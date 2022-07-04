Законы Закон Республики Казахстан 4 июля 2022 г. 1:34 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: 1) часть третью статьи 62 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «За совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения.»; 2) статью 214 дополнить частью 3-1 следующего содержания: «3-1. Непредоставление, несвоевременное предоставление юридическими лицами информации, сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу – влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.»; 3) дополнить статьей 214-1 следующего содержания: «Статья 214-1. Совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем Совершение юридическим лицом операции с деньгами и (или) иным имуществом, полученными заведомо для физического лица этого юридического лица преступным путем, повлекшее придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами и (или) иным имуществом, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей. Примечания. 1. Под физическим лицом в настоящей статье следует понимать лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в юридическом лице, указанном в абзаце первом настоящей статьи, или работника такого юридического лица, обладающего правом на совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законами Республики Казахстан или уставом юридического лица, или бенефициарного собственника такого юридического лица, определенного подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 2. Юридическое лицо, добровольно заявившее о совершенной операции с деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения.»; 4) в части первой статьи 684 цифры «214,» заменить словами «214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой), 214-1,»; 5) дополнить статьей 722-2 следующего содержания: «Статья 722-2. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг 1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 214 (частью 3-1) настоящего Кодекса. 2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его заместители и уполномоченные работники.»; 6) в части первой статьи 804: подпункт 23) после цифр «134,» дополнить словами «214 (когда эти нарушения совершены лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество),»; в подпункте 27-1): слова «уполномоченный орган, осуществляющий» заменить словами «уполномоченного органа, осуществляющего»; после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая)»; после слов «осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета),» дополнить цифрами «214-1, 462,». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 1 июля 2022 года № 132-VІI ЗРК