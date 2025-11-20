Мощность нового предприятия АО «Алель Агро» в Жамбылской области – порядка 70 тыс. тонн продукции в год. Проект реализован в рамках поручений Президента по развитию агропромышленного комплекса и расширению доли переработанной продукции. Общий объем инвестиций, вложенных в объект, составил 19,8 млрд тенге.
