фото автора

Октябрь – яркий и даровитый

Лето в этом году было на диво щедрое. Мы собрали хороший урожай смородины и жимолос­ти, наелись малины и клубники, впрок намариновали огурцов и помидоров. Правда, вишня со сливой на нашем участке попали под весенние заморозки, и урожай был так себе. А вот моя приятельница Надежда не знала куда девать вишню, сливу и терн. Приготовив на зиму сливы без косточек в сиропе и джем, мы с нею, скажу честно, только разогнались. Мой рекорд этого сезона – вяленые сливы с прянос­тями и чесночком, которые готовятся около десяти часов, начиная с чистки плодов, а Надежда замахнулась на пастилу. Даже имея богатый опыт по приготовлению фруктовых сладостей, ей пришлось изрядно повозиться, но результат того стоил!

Порадовали дачников Акмолинской области в этом году лук, чеснок и фасоль; уже в августе на столе были все виды капусты. В аутсайдерах совсем неожиданно оказались арбузы и дыни – при таких теплых днях у нас выросло всего три арбуза, а дыни такие мелкие, что мы даже собирать их не стали.

Сняты последние баклажаны и перцы. В середине сентября по-сухому выкопали картофель, следом свеклу – ее в наших краях всегда убирают раньше моркови, потому что часть фиолетового корнеплода выглядывает из земли. А более морозостойкую ее подружку на всякий случай в конце сентября я накрываю травой, так еще две-три недели она может наращивать корень. Тем более в этом году морковь у меня не очень-то – плохо всходила, последние ростки тронулись только в конце июня, все лето она стояла хилая, но теплая осень ей дала шанс. К слову, пастернак, если вы его выращиваете, – вот нам он совсем не пришелся по вкусу – советуют не утеплять: пусть сидит на грядках до середины октября, после легкого подмораживания он становится еще вкуснее.

Сейчас в огороде практически все уже убрано. Только как мячи лежат кочаны капусты, зеленеют лук-порей, руккола и петрушка, а зонтики укропа смот­рят с высоты своего роста на эту красоту.

Чеснок и лук-севок посажены. В теплице снимаем последние огурцы – какие же горькие они, но свежий их запах напоминает о лете. Еще много зеленых помидоров, но они уже не успеют поспеть, собираем и увозим их домой. Дозреют – пустим на лечо, сок или соусы.

Кабачки, патиссоны и тыквы, как всегда, хороши – зимой будут салаты, борщи, каши и икра заморская, кабачковая, без нее никак.

Груши и яблоки в этом году уродились просто на зависть… Разные сорта, и урожаем все порадовали.

Дача меняет летний наряд на осенний, и, пока не облетела вся листва, хочется просто любоваться­ этой красотой. Барбарисы, калина, черемуха и яблони в новых ярких оттенках сейчас очень привлекательны. По решеткам беседки стекают багровые реки из девичьего винограда.

Глядя на пузыреплодники и спиреи, подбитые оранжево-желтыми бархатцами, понимаешь, почему модницам этой осенью рекомендуют выбирать в нарядах такие цветовые сочетания. Союз фиолетового и оранжевого в одеж­де – смелый выбор. Оттенки фиолетового добавляют образу глубины, а оранжевый – энергии и яркости. Этот дуэт не дает ни единого шанса осенней хандре!

Началась вторая волна цветения роз, они торопятся понежиться под теплыми осенними лучиками, правда, не у всех хватит сил раскрыть бутоны. Рудбекия и гайлардия уже отцветают, но все равно еще хороши в ярких лепестках. По календуле, бархатцам и петуниям вообще не скажешь, что скоро зима. Среди этого желто-оранжево-крас­ного костра яркими пятнами выде­ляются дельфиниумы и ромашки, решившие зацвести второй раз под занавес сезона.

Дачникам – красота и витамины. Птицам – раздолье

Позволю небольшое отступление и скажу о них несколько слов.

Мы, надо признаться, привык­ли к соседству с птицами. На даче постоянно под их присмотром: синицы и галки наблюдают, чем мы занимаемся, а сорока может важно пройти по грядке и указать на недостатки в работе. Наглые воробьи вообще никого не боятся, даже нашего кота. В сумерках за нами присматривают совушки.

Все лето пернатые дарят нам свои песни, за это каждую осень мы специально оставляем для них часть ягод на черемухе, калине и рябине, кабачки и огурцы-переростки, чтобы птицы подготовились к долгой зиме.

В этом году еще с лета наш участок приглянулся кукушкам. Облюбовали они лесополосу по соседству, а к нам прилетали лакомиться черемухой.

Сначала наведался разведчик – сел на ветку, снял осторожно ягодку, попробовал, понаблюдал за нами и улетел восвояси. На другой день птица обследовала все дерево, покружилась над садом и, убедившись, что мы не опасны, вернулась уже не одна.

За неделю, пока мы были в городе, троица – может, их было и больше – собрала все ягоды с макушки дерева. Заметьте, они не собирали все плоды подряд – выбирали те, что поспелее и слаще.

Мы решили тогда перенести чучело поближе к черемухе, но умные пернатые наш маневр раскусили быстро и, нисколько не боясь нашего страшилу, к следующему нашему приезду обнесли черемуху, оставив хозяевам за труды горсть черных ягод.

Впрочем, потом еще не раз прилетали эти нахалки и кукукали нам долгие лета. Мы опасались за груши и яблоки, но их они почему-то не клевали.

Успеть все и везде

В этом году в Акмолинской области осень выдалась необыкновенно яркая и теплая, в сентябре случился июльский набег лета. Но как бы ни хотели мы продлить эти чудные дни, время неумолимо приближает нас к зиме.

В народе октябрь называют листопадником, грязником и позимником. Все сельскохозяйст­венные работы к концу месяца должны быть завершены. Октябрь – время перелетных птиц, зимних яблок и груш, пора рыжиков и вешенок. Он готовит все живое к естественному неизбежному покою.

А для садовода-огородника октябрь – не финал сезона, скорее, его кульминация, своеобразный стратегический этап. Когда природа сбавляет обороты, а первые заморозки лишь намекают на приближение зимы, у них начинается осенняя вахта. Потому что именно в прохладные октябрьские дни закладывается фундамент для обильного урожая и пышного цветения следую­щей весны. Этот труд, помимо внимательности и планирования, требует от дачников немало сил: нужно успеть все и везде – в огороде, саду и цветнике. Благо эта осень сделала им невероятный подарок, совершив резкий переход от «да что там делать в такую погоду на той даче» к «так райская же погодка для работы».

После освобождения грядок делаем генеральную уборку, удаляя растительные остатки, сорняки и особенно ботву, неснятые плоды, поскольку они являются потенциальными рассадниками вредителей и болезней. Все здоровые час­ти смело закладываем в компост. Многие дачники уже обзавелись измельчителями травы. Если у вас есть такой, убранную ботву измельчаем и используем как мульчу или закапываем.

Нужно ли перекапывать осенью участок или оставить эту работу на весну? Мы перекапываем на штык лопаты и сразу раскидываем перегной, вызревший компост, золу или фосфорно-калийные удобрения. Готовим заранее грядки под весенние посевы, кое-что сеем под зиму.

Особого внимания осенью требуют парники и теплицы. Каркас и стены из опрыскивателя обрабатываем мыльным раствором с добавлением антисептика. Периодически снимаем верхний слой почвы (5–7 см) и заменяем его свежим грунтом или компостом.

Много дел в плодовом саду. Стволы очищаем от отмершей коры и обязательно покрываем побелкой на основе извести или специальной садовой краски. Молодые саженцы (лет до пяти) обертываем тканью на высоту до одного метра. По пути обрезаем все сухие, больные и лишние ветки, поправляем приствольные круги и мульчируем их компос­том или скошенной травой.

После опадания большей час­ти листвы деревья и кустарники и даже почву под ними обрабатываем раствором мочевины или медного купороса. В этом году благодаря теплому сентябрю случилось осеннее нашествие тли, так что пришлось сделать дополнительные обработки от вредителей.

Пока я бегала с секатором и опрыскивателем, сын подготовил ямы для саженцев. В очередной раз посадили сливы – не желают расти у нас, и все тут, но мы-то настойчивые...

Осталось в середине октября зарядить сад влагой. Обильное проливание приствольных кругов до промерзания почвы помогает корням накопить воду, которая будет расходоваться в конце зимы, защищая дерево от так называемого физиологического иссушения.

В цветнике осенние работы тоже пропитаны заботой и предвкушением нового обильного цветения. Обрезаю все многолетники: лилейники, хосты, папоротники, пионы, ирисы. Мне так удобно. Беру острый секатор и прохожу по всему саду, оставляю пеньки высотой до 10 см и накрываю их тут же срезанными побегами.

Особое внимание винограду, розам и можжевельнику – я их только начинаю разводить.

На всякий случай – вдруг ударит сильный мороз, на прогнозы надежды нет – убрали весь инструмент, скрутили шланги, занесли в домик насос. Соседка пришла и чашку луковиц лилий и нарциссов принесла, не отказываться же – срочно нашла место и посадила.

…Вот таким получился наш дачный сезон. Правильно ли я подготовила участок и растения к зиме – весна и лето покажут. Все, что не успели сделать, придется сделать весной. Может, я вообще решу в следующем сезоне что-то не сажать. Но надо в последний визит притенить можжевельник и нарезать черенков чубушника и бересклета – хочу размножить их. Не скучать же зимой.