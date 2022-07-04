Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) часть третью статьи 62 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«За совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения админис­тративного правонарушения.»;

2) статью 214 дополнить частью 3-1 следую­щего содержания:

«3-1. Непредоставление, несвоевременное предоставление юридическими лицами информации, сведений и документов, предусмотренных пунк­том 4 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу – влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.»;