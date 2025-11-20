Запущен завод по переработке мяса птицы

Хорошая новость
6
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Мощность нового предприятия АО «Алель Агро» в Жамбылской облас­ти – порядка 70 тыс. тонн продукции в год. Проект реализован в рамках поручений Президента по развитию агропромышленного комплекса и расширению доли переработанной продукции. Общий объем инвестиций, вложенных в объект, составил 19,8 млрд тенге.

фото Агадила Рысмахана

Как отметил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, запуск завода – важный этап модернизации аграрного сектора. Предприятие будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности и созданию новых рабочих мест.

Филиал АО «Алель Агро» работает в формате полного производственного цикла – от инкубации и выращивания птицы до переработки и поставки готовой продукции на рынок. Завод оснащен современным оборудованием международного уровня. Производственные процессы соответствуют высоким стандартам качества и безопасности.

Пока мощность предприятия сос­тавит около 10 тыс. тонн мяса птицы в год. Параллельно внедряются новые технологии и расширяется инфраструктура для увеличения объемов производства. До конца года предусмотрен запуск третьей бройлерной фабрики мощностью 4,6 тыс. тонн, а также строи­тельство еще двух объектов общей мощностью 26 тыс. тонн. К 2028 году предприятие увеличит годовой объем до 69 тыс. тонн, что практически удвоит производство мяса птицы в регионе.

#завод #АПК #Алель Агро

