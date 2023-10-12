Закуп запчастей для вооружения и военной техники упростят в Казахстане

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил принятые Мажилисом поправки по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Поправками предлагается на законодательном уровне наделить уполномоченный орган – министерство промышленности и строительства – функцией утверждения инструкции по организации и обеспечению безопасности производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ. В первую очередь, этот документ необходим для деятельности казахстанской специализированной организации «Казтехнология», занимающейся утилизацией боеприпасов с истекшим сроком годности.

Кроме того, для упрощения и ускорения ремонта вооружения и военной техники предусматривается возможность для силовых структур закупать комплектующие и запасные части незначительной стоимости в порядке государственных закупок.

При этом все вопросы, связанные со средним или капитальным ремонтом, ремонтом, связанным с приобретением значительных узлов и агрегатов, таких как двигатели, коробки передач и так далее, оставят за министерством промышленности и строительства, поскольку это требует тщательной проработки.

Также вносятся поправки в Закон РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в части установления компетенции министерства обороны как уполномоченного органа в сфере государственной авиации Республики Казахстан по разработке и утверждению инструкции по организации летной работы в государственной авиации РК и инструкции по организации объективного контроля полетов госавиации РК.

 

#Парламент #Сенат #безопасность #вооружение

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