Как отметил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, запуск завода – важный этап модернизации аграрного сектора. Предприятие будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности и созданию новых рабочих мест.

Филиал АО «Алель Агро» работает в формате полного производственного цикла – от инкубации и выращивания птицы до переработки и поставки готовой продукции на рынок. Завод оснащен современным оборудованием международного уровня. Производственные процессы соответствуют высоким стандартам качества и безопасности.

Пока мощность предприятия сос­тавит около 10 тыс. тонн мяса птицы в год. Параллельно внедряются новые технологии и расширяется инфраструктура для увеличения объемов производства. До конца года предусмотрен запуск третьей бройлерной фабрики мощностью 4,6 тыс. тонн, а также строи­тельство еще двух объектов общей мощностью 26 тыс. тонн. К 2028 году предприятие увеличит годовой объем до 69 тыс. тонн, что практически удвоит производство мяса птицы в регионе.