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Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) часть третью статьи 62 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«За совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения админис­тративного правонарушения.»;

2) статью 214 дополнить частью 3-1 следую­щего содержания:

«3-1. Непредоставление, несвоевременное предоставление юридическими лицами информации, сведений и документов, предусмотренных пунк­том 4 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу – влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.»;

3) дополнить статьей 214-1 следующего содержания:

«Статья 214-1. Совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Совершение юридическим лицом операции с деньгами и (или) иным имуществом, полученными заведомо для физического лица этого юридического лица преступным путем, повлекшее придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами и (или) иным имуществом, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

Примечания.

1. Под физическим лицом в настоящей статье следует понимать лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в юридическом лице, указанном в абзаце первом настоя­щей статьи, или работника такого юридического лица, обладающего правом на совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законами Республики Казахстан или уставом юридического лица, или бенефициарного собственника такого юридического лица, определенного подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Юридическое лицо, добровольно заявившее о совершенной операции с деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения.»;

4) в части первой статьи 684 цифры «214,» заменить словами «214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой), 214-1,»;

5) дополнить статьей 722-2 следующего содержания:

«Статья 722-2. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг

1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 214 (частью 3-1) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его замес­тители и уполномоченные работники.»;

6) в части первой статьи 804:

подпункт 23) после цифр «134,» дополнить словами «214 (когда эти нарушения совершены лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество),»;

в подпункте 27-1):

слова «уполномоченный орган, осуществляющий» заменить словами «уполномоченного органа, осуществляющего»;

после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая)»;

после слов «осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета),» дополнить цифрами «214-1, 462,».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 1 июля 2022 года

№ 132-VІI ЗРК

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