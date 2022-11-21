Законодатели моды

Понятие геймификация (обучение через игру) вошло в образовательный процесс дошкольных учреждений региона сравнительно недавно – в 2019 году. Тогда экспериментально-инновационная площадка стала работать в четырех детских садах районов и городов. Однако эта методика настолько полюбилась маленьким «почемучкам», что сегодня используется повсеместно. В каждом дошкольном учреждении существует игра, которая помогает малышам в непринужденной форме познавать что-то новое, а зачастую и решать некоторые проблемы.

– Три года назад элементы геймификации внедрялись в школах, мы посмотрели эту методику в младших классах и захотели внедрить ее в детских садах. В школах посредством гейм-технологий решали, например, математическую задачу, а вот игры для дошкольных учреждений разрабатывались с упором на проблемные зоны. Возьмем развитие речи. Сегодня у многих детишек есть проблемы с произношением того или иного звука, и это можно исправить без помощи логопеда прямо в группе детского сада. С этой задачей хорошо справляется игра «Домино»,– пояснила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения управления образования Костанайской области Карлыгаш Кубеева.

Например, у ребенка не получается звук «р», тогда участникам игры предлагается называть слова с этой буквой и в зависимости от того, где именно в слове стоит «р»– в начале, в середине или в конце,– туда и нужно ставить карточку и произнести. То есть принцип домино, но главная задача – как можно чаще произносить сложный звук. Когда ребенку просто говорят, что нужно сказать слово с буквой «р», он, возможно, будет стесняться. А здесь он увлекается процессом игры, забывается, действует непринужденно.

Игры и методики для обучения дошколят придумывают сами педагоги. В геймификационной копилке Костанайской области уже два десятка игр. Одна из первых площадок – «Дизайн-мышление», аналогов которой в республике не сыскать. Нечто подобное только сейчас начинают внедрять в Таджикистане. Воплотить эту идею в жизнь костанайским инициаторам помогли преподаватели НИШ, которые уже на практике оценили все возможности развития детского мышления. Правда, в 2019-м никто не верил, что подобный опыт приживется в детских садах: дескать, куда уж карапузам мериться интеллектом с вундеркиндами НИШ? Но – о, чудо! Это сработало. Пятилетки перещеголяли даже своих педагогов.

– Когда мы проходили обучение в НИШ, нам дали картинки, где изображены отдельные части животных, и предложили составить конечный образ. Педагоги долго думали и никак не могли подобрать детали. Справиться с задачей смогли только после слов тренера: «Яже не говорил вам, что животное должно быть правильным». Это же задание мы потом дали детям в детских садах. Так вот, они не сидели, не думали о том, к примеру, подойдут или не подойдут ласты, а составили свое животное за пару минут. И это замечательно, что ребенок не боится мыслить и может конструировать. Такие задания развивают не только фантазию, но и коммуникабельность, речь. А это крайне важно, ведь современные дети почти не общаются, сидят в гаджетах, перекидываясь самыми примитивными словами, а зачастую и просто набором букв: да, нет, спс, пжлст, ок. И все! – констатирует Карлыгаш Кубеева.

Проект «Дизайн-мышление» удачно вжился в образовательный процесс дошкольных организаций Костанайской области и сегодня реализуется в трех детских садах.

Вообще же игровое обучение дошколят идет не только в группе, но и на улице и даже за пределами детского сада. Познать что-то новое, необычное помогает инновационная площадка по ранней профориентации детей «Поиграем в профессии». Экскурсии на предприятия, фабрики, в больницы позволяют воспитанникам детсадов поближе познакомиться как с современными профессиями, так и с ныне невостребованными. В детском саду «Нұр-сәби» Карасуского района пошли еще дальше – закупили специальное оборудование и открыли собственную гончарную мастерскую. Детишки с удовольствием возятся с глиной, делают различные кувшины.

Площадка по ранней профориентации детей считается международной, поскольку появилась в Костанае с легкой руки педагогов Санкт-Петербургского педколледжа, которые уже играли в профессии с дошколятами в своем городе и поделились опытом. В регионе за три года технология геймификации развивалась и совершенствовалась. И если раньше для малышей разрабатывали игры, то сегодня лучшие педагоги региона трудятся над квестами. Так появилась площадка «Балабақшадан бизнеске», обучающая финансовой грамотности с детсадовской скамьи.

– Квест-игра «По Великому шелковому пути Казахстана» рассказывает детям о том, как зарождалась торговля в нашей стране, в частности в регионе. Дошколята не просто узнают о том, как зарабатывали купцы, но и «проживают» весь этот процесс. Сначала они изготавливают что-то своими руками, затем везут на ярмарку, продают, получают деньги и смотрят, как могут их потратить. Это учит детей бережно и разумно относиться к деньгам. Что обычно делает ребенок, у которого есть 10–15 тенге? Покупает жвачку. А тот, кто играл в квест-игру, так уже не сделает. Во-первых, он знает, что деньги достаются через труд, а во-вторых, понимает, что есть куда более важные и нужные вещи. И если, например, ему не хватает 15 тенге на понравившийся товар, он их не тратит, а откладывает, чтобы заработать еще и на следующей ярмарке купить понравившуюся ему вещь, – рассказали в управлении образования.

Наряду с элементами геймификации, позволяющими решать различные задачи, в восьми детских садах Костанайской области внедрены технологии медиаобразования. Цель этой площадки – сделать неизбежное «общение» детей с гаджетами полезным, то есть показать, что тот же телефон можно использовать не просто как средство выхода в Интернет, но и как диктофон, видеокамеру и т. д.

Большинство медийных проектов в детских садах Костаная – стенгазеты, опыт, который с давних времен практикуют в школах. Но есть поистине уникальные.

Это самый настоящий пресс-центр ясли-сада № 6 города Рудного со своим ведущим, маленькими корреспондентами, видеооператорами и монтажерами. Жизнь дошкольной организации дети освещают совместно с педагогами по заранее продуманному сценарию. А в Лисаковске в 2020 году благодаря победе в международном конкурсе в детском саду «Улыбка» появилась собственная мультипликационная студия. Используя обычный пластилин и телефон, дети создают настоящие мультфильмы. Правда, процесс этот настолько трудоемкий, что пока дошколята могут похвастать только шестью полноценными работами.

Так или иначе в процессе геймификации задействованы абсолютно все дошколята области. Учитывая, что регион одним из первых в стране стал применять в детских садах эту инновационную модель, а большинству технологий по-прежнему нет аналогов в стране, Костанайскую область в этом плане можно смело назвать фото предоставлено управлением образования законодателем моды.