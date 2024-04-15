Законы о защите прав женщин и безопасности детей прокомментировала эксперт

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Дана Аменова
Корреспондент

Своим мнением по поводу усиления борьбы с семейно-бытовым насилием в казахстанском обществе поделилась ведущий эксперт КИСИ Гульмира Туканова, сообщает Kazpravda.kz

Спикер считает, что Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение и защиту прав женщин и детей от насилия и агрессии, где бы и кем бы это насилие не совершалось – в семье, на улице, в общественном транспорте или интернете.

«Нововведения должны выполнять несколько общественно значимых задач – профилактику и предотвращение преступлений, неотвратимость наказания и укрепление инфраструктуры поддержки для пострадавших. Например, побои стали уголовным правонарушением, за что предусматривается наказание в виде штрафа до 80 МРП или ареста до 25 суток. При отягчающих обстоятельствах побои повлекут штраф до 200 МРП либо арест до 50 суток. За причинение легкого вреда здоровью уже предусматривается не административная, а уголовная ответственность, а также наказание в виде штрафа до 200 МРП или ареста до 50 суток», — констатировала она.

По ее словам, очень важной поправкой стал пункт, исключающий возможность примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних. Эти и другие законодательные нововведения призваны предотвращать преступления против личности, обеспечивать справедливость и защиту прав граждан, считает Гульмира Туканова.

По словам эксперта, следующим шагом в вопросе защиты женщин и детей от насилия должно стать эффективное правоприменение. В связи с этим повышается внимание к правоохранительным органам.

Кроме этого, в систему правового контроля неизбежно вовлечены общественные организации, СМИ и неравнодушные граждане.

«Не случайно именно эти поправки стали результатом долгих дискуссий и конструктивного взаимодействия гражданского общества, экспертов и правительства. Все публичные обсуждения и дискуссии, а также поручения президента по поводу ужесточения наказания за насилие в семье и насилие против детей возникли как реакция на острую социальную проблему. Пугающая статистика преступлений, совершенных в отношении детей и женщин, наталкивает на мысль о том, что насилие в отношении более беззащитных стало нормой в нашем обществе. Поэтому задачей всех казахстанцев должен стать отказ от насилия и агрессии и формирования общества, где любые вопросы можно решить ненасильственным путем. В конце концов, принятые законы призваны поддерживать здоровые социальные отношения», — подытожила Гульмира Туканова.

#законы #бытовое насилие #КИСИ #безопасность детей #эксперт

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