Замглавы МВД высказался о предстоящей работе по ограничению самокатов

Закон и Порядок
140
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Игорь Лепеха отметил, что владельцы каршеринговых компаний не исполнили своего обещания самостоятельно ограничивать скорость своих самокатов в определенных городских зонах. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель министра МВД Игорь Лепеха в интервью журналистам в Мажилисе сообщил, что работа по ограничению пользования прокатными самокатами будет продолжена, сообщает Kazpravda.kz  

«Мы этой работой занимаемся с самого начала. Да, есть вопросы о том, что пробелы в законодательстве не позволяют нам  всегда должным образом реагировать, поэтому было сказано, что сейчас в рамках этого сезона будут депутатские поправки, которые  откорректируют пробелы в законодательстве  с тем, чтобы уже  были понятные правила игры как для самих водителей, так и для полицейских», - пояснил замглавы МВД.

Также Игорь Лепеха отметил, что владельцы каршеринговых компаний не исполнили своего обещания самостоятельно ограничивать скорость своих самокатов в определенных городских зонах. 

«Обещали, что они сами ограничат скорость в парках, тротуарах,  но к сожалению, никто из них этого не сделал. Поэтому сейчас с депутатами в рамках рабочей группы какие-то меры дополнительные будут, раз они не хотят в добровольном порядке это делать, видимо, придется законодательно это все ограничивать», - отметил Игорь Лепеха.

Напомним, что озвучивая свое Послание, Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов.

#МВД #самокаты

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
Горячие обеды – каждому школьнику
Капсулы здоровья... для коров
Вторая жизнь плантаций
Не просто стратегия, а шанс
Переходят на водосбережение
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Глава государства поздравил Kazinform
Завершается поливной сезон
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Закладывая основу эффективного партнерства
Запас прочности животноводства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Полицейские раскрыли кражу 54 тонн пшеницы в Костанайской о…
В Шымкенте уничтожили более 10 тонн контрафактного подсолне…
Осужденному из-за нарушений ужесточили наказание в Акмолинс…
В Астане в этом году произошло свыше 30 ДТП с участием само…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]