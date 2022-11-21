Законодатели моды

Статьи
Марущенко Валентина
Корреспондент

Современные инновационные технологии, зачастую не имеющие аналогов в Казахстане, применяются в детских садах Костанайской области.

Понятие геймификация (обучение через игру) вошло в образовательный процесс дошкольных учреждений региона сравнительно недавно – в 2019 году. Тогда экспериментально-инновационная площадка стала работать в четырех детских садах районов и городов. Однако эта методика настолько полюбилась маленьким «почемучкам», что сегодня используется повсеместно. В каждом дошкольном учреждении существует игра, которая помогает малышам в непринужденной форме познавать что-то новое, а зачастую и решать некоторые проблемы.

– Три года назад элементы геймификации внедрялись в школах, мы посмотрели эту методику в младших классах и захотели внедрить ее в детских садах. В школах посредством гейм-технологий решали, например, математическую задачу, а вот игры для дошкольных учреждений разрабатывались с упором на проблемные зоны. Возьмем развитие речи. Сегодня у многих детишек есть проблемы с произношением того или иного звука, и это можно исправить без помощи логопеда прямо в группе детского сада. С этой задачей хорошо справляется игра «Домино»,– пояснила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения управления образования Костанайской области Карлыгаш Кубеева.

Например, у ребенка не получается звук «р», тогда участникам игры предлагается называть слова с этой буквой и в зависимости от того, где именно в слове стоит «р»– в начале, в середине или в конце,– туда и нужно ставить карточку и произнести. То есть принцип домино, но главная задача – как можно чаще произносить сложный звук. Когда ребенку просто говорят, что нужно сказать слово с буквой «р», он, возможно, будет стесняться. А здесь он увлекается процессом игры, забывается, действует непринужденно.

Игры и методики для обучения дошколят придумывают сами педагоги. В геймификационной копилке Костанайской области уже два десятка игр. Одна из первых площадок – «Дизайн-мышление», аналогов которой в республике не сыскать. Нечто подобное только сейчас начинают внедрять в Таджикистане. Воплотить эту идею в жизнь костанайским инициаторам помогли преподаватели НИШ, которые уже на практике оценили все возможности развития детского мышления. Правда, в 2019-м никто не верил, что подобный опыт приживется в детских садах: дескать, куда уж карапузам мериться интеллектом с вундеркиндами НИШ? Но – о, чудо! Это сработало. Пятилетки перещеголяли даже своих педагогов.

– Когда мы проходили обучение в НИШ, нам дали картинки, где изображены отдельные части животных, и предложили составить конечный образ. Педагоги долго думали и никак не могли подобрать детали. Справиться с задачей смогли только после слов тренера: «Яже не говорил вам, что животное должно быть правильным». Это же задание мы потом дали детям в детских садах. Так вот, они не сидели, не думали о том, к примеру, подойдут или не подойдут ласты, а составили свое животное за пару минут. И это замечательно, что ребенок не боится мыслить и может конструировать. Такие задания развивают не только фантазию, но и коммуникабельность, речь. А это крайне важно, ведь современные дети почти не общаются, сидят в гаджетах, перекидываясь самыми примитивными словами, а зачастую и просто набором букв: да, нет, спс, пжлст, ок. И все! – констатирует Карлыгаш Кубеева.

Проект «Дизайн-мышление» удачно вжился в образовательный процесс дошкольных организаций Костанайской области и сегодня реализуется в трех детских садах.

Вообще же игровое обучение дошколят идет не только в группе, но и на улице и даже за пределами детского сада. Познать что-то новое, необычное помогает инновационная площадка по ранней профориентации детей «Поиграем в профессии». Экскурсии на предприятия, фабрики, в больницы позволяют воспитанникам детсадов поближе познакомиться как с современными профессиями, так и с ныне невостребованными. В детском саду «Нұр-сәби» Карасуского района пошли еще дальше – закупили специальное оборудование и открыли собственную гончарную мастерскую. Детишки с удовольствием возятся с глиной, делают различные кувшины.

Площадка по ранней профориентации детей считается международной, поскольку появилась в Костанае с легкой руки педагогов Санкт-Петербургского педколледжа, которые уже играли в профессии с дошколятами в своем городе и поделились опытом. В регионе за три года технология геймификации развивалась и совершенствовалась. И если раньше для малышей разрабатывали игры, то сегодня лучшие педагоги региона трудятся над квестами. Так появилась площадка «Балабақшадан бизнеске», обучающая финансовой грамотности с детсадовской скамьи.

– Квест-игра «По Великому шелковому пути Казахстана» рассказывает детям о том, как зарождалась торговля в нашей стране, в частности в регионе. Дошколята не просто узнают о том, как зарабатывали купцы, но и «проживают» весь этот процесс. Сначала они изготавливают что-то своими руками, затем везут на ярмарку, продают, получают деньги и смотрят, как могут их потратить. Это учит детей бережно и разумно относиться к деньгам. Что обычно делает ребенок, у которого есть 10–15 тенге? Покупает жвачку. А тот, кто играл в квест-игру, так уже не сделает. Во-первых, он знает, что деньги достаются через труд, а во-вторых, понимает, что есть куда более важные и нужные вещи. И если, например, ему не хватает 15 тенге на понравившийся товар, он их не тратит, а откладывает, чтобы заработать еще и на следующей ярмарке купить понравившуюся ему вещь, – рассказали в управлении образования.

Наряду с элементами геймификации, позволяющими решать различные задачи, в восьми детских садах Костанайской области внедрены технологии медиаобразования. Цель этой площадки – сделать неизбежное «общение» детей с гаджетами полезным, то есть показать, что тот же телефон можно использовать не просто как средство выхода в Интернет, но и как диктофон, видеокамеру и т. д.

Большинство медийных проектов в детских садах Костаная – стенгазеты, опыт, который с давних времен практикуют в школах. Но есть поистине уникальные.

Это самый настоящий пресс-центр ясли-сада № 6 города Рудного со своим ведущим, маленькими корреспондентами, видеооператорами и монтажерами. Жизнь дошкольной организации дети освещают совместно с педагогами по заранее продуманному сценарию. А в Лисаковске в 2020 году благодаря победе в международном конкурсе в детском саду «Улыбка» появилась собственная мультипликационная студия. Используя обычный пластилин и телефон, дети создают настоящие мультфильмы. Правда, процесс этот настолько трудоемкий, что пока дошколята могут похвастать только шестью полноценными работами.

Так или иначе в процессе геймификации задействованы абсолютно все дошколята области. Учитывая, что регион одним из первых в стране стал применять в детских садах эту инновационную модель, а большинству технологий по-прежнему нет аналогов в стране, Костанайскую область в этом плане можно смело назвать фото предоставлено управлением образования законодателем моды.

Популярное

Все
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Век тюркского мира
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
Предвзятая оценка
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Осознанный выбор на пути к демократии
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
Системная трансформация страны
«Фишка» от многодетной мамы
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Куда привела история
Казахстанцев ждут перемены
Лаиб приглашает на праздник
Историю делают люди!
Безопасность – важнейшая составляющая
Мамуля, где ваша дочка?
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Статьи
Системная трансформация страны
Статьи
Безопасность – важнейшая составляющая
Статьи
Дружба на века
Статьи
Куда привела история

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]