Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Водный кодекс Республики Казахстан

от 9 июля 2003 года:

1) статью 1 дополнить подпунктом 21-3) следующего содержания:

«21-3) мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель – комплекс изыскательских работ, направленных на оценку мелиоративного состояния орошаемых земель и разработку рекомендаций по их улучшению;»;

2) часть первую пункта 1 статьи 37 дополнить подпунктами 28-7), 28-8) и 28-9) следующего содержания:

«28-7) разрабатывает и утверждает правила субсидирования:

стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроиз­водителям;

по возмещению части расходов, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения;

28-8) разрабатывает и утверждает правила ведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;

28-9) организует проведение мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;»;

3) в пункте 7 статьи 95 слова «специализированными государственными учреждениями» исключить;

4) пункт 1 статьи 135 дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«7-1) субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям;

7-2) субсидирование по возмещению части расходов, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения;».

2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

в пункте 6) статьи 3 слова «, проходящими воинскую службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими сборов» исключить.

3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) в части второй статьи 61:

в абзаце первом пункта 5) слова «проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов,» исключить;

в пункте 7) слова «проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов,» исключить;

2) в части первой статьи 143 слова «или военнообязанным, призванным на учебные сборы» исключить;

3) в статье 191:

в части четвертой слова «, проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан; гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов» исключить;

в части двадцатой слова «проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов,» исключить;

4) в пункте 2) части второй и пункте 2) части третьей статьи 309 слова «проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях, гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов,» исключить.

4. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) пункт 2 статьи 22 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) в течение трех рабочих дней письменно уведомить работодателя о заключении контракта о прохождении воинской службы в резерве.»;

2) пункт 4 статьи 65 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) нахождения работника, проходящего воинскую службу в резерве, на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях.»;

3) пункт 3 статьи 66 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) нахождения работника, проходящего воинскую службу в резерве, на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях.»;

4) статью 93 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам, проходящим воинскую службу в резерве, определяется на основании пункта 1 настоящей статьи, а также в соответствии с графиком проведения занятий или сборов по боевой подготовке (при его наличии).»;

5) дополнить статьей 124-1 следующего содержания:

«Статья 124-1. Гарантия для работников, проходящих воинскую службу в резерве

За работниками, проходящими воинскую службу в резерве, на периоды прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях сохраняется место работы (должность).».

5. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) абзац третий подпункта 77) пункта 1 статьи 1 после слова «военнослужащим» дополнить словами «, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве»;

2) подпункты 4) и 5) пункта 1 статьи 176 после слов «кроме военнослужащих срочной службы» дополнить словами «и военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве»;

3) в подпункте 6) пункта 3 статьи 190 слова «военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (умерших)» заменить словами «военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, сотрудников специальных государственных органов, погибших (умерших)»;

4) в статье 212:

в пункте 1:

абзац первый после слов «срочной службы» дополнить словами «, проходящих воинскую службу в резерве»;

подпункт 2) дополнить словами «, а также по истечении срока контракта»;

пункт 4:

дополнить словами «с применением ежегодных повышений, произведенных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за весь период со дня увольнения со службы»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Пенсионные выплаты за выслугу лет, назначенные в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2023 года, подлежат пересмотру с учетом ежегодных повышений, произведенных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за весь период со дня увольнения со службы и выплачиваются с 1 января 2024 года.»;

пункт 6 после слов «государственную службу» дополнить словами «(кроме воинской службы в резерве)».

6. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»:

статью 15 после слова «военнослужащие» дополнить словами «, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве,».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) в статье 101-2:

часть первую пункта 1 после слова «сборы» дополнить словами «, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве»;

пункт 11 после слова «службы» дополнить словами «, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве»;

2) абзац первый части первой пункта 1 статьи 101-3 после слова «сборы» дополнить словами «, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

статью 17 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Военнообязанные, забронированные за государственными органами и организациями, не могут быть приняты на воинскую службу в резерве.».

9. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»:

пункт 6 статьи 15 после слова «формирований,» дополнить словами «за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, а также».

10. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»:

в статье 21-1:

в заголовке слова «, граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения ими воинских сборов» исключить;

в пункте 1 слова «а также граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения ими воинских сборов,» исключить.

11. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

в подпункте 9) пункта 1 статьи 23 слова «срочной службы, по контракту» исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

1) подпункт 26-1) статьи 1 исключить;

2) подпункты 21-1), 22-1), 37), 40-1), 40-2) и абзац пятый подпункта 41) пункта 1 статьи 6 исключить;

3) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктами 17-17) и 17-18) следующего содержания:

«17-17) осуществление субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям;

17-18) возмещение части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения;»;

4) в статье 11:

подпункт 5-3) пункта 2 исключить;

абзац первый пункта 4 после слов «субсидирования агропромышленного комплекса» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи,»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также по возмещению части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения, осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.»;

5) статью 13-2 исключить.

13. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктами 26-1), 30-1) и 42-1) следующего содержания:

«26-1) сборы при кризисной ситуации – мероприятия, проводимые с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, для участия в локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;»;

«30-1) сборы по боевой подготовке – мероприятия, проводимые с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, по программам боевой подготовки;»;

«42-1) военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве (далее – военные резервисты), – граждане Республики Казахстан, добровольно поступившие на воинскую службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования;»;

подпункт 48) после слов «прохождении воинской службы» дополнить словами «или контракта о прохождении воинской службы в резерве»;

2) в части первой статьи 4 слова «, и военнообязанных, призванных на воинские сборы» исключить;

3) в статье 5:

в пункте 1:

часть третью дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«военные резервисты – со дня издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) о прибытии на занятия или сборы по боевой подготовке, сборы при кризисных ситуациях.»;

часть четвертую после слова «части» дополнить словом «(учреждения)»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Военный резервист утрачивает статус военно-служащего со дня издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) об окончании занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях либо со дня исключения из списков воинской части (учреждения) в связи с увольнением с воинской службы в резерве.»;

в пункте 3:

подпункт 7) части первой после слова «части» дополнить словом «(учреждения)»;

часть вторую после слов «статусом военнослужащих» дополнить словами «, проходящих воинскую службу»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Военные резервисты находятся при исполнении обязанностей воинской службы в периоды нахождения в воинской части (учреждении) на занятиях или сборах по боевой подготовке, а также сборах при кризисных ситуациях.»;

4) в статье 6:

в пункте 1:

в части второй:

в подпунктах 1) и 2) слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

подпункт 16) после слов «на осуществление» дополнить словом «медицинской,»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«На военного резервиста не распространяется действие подпунктов 1), 7), 13) (в части пенсионных выплат по выслуге лет), 15) (в части предоставления ежегодного трудового отпуска) и 16) части второй настоящего пункта.»;

подпункт 1) части первой пункта 2 дополнить словом «(учреждений)»;

5) в пункте 3 статьи 7 слова «по контракту» заменить словами «, проходящий воинскую службу по контракту,»;

6) в пункте 1 статьи 18:

часть первую дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) воинскую службу в резерве.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В период мобилизации, военного положения и в военное время военные резервисты переходят на воинскую службу по контракту.»;

7) часть вторую пункта 4-1 и часть вторую пункта 4-2 статьи 21 после слова «Военнослужащий» дополнить словами «, проходящий воинскую службу»;

8) в части первой пункта 1 и части первой пункта 2 статьи 22-1 слова «по контракту» заменить словами «, проходящих воинскую службу по контракту,»;

9) часть вторую пункта 1 статьи 23 дополнить словами «, за исключением военных резервистов, которые обеспечиваются полевой формой одежды»;

10) пункт 1 статьи 24 дополнить подпунк­том 4) следующего содержания:

«4) для военных резервистов – на периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях.»;

11) статью 25 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Предельные возрасты состояния на воинской службе в резерве составляют:

1) рядового и сержантского составов – пятьдесят лет;

2) офицерского состава – шестьдесят лет.»;

12) в статье 26:

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Увольнение военного резервиста с воинской службы производится по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 3), 4), 5), 7), 8) и 11) пункта 1, подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 9), 10) и 11) (за исключением случаев занятия предпринимательской и (или) профессиональной деятельностью) части первой пункта 2, пунктом 3 настоящей статьи, а также в случае непредставления или искажения сведений, указанных в пункте 2 статьи 40-2 настоящего Закона, независимо от даты совершения.»;

в пункте 8:

в части первой слова «на период его» заменить словами «, кризисной ситуации на период их»;

часть вторую дополнить словами «, кризисной ситуации»;

13) подпункт 4) пункта 1 статьи 29 после слова «контракту,» дополнить словами «воинскую службу в резерве,»;

14) пункт 3 статьи 34 дополнить словом «(учреждения)»;

15) в статье 37:

абзац первый пункта 2 после слова «Контракт» дополнить словами «о прохождении воинской службы»;

пункт 3 дополнить словами «о прохождении воинской службы»;

в пункте 4:

в предложении первом слова «установленного контрактом срока» заменить словами «срока, установленного контрактом о прохождении воинской службы»;

предложение второе после слова «контракта» дополнить словами «о прохождении воинской службы»;

предложение второе части первой пункта 5 после слов «в отношении военнослужащих» дополнить словами «, проходящих воинскую службу»;

16) в статье 38:

в подпункте 2) части первой пункта 1 слово «годные» заменить словами «быть годными»;

в пункте 2:

в части первой:

подпункт 4) после слова «законами» дополнить словами «Республики Казахстан»;

подпункт 7) после слова «службу» дополнить словами «по контракту»;

в подпункте 9) слово «либо» заменить словами «и (или)»;

в подпункте 11):

часть первую после слов «правоохранительных органов» дополнить словами «Республики Казахстан»;

часть четвертую после слова «службу» дополнить словами «по контракту»;

в части второй слова «, проводится специальная проверка» заменить словами «по контракту, проводится специальная проверка»;

в части четвертой слова «приеме на воинскую службу» заменить словами «приеме на воинскую службу по контракту»;

17) часть четвертую пункта 1 статьи 39 после слова «контрактами» дополнить словами «о прохождении воинской службы»;

18) в статье 40:

заголовок после слова «контракта» дополнить словами «о прохождении воинской службы»;

пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) для военных резервистов – на три года.»;

19) дополнить главой 6-1 следующего содержания:

«Глава 6-1. Воинская служба в резерве

Статья 40-1. Контракт о прохождении воинской службы в резерве

1. Контракт о прохождении воинской службы в резерве заключается гражданином Республики Казахстан с уполномоченным должностным лицом Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

2. Контракт о прохождении воинской службы в резерве заключается письменно между двумя сторонами в добровольном порядке в соответствии

с законодательством Республики Казахстан и прекращает свое действие:

1) по истечении срока;

2) в связи с досрочным увольнением военнослужащего;

3) со дня заключения военнослужащим контракта о прохождении воинской службы или другого контракта о прохождении воинской службы в резерве;

4) в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

3. В контракте о прохождении воинской службы в резерве закрепляются добровольность поступления гражданина на воинскую службу, срок, в течение которого гражданин обязуется проходить воинскую службу, и другие условия прохождения воинской службы в резерве.

4. Условия контракта о прохождении воинской службы в резерве включают в себя обязанность гражданина прибывать в воинскую часть (учреждение) на занятия или сборы по боевой подготовке и сборы при кризисных ситуациях в сроки и порядке, которые определены первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

В условиях контракта о прохождении воинской службы в резерве содержится право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством Республики Казахстан.

Статья 40-2. Требования, предъявляемые к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве

1. Лица, поступающие на воинскую службу в резерве, должны отвечать следующим требованиям:

1) иметь гражданство Республики Казахстан;

2) обладать необходимыми личными, моральными и профессиональными качествами, уровнем образования, быть годными по состоянию здоровья к воинской службе;

3) быть не моложе восемнадцати лет и не достигшими трех лет до предельного возраста состояния на воинской службе в резерве;

4) отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке военно-технических специалистов на возмездной основе, за исключением женщин.

Лица, поступающие на воинскую службу в резерве, принимают на себя установленные законами Республики Казахстан ограничения, связанные с прохождением воинской службы, и антикоррупционные ограничения, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», которые фиксируются в письменной форме.

2. На воинскую службу в резерве не принимается лицо:

1) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) признанное медицинской (военно-врачебной) комиссией не годным к поступлению на воинскую службу в резерве;

3) лишенное судом права занимать государственные должности в течение определенного срока;

4) отказавшееся принять на себя ограничения, установленные законами Республики Казахстан, связанные с пребыванием военного резервиста

на воинской службе, и антикоррупционные ограничения, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

5) ранее судимое или освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

6) на которое в течение трех лет до поступления на воинскую службу в резерве налагалось административное взыскание за совершение административного коррупционного правонарушения, за исключением случая, когда оно в качестве государственного служащего впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;

7) не прошедшее психофизиологическое исследование и (или) медицинское освидетельствование;

8) в отношении которого в течение трех лет перед поступлением на воинскую службу в резерве за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое в течение трех лет перед поступлением на службу освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

9) уволенное по отрицательным мотивам с государственной или воинской службы, из специальных государственных органов, правоохранительных органов Республики Казахстан, а также прекратившее полномочия судьи по отрицательным мотивам.

Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на лицо:

прекратившее полномочия судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

уволенное в связи с отсутствием на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд, которое вправе поступить на воинскую службу в резерве по истечении двух лет после такого увольнения.

На воинскую службу в резерве не принимается лицо в течение двух лет после увольнения или освобождения от занимаемой должности, а равно прекращения полномочий в связи с несоответствием расходов лица его доходам в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

На воинскую службу в резерве в специальные государственные органы Республики Казахстан поступают с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 Закона Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан»;

10) не прошедшее специальную проверку и (или) сообщившее заведомо ложные сведения о себе либо своих родителях, детях, усыновителях (удочерителях), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах или супруге и ее (его) родителях, детях, усыновителях (удочерителях), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах;

11) не выполнившее нормативы по физической подготовке, утвержденные первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве;

12) проходящее службу в специальных государственных и правоохранительных органах Республики Казахстан;

13) работающее вахтовым методом либо на сменной работе;

14) иные лица, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Наличие любого из указанных в части первой настоящего пункта случаев является основанием для отказа в приеме на воинскую службу в резерве.

3. В отношении лица, поступающего на воинскую службу в резерве, проводится специальная проверка.

В отношении лиц, поступающих на воинскую службу в резерве, проводится проверка с применением психофизиологического исследования в порядке, определенном руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

4. Для определения годности по состоянию здоровья к воинской службе в резерве проводится медицинское освидетельствование в соответствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы.

5. Основаниями для отказа лицу, поступающему на воинскую службу в резерве, также являются:

1) непредставление или искажение сведений, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи;

2) отсутствие вакантных должностей по военно-учетной специальности кандидата;

3) отрицательные результаты психофизиологического исследования;

4) освобождение, указанное в подпункте 4) пункта 1 и подпунктах 1), 2), 5) и 9) пункта 2 статьи 36 настоящего Закона.

6. На военного резервиста не распространяются требования подпунктов 2), 3) и 4) статьи 8 настоящего Закона.

Статья 40-3. Срок контракта о прохождении воинской службы в резерве и порядок его заключения

1. Контракт о прохождении воинской службы в резерве заключается на три года.

2. Порядок отбора кандидатов и их поступления на воинскую службу в резерве определяется Правилами прохождения воинской службы.

Статья 40-4. Прохождение занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях

1. Военные резервисты проходят занятия или сборы по боевой подготовке, сборы при кризисных ситуациях в порядке, определенном первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

Занятия по боевой подготовке проводятся сроком до трех календарных дней в месяц, но не более тридцати календарных дней в год.

При пропуске занятий по боевой подготовке военный резервист обязан посетить указанные занятия в другое свободное время по согласованию с командиром (начальником) воинской части (учреждения).

Сборы по боевой подготовке продолжительностью тридцать календарных дней проводятся один раз в год с предоставлением двух выходных в последние дни сборов.

2. Военные резервисты обязаны прибыть в воинскую часть (учреждение) в случае объявления сборов при кризисных ситуациях в сроки и порядке, которые определены первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

3. В периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях за военным резервистом сохраняется место работы (должность).»;

20) в части первой пункта 6 статьи 43 слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

21) в статье 44:

в пункте 1:

часть первую после слова «сборов» дополнить словами «и военных резервистов»;

в части пятой слова «по контракту» заменить словами «, проходящих воинскую службу по контракту,»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Военные резервисты ежемесячно за счет бюджетных средств получают денежную выплату в размере минимальной заработной платы, за исключением периода прохождения сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях.

Военным резервистам на период проведения сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях выплачивается за счет бюджетных средств:

работающим лицам – средняя месячная заработная плата по месту работы;

безработным лицам – минимальная заработная плата.

Иные выплаты, надбавки, доплаты военным резервистам не предусматриваются.»;

в пункте 4 слова «по контракту» заменить словами «, проходящим воинскую службу по контракту,»;

пункт 5-1 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Военные резервисты в период прохождения занятий или сборов по боевой подготовке либо сборов при кризисной ситуации получают медицинское обеспечение за счет бюджетных средств в полном объеме, предусмотренном для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту.»;

в пункте 6 слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

в пункте 7:

в части четвертой слова «по контракту» заменить словами

«, проходящим воинскую службу по контракту,»;

в части пятой слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

в части седьмой:

слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Перечень воинских частей определяется Министром обороны Республики Казахстан.»;

часть восьмую изложить в следующей редакции:

«Военные резервисты обеспечиваются:

1) питанием при прохождении сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях;

2) обедом в период нахождения на занятиях по боевой подготовке.»;

в пункте 8:

в тексте слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

подпункт 2) части первой после слова «части» дополнить словом «(учреждения)»;

в части третьей слова «и военнослужащих срочной службы» заменить словами «, военнослужащих срочной службы и военных резервистов»;

в абзаце первом части четвертой слова «и военно­служащих по призыву» заменить словами «, военно­служащих по призыву и военных резервистов»;

22) в пункте 1 статьи 45 слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

23) в статье 46:

в пункте 1:

в абзаце первом части первой слова «по контракту» заменить словами «, проходящим воинскую службу по контракту,»;

в части четвертой слова «по контракту» заменить словами «, проходящим воинскую службу по контракту,»;

в части шестой слова «по контракту» заменить словами «, проходящего воинскую службу по контракту,»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Военным резервистам ежегодный трудовой отпуск предоставляется по месту работы.

Ежегодный трудовой отпуск не должен совпадать с периодом проведения занятий или сборов по боевой подготовке.»;

в части четвертой пункта 2 слова «по контракту» заменить словами «, проходящего воинскую службу по контракту,»;

24) в заголовке статьи 47 слова «по контракту» заменить словами «, проходящих воинскую службу по контракту,»;

25) в части третьей статьи 48 слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

26) в статье 50:

в пункте 1 слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

в пункте 3:

в частях первой и второй слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

часть третью дополнить словами «, за исключением военных резервистов»;

27) в статье 51:

пункт 1 после слов «им воинской службы» дополнить словами «, военного резервиста в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях»;

часть первую пункта 2 после слова «кадета» дополнить словами «, военного резервиста в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях»;

абзац первый части третьей пункта 3 после слова «стипендию,» дополнить словами «военным резервистам в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях и»;

пункт 4 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) в результате действий военного резервиста, нарушившего условие контракта о прохождении воинской службы в резерве.»;

в части первой пункта 5:

слова «военнообязанных, призванных на воинские сборы,» исключить;

слова «, военнообязанные, призванные на воинские сборы,» исключить;

28) в статье 52:

в части первой пункта 1 слова «по контракту» заменить словами «, проходящих воинскую службу по контракту,»;

в пункте 2:

в абзаце первом:

после слов «военнослужащих по призыву,» дополнить словами «военных резервистов,»;

слова «за счет государства» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

абзацы второй и третий после слова «части» дополнить словом «(учреждения)»;

в абзац четвертый внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в части второй пункта 3 слово «школы-интернаты» заменить словом «колледжи»;

часть первую пункта 4 после слов «воинские сборы,» дополнить словами «военного резервиста, находящегося на занятиях или сборах по боевой подготовке и сборах при кризисных ситуациях,»;

29) в пункте 2 статьи 53-1:

подпункт 1) после слов «воинские сборы» дополнить словами «, военных резервистов»;

подпункт 3) после слов «воинские сборы» дополнить словами «, военные резервисты».

14. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»:

в части первой пункта 1 статьи 68 слова «(военно­служащих по призыву, военнослужащих по контракту)» исключить.

15. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан»:

1) в подпункте 13) статьи 7 слова «срочной службы, по контракту» исключить;

2) в пункте 2 статьи 8:

в подпункте 3) слова «срочной службы, по контракту» исключить;

в подпункте 17) слова «по контракту» исключить;

3) в подпункте 6) статьи 9 слова «по контракту» исключить;

4) пункт 3 статьи 19 после слова «проходящих» дополнить словом «воинскую».

16. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

1) подпункт 2) пункта 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«2) военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) воинской части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке;»;

2) подпункт 2) пункта 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«2) военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) воинской части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке;».

17. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»:

подпункт 3) части первой пункта 1 статьи 13 дополнить словами «, прохождения воинской службы в резерве».

18. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

1) подпункт 2) пункта 1 статьи 13 дополнить словами «, прохождения воинской службы в резерве»;

2) статью 40 дополнить словами «, а в случае заключения контракта о прохождении воинской службы в резерве сохраняется место работы (государственная должность) в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях».

19. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы»:

абзац одиннадцатый подпункта 5) пункта 5 статьи 1 после слова «службу» дополнить словами «по контракту».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

пунктов 1 и 12 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

абзаца тридцать третьего подпункта 19) пункта 13 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 марта 2025 года

№ 175-VIII ЗРК