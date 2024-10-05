Запастись кормами вовремя

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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В нынешнем полевом сезоне сенокос проходит успешно, чему способствует хороший травостой на площадях с естественными травами и расширение удельного веса полей с сеяными кормовыми культурами.

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По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, благоприятный для заготовки кормов сезон фермеры стремятся использовать с максимальной пользой. Поставлена планка – заготовить полуторагодовой запас сена, что составляет 36,7 млн тонн. На 1 октября текущего года фактический показатель достиг 32,1 млн тонн, или 87,6% от плана полутора лет.

Заготовлено 1,8 млн тонн сенажа, что составляет 108,5% от запланированного. Ведется работа по созданию зимнего запаса концентрированных кормов, соломы и силоса.

Как отмечают в отраслевом ведомстве, положительные результаты дают меры по формированию стабильной кормовой базы животноводства. В ряду таких мер – расширение орошаемых земель, отведенных под кормовые культуры, развитие семеноводства, приобретение сельхозтехники, повышение урожайности пастбищных угодий.

Проводится работа по актуализации Дорожной карты развития кормопроизводства. В текущем году посевные площади кормовых культур в регионах превысили 3,2 млн га, что на 83,5 тыс. га больше аналогичного показателя 2023-го. При этом доля кормовых трав, размещаемых на землях сельскохозяйственного назначения, составила около 14%.

О положительных тенденциях в данной сфере можно судить по ситуации на местах. К примеру, в одном лишь Сабындинском сельском округе Коргалжынского района Акмолинской области, где довелось побывать недавно автору этих строк, нынче посеяно 1 тыс. га кормовой суданской травы, что в разы превышает аналогичные показатели прошлых лет. При этом благодаря регулярным осадкам в летние месяцы сельчанам удалось получить по два укоса суданки.

По информации акима округа Мурата Хамитжанова, если ранее сеяными травами занималось только одно местное фермерское хозяйство, то в настоящее время их семь.

В целом округ в названном районе является одним из самых крупных, его жители держат крепкие личные подворья. Так, из имеющихся 512 дворов в 450 разводят скот. На округ приходится 1 233 головы КРС, 3 325 овец и коз, 1 047 лошадей. Большинство владельцев личных подсобных хозяйств уже смогли сделать запас сена, превышающий годовую потребность.

Кампания по кормозаготовке продолжается. По прогнозам Минсельхоза, в целом ситуация по обеспеченности скотопоголовья кормами прогнозируется как стабильная.

#корм #трава #сено #сенокос

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