стать членом совета директоров банка – независимым директором, должно соответствовать требованиям, установленным Законом Республики Казахстан

«Об акционерных обществах» для независимого директора, а также следующим дополнительным требованиям, свидетельствующим

о независимости указанного лица от банка (далее – требования

к независимости):

1) указанное лицо не получает вознаграждения за выполнение должностных обязанностей, в том числе в виде акций банка и (или) прав на получение акций банка (производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции банка), в объеме более одного процента от общего количества размещенных акций банка и не получало такого вознаграждения или заработной платы в течение последних трех лет.

Требование, установленное частью первой настоящего подпункта,

не распространяется на вознаграждение, получаемое указанным лицом

за выполнение им должностных обязанностей в качестве независимого директора банка и (или) независимого директора лица, связанного с банком особыми отношениями;

2) указанное лицо в течение одного года, предшествующего его назначению в качестве независимого директора банка:

не имело существенных деловых отношений с банком и (или) лицом, связанным с банком особыми отношениями;

не владело в размере более одного процента акциями, долями участия, паями либо другими формами долевого участия, а также не являлось должностным лицом в организации, которая имела существенные деловые отношения с банком и (или) являлась лицом, связанным с банком особыми отношениями.

Под существенными деловыми отношениями в настоящем подпункте понимается заключение сделок на сумму, превышающую размер, установленный нормативным правовым актом уполномоченного органа;

3) указанное лицо не являлось в течение последних трех лет, предшествующих его назначению в качестве независимого директора банка, работником аудиторской организации, осуществлявшей внешний аудит банка, крупного участника банка (банковского холдинга), организации, осуществлявшей контроль над крупным участником банка (банковским холдингом) и (или) дочерней организацией банка;

4) указанное лицо не является и не являлось независимым директором банка более девяти последовательных лет со дня его первого назначения;

5) указанное лицо не представляет в силу полномочия, основанного на доверенности, законодательстве, решении суда либо административном акте, интересы крупного участника банка (банковского холдинга) и (или) лица, связанного с банком особыми отношениями, и не осуществляло такое представительство в течение последних трех лет;

6) указанное лицо не является лицом, связанным с банком особыми отношениями, и (или) не являлось им в течение трех лет, предшествовавших дню подачи ходатайства о его согласовании на должность независимого директора банка;

7) указанное лицо не является и не являлось должностным лицом лица, связанного с банком особыми отношениями, в течение последних трех лет,

за исключением выполнения должностных обязанностей в качестве независимого директора лица, связанного с банком особыми отношениями;

8) указанное лицо не владеет прямо и (или) косвенно в размере более одного процента:

акциями банка;

акциями, долями участия, паями либо другими формами долевого участия в организации, являющейся лицом, связанным с банком особыми отношениями;

9) указанное лицо не имеет иного конфликта интересов, который может препятствовать выполнению им независимо и объективно своих должностных обязанностей и (или) подвергать его ненадлежащему влиянию со стороны других лиц (включая должностных лиц или акционеров банка) в связи с тем, что указанное лицо и (или) его близкие родственники занимали в прошлом или занимают в настоящее время какие-либо должности и (или) имеют личные, профессиональные или коммерческие отношения с другими членами совета директоров банка и (или) исполнительного органа банка, и (или) другими лицами, связанными с банком особыми отношениями.

Для целей настоящего пункта конфликт интересов означает ситуацию, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью указанного лица и надлежащим исполнением им своих должностных обязанностей и (или) имущественными и иными интересами банка и (или) его работников, и (или) клиентов, которое влечет (может повлечь) за собой негативные последствия для банка и (или) его клиентов.

2. В целях обеспечения соблюдения требований к независимости независимый директор:

уведомляет совет директоров банка о возникновении любых обстоятельств, которые могут повлечь несоответствие независимого директора требованиям к независимости;

ежегодно в течение шестидесяти календарных дней после окончания финансового года, представляет комитету по вопросам кадров и вознаграждения совета директоров банка декларацию в отношении соответствия требованиям к независимости по форме, утвержденной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Комитет по вопросам кадров и вознаграждения совета директоров банка с учетом предоставленной независимым директором информации проводит оценку независимого директора на соответствие требованиям

к независимости и дает заключение о независимости независимого директора, а также обеспечивает незамедлительное раскрытие совету директоров информации о выявлении обстоятельств, свидетельствующих

о несоответствии независимого директора требованиям к независимости. Независимый директор не участвует в работе комитета по вопросам кадров

и вознаграждения совета директоров банка в случаях, когда данный независимый директор является объектом оценки на соответствие требованиям к независимости.

В случае выявления несоответствия независимого директора требованиям к независимости и невозможности устранения такого несоответствия без ущерба (негативных последствий) для банка совет директоров банка незамедлительно выносит на рассмотрение общего собрания акционеров банка вопрос о прекращении полномочий данного независимого директора.

3. Совет директоров банка представляет годовому общему собранию акционеров банка отчет о соответствии независимых директоров банка требованиям к независимости.

4. Банк ежегодно представляет в уполномоченный орган отчет

о соответствии независимых директоров требованиям к независимости

по форме и в сроки, которые установлены нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 47. Оплата труда руководящих работников банка,

филиала банка – нерезидента Республики Казахстан

1. Требования к внутренней политике банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования, указанные в части первой настоящего пункта,

не распространяются на заместителя главного бухгалтера банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.

2. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан обязаны

в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года представлять в Национальный Банк Республики Казахстан отчетность, включающую сведения о доходах, выплаченных банком, филиалом

банка – нерезидента Республики Казахстан руководящим работникам

в течение финансового года, по форме, установленной нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

по согласованию с уполномоченным органом.

Статья 48. Система управления рисками

и внутреннего контроля

1. Банк формирует систему управления рисками и внутреннего контроля, которая должна содержать:

1) полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю совета директоров, правления, структурных подразделений банка, их ответственность;

2) внутренние политики и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю;

3) лимиты на допустимый размер рисков в отдельности по видам банковских операций;

4) внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органам банка;

5) внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками.

Порядок формирования банком системы управления рисками и внутреннего контроля устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа. Указанный нормативный правовой акт включает

в себя также требования к корпоративному управлению в банке.

Совет директоров банка контролирует и обеспечивает эффективность внедрения и функционирования системы корпоративного управления в банке.

2. Банк при назначении работников на должность руководителя (главы) риск-менеджмента, руководителя (главы) подразделения внутреннего аудита, главного комплаенс-контролера самостоятельно проверяет их на соответствие требованиям, установленным уполномоченным органом к порядку формирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

3. Банковский конгломерат должен иметь систему управления рисками и внутреннего контроля, соответствующую требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Родительская организация банковского конгломерата обеспечивает соблюдение требований к системе управления рисками и внутреннего контроля на консолидированной основе.

Родительская организация банковского конгломерата несет ответственность за соблюдение участниками банковского конгломерата требований к системе управления рисками и внутреннего контроля.

4. Уполномоченный орган осуществляет оценку соблюдения банком и банковским конгломератом требований к системе управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности такой системы в порядке, установленном главой 2-1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

5. Системно значимый банк обязан присоединиться к договору об общих условиях предоставления займа последней инстанции, заключаемому между Национальным Банком Республики Казахстан, уполномоченным органом и системно значимым банком, и обеспечить прохождение препозиции залога нерыночных активов, предоставляемых в обеспечение такого займа,

в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан совместно с уполномоченным органом.

6. Требования, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, распространяются на филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан.

Статья 49. Лица, связанные с банком, банковским конгломератом,

филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан

особыми отношениями

1. Лицами, связанными с банком особыми отношениями, признаются:

1) должностные лица, руководящие работники, руководители и постоянные члены комитетов совета директоров и (или) иных органов данного банка, в полномочия которых входит принятие решений об отчуждении активов, изменении предмета залога и (или) прекращении залога

(за исключением случаев погашения должником обязательств перед банком, обеспеченных залогом, или взыскания банком залога), решений о выдаче банковских займов и (или) банковских гарантий (поручительств) в размерах, выше установленных уполномоченным органом, а также их супруги и близкие родственники;

2) лица, являющиеся крупными участниками банка (банковскими холдингами), крупными участниками банковского холдинга;

3) должностные лица крупного участника банка (банковского холдинга), крупного участника банковского холдинга, а также их супруги и близкие родственники;

4) организации, в которых лица, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) настоящего пункта, прямо и (или) косвенно владеют и (или) пользуются,

и (или) распоряжаются десятью и более процентами голосующих акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия либо являются должностными лицами;

5) аффилированные лица банка;

6) участники банковского конгломерата;

7) физическое лицо или организация, соответствующие признакам связанности с банком особыми отношениями, установленным уполномоченным органом.

2. Уполномоченный орган вправе отнести физическое лицо или организацию к лицам, связанным с банком особыми отношениями, путем использования мотивированного суждения. В этом случае данное физическое лицо или организация признается банком лицом, связанным с ним особыми отношениями, со дня получения банком соответствующей меры надзорного реагирования уполномоченного органа.

3. Порядок признания лицами, связанными с банком, банковским конгломератом, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа и включает в себя:

1) размеры банковских займов и банковских гарантий, принятие решений о выдаче которых входит в полномочия должностных лиц, руководящих работников, руководителей и постоянных членов комитетов совета директоров и (или) иных органов данного банка, банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, при превышении которых указанные лица признаются лицами, связанными

с банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями;

2) признаки связанности физического лица или организации с банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями;

3) перечень лиц, которые не признаются лицами, связанными с банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями;

4) перечень лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями.

4. Банк обязан вести учет лиц, связанных с банком особыми отношениями.

Для целей указанного учета:

1) лица, указанные в подпунктах 1) и 3) пункта 1 настоящей статьи, представляют в банк сведения о своих супругах и близких родственниках,

а также об организациях, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи;

2) лица, указанные в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, представляют сведения о (об):

своих супругах и близких родственниках (для крупного участника банка, крупного участника банковского холдинга, являющихся физическими лицами);

своих должностных лицах (для крупного участника банка (банковского холдинга), крупного участника банковского холдинга, являющихся юридическими лицами);

организациях, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи.

Сведения, предусмотренные частью второй настоящего пункта, подлежат представлению в банк в течение семи рабочих дней со дня возникновения связанности с банком особыми отношениями.

5. Для целей признания лиц, связанных с филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями:

под банком в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан и (или) банк – нерезидент Республики Казахстан;

под банком в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи понимается

банк – нерезидент Республики Казахстан;

под банком в подпунктах 5) и 7) пункта 1 настоящей статьи понимается филиал банка – нерезидента Республики Казахстан.

6. Требования пунктов 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи распространяются на организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Требование пункта 4 настоящей статьи распространяется на филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан.

Статья 50. Сделки с лицами, связанными

с банком особыми отношениями

1. Банку с базовой банковской лицензией запрещается заключать сделки с лицами, связанными с банком особыми отношениями,

за исключением сделок, соответствующих условиям, установленным уполномоченным органом, и при соблюдении требований и ограничений, предусмотренных настоящей статьей.

2. Банк не вправе выдавать банковские займы и банковские гарантии лицам, связанным с банком особыми отношениями, за исключением:

1) банковских займов и банковских гарантий, предоставляемых организациям, входящим в состав банковского конгломерата;

2) банковских займов и банковских гарантий, обеспечение, размер и вид которых соответствуют требованиям, установленным уполномоченным органом;

3) банковских займов и банковских гарантий, предоставляемых лицам, не имеющим признаков неустойчивого финансового положения, определяемых уполномоченным органом.

3. При совершении сделки с лицом, связанным с банком особыми отношениями, банку запрещается:

1) предоставлять льготные условия лицу, связанному с банком особыми отношениями;

2) выдавать займы без обеспечения (бланковые займы) лицу, связанному с банком особыми отношениями, за исключением:

займов, не превышающих размера, установленного уполномоченным органом;

займов организациям, входящим в состав банковского конгломерата;

3) выдавать займы членам совета директоров банка, крупному участнику банка и (или) крупному участнику банковского холдинга,

за исключением банковских займов и финансирования, предусмотренных подпунктами 3), 4) и 5) части первой пункта 4 статьи 22 настоящего Закона,

не превышающих размера, установленного уполномоченным органом.

4. Предоставление льготных условий лицу, связанному с банком особыми отношениями, означает совершение сделки с лицом, связанным

с банком особыми отношениями, или в его интересах, которую по ее природе, цели, особенностям и риску банк не совершил бы с лицом, не связанным с ним особыми отношениями, а именно:

1) взимание вознаграждения и платы за выполнение банковской или иной операции ниже, чем по условиям, предлагаемым третьим лицам;

2) выплата вознаграждения по депозитам и иным средствам, привлеченным банком от лица, связанного с банком особыми отношениями, выше, чем по условиям, предлагаемым третьим лицам;

3) принятие залогов, гарантий, поручительств или иных способов обеспечения исполнения обязательств в размере ниже, чем это требуется

по аналогичным операциям с третьими лицами;

4) предоставление отсрочки по взиманию вознаграждения, погашению основного долга и (или) иных платежей за банковские или иные операции больше, чем по аналогичным операциям с третьими лицами;

5) приобретение имущества и (или) услуг у лица, связанного с банком особыми отношениями, по стоимости выше, чем стоимость аналогичного имущества и (или) услуг, приобретаемых у третьих лиц, по сделке или совокупности сделок, стоимость которых превышает размер, установленный уполномоченным органом;

6) продажа лицу, связанному с банком особыми отношениями, имущества по стоимости ниже, чем стоимость продажи аналогичного имущества третьим лицам или ниже рыночной стоимости;

7) продажа лицу, связанному с банком особыми отношениями, ценных бумаг по стоимости ниже, чем стоимость продажи аналогичных ценных бумаг третьим лицам или ниже рыночной стоимости;

8) совершение сделок, отнесенных уполномоченным органом

к сделкам с льготными условиями путем использования мотивированного суждения.

5. Банку запрещается совершать с любым лицом, не являющимся лицом, связанным с банком особыми отношениями, сделку, стоимость которой превышает размер, установленный уполномоченным органом,

и которая влечет за собой:

оплату обязательств перед лицом, связанным с банком особыми отношениями;

покупку какого-либо имущества у лица, связанного с банком особыми отношениями;

приобретение эмиссионных ценных бумаг, выпущенных лицом, связанным с банком особыми отношениями, за исключением ценных бумаг, находящихся в собственности банка.

Требования части первой настоящего пункта не распространяются на сделки банка с третьими лицами, которые влекут за собой приобретение третьими лицами имущества у дочерней организации по управлению стрессовыми активами.

6. Сделка с лицом, связанным с банком особыми отношениями,

может быть совершена с учетом требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, только по решению совета директоров банка,

за исключением следующих случаев:

типовые условия сделки утверждены советом директоров банка и применяются к аналогичным сделкам с третьими лицами;

исключительным предметом сделки является принятие обязательств

о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну.

Лицо, указанное в пункте 1 статьи 49 настоящего Закона, не должно принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между банком и:

им самим;

любым из его близких родственников или его супругом (супругой);

любой организацией, в которой оно или кто-либо из его близких родственников, его супруг (супруга) является должностным лицом

(за исключением независимого директора) или крупным участником.

Решение совета директоров по любой сделке между банком и лицом, связанным с банком особыми отношениями, может быть принято только после рассмотрения советом директоров банка всех ее условий.

Отказ от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц), связанным (связанных) с банком особыми отношениями, осуществляется с последующим уведомлением общего собрания акционеров банка.

7. Порядок заключения сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа и включает в себя:

1) условия заключения банком с базовой банковской лицензией сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, виды сделок и предельные размеры их стоимости;

2) требования к обеспечению, размеру и виду банковских займов и банковских гарантий, признаки неустойчивого финансового положения лица для целей рассмотрения вопроса о возможности выдачи ему банковских займов, банковских гарантий;

3) предельный размер займов без обеспечения (бланковых займов), выдаваемых лицу, связанному с банком особыми отношениями;

4) предельный размер займов, выдаваемых членам совета директоров банка, крупному участнику банка и (или) крупному участнику банковского холдинга при совершении сделки с лицом, связанным с банком особыми отношениями;

5) предельный размер стоимости сделки или совокупности сделок

с лицом, связанным с банком особыми отношениями, в случае приобретения банком имущества и (или) услуг у лица, связанного с банком особыми отношениями, по стоимости выше, чем стоимость аналогичного имущества

и (или) услуг, приобретаемых у третьих лиц;

6) предельный размер стоимости сделки, заключаемой с любым лицом, не являющимся лицом, связанным с банком особыми отношениями;

7) дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам с льготными условиями.

8. Банк обязан предоставлять в Национальный Банк Республики Казахстан информацию о лицах, связанных с банком особыми отношениями, а также обо всех сделках, заключенных с данными лицами, в порядке, сроки

и по формам, которые предусмотрены нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан по согласованию

с уполномоченным органом.

9. Требования настоящей статьи распространяются на банковские холдинги, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, а также организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Для целей применения к филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан требований настоящей статьи под советом директоров банка понимается соответствующий орган управления банка – нерезидента Республики Казахстан.

10. Требования настоящей статьи не распространяются

на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся банковскими холдингами или лицами, обладающими признаками банковского холдинга, при выполнении одного из следующих условий:

наличие индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора соответствующего иностранного государства, резидентом которого является банковский холдинг, лица, обладающего признаками банковского холдинга, о том, что указанные лица – нерезиденты Республики Казахстан подлежат консолидированному надзору;

наличие соглашения об обмене информацией в области банковского надзора, в том числе в виде меморандума о взаимопонимании, писем и (или) корреспонденции об обмене надзорной информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банковский холдинг, лицом, обладающим признаками банковского холдинга, а также минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств. Минимальный рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 51. Особенности проведения общего

собрания акционеров банка

1. Общее собрание акционеров банка проводится в соответствии

с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан

«Об акционерных обществах», с учетом особенностей, установленных банковским законодательством Республики Казахстан.

2. Акционер банка, являю