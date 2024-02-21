Запрещенные сайты были в открытом доступе в кабинетах информатики школ СКО

Прокуроры привлекли директоров школ к административной ответственности за открытый доступ к запрещенному контенту, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в ходе проверки в учреждениях образования по вопросам обеспечения безопасности сотрудники прокуратуры выявили грубейшие нарушения прав несовершеннолетних.

В нарушение требований Закона РК «Об образовании» в девяти общеобразовательных школах Петропавловска в кабинетах информатики имелся открытый доступ к запрещенным сайтам, которые содержали материалы, побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к суициду и насильственным действиям.

— По постановлениям надзорного органа директоров школ привлекли к административной ответственности по статье 409 части 7-2 КоАП «Нарушение законодательства РК в области образования, физической культуры и спорта» в виде штрафа, — говорится в официальном сообщении.

Также в ведомстве добавили, что по представлению прокурора во всех учреждениях образования города доступ к запрещенным интернет-ресурсам ограничен.

Напомним, аналогичный случай произошел и в другом регионе страны. 14 директоров школ недавно привлекли к административной ответственности в ЗКО за то, что школьники посещали сайты суицида и насилия в кабинетах информатики.