Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель министра МВД Игорь Лепеха в интервью журналистам в Мажилисе сообщил, что работа по ограничению пользования прокатными самокатами будет продолжена, сообщает Kazpravda.kz

«Мы этой работой занимаемся с самого начала. Да, есть вопросы о том, что пробелы в законодательстве не позволяют нам всегда должным образом реагировать, поэтому было сказано, что сейчас в рамках этого сезона будут депутатские поправки, которые откорректируют пробелы в законодательстве с тем, чтобы уже были понятные правила игры как для самих водителей, так и для полицейских», - пояснил замглавы МВД.

Также Игорь Лепеха отметил, что владельцы каршеринговых компаний не исполнили своего обещания самостоятельно ограничивать скорость своих самокатов в определенных городских зонах.

«Обещали, что они сами ограничат скорость в парках, тротуарах, но к сожалению, никто из них этого не сделал. Поэтому сейчас с депутатами в рамках рабочей группы какие-то меры дополнительные будут, раз они не хотят в добровольном порядке это делать, видимо, придется законодательно это все ограничивать», - отметил Игорь Лепеха.

Напомним, что озвучивая свое Послание, Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов.