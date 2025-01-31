Заседание ЕМПС провели в Алматы

Международное сотрудничество,Экономика,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Рассмотрены вопросы развития безбарьерной торговли, формирования бизнес-климата, раскрытия туристического потенциала

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы обсудил с главами правительств стран-участниц ЕАЭС ключевые аспекты взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В заседании приняли участие главы делегаций государств-членов Евразийского экономического союза: премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; главы делегаций стран-наблюдателей ЕАЭС: первый вице-президент Исламской республики Иран Ареф Мохаммед-Реза, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов; премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

В ходе выступления руководитель правительства РК Олжас Бектенов особое внимание уделил значимости экономической интеграции и развитию торговли между странами Союза.

«Как отметил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, Евразийский экономический союз доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс экономической интеграции и развития взаимной торговли. При этом способность эффективно адаптироваться к внешним условиям на национальном уровне, а также в рамках ЕАЭС, становится ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности наших экономик», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В этой связи казахстанской стороной отмечен ряд приоритетных направлений для совместной работы в рамках Союза. На сегодня правовая система ЕАЭС дает возможность странам-участницам экономического объединения вводить временные ветеринарные и фитосанитарные меры на ввоз определенной продукции. Применение таких мер закрывает транзит через территорию установившего ограничения государства, тем самым запрещается доступ в страну назначения. Особо отмечена важность создания безбарьерной среды в торговых отношениях.

Премьер-министр Казахстана также подчеркнул значимость формирования благоприятной бизнес-среды для обеспечения устойчивого экономического роста. На сегодня на территории Союза функционирует механизм оценки регулирующего и фактического воздействия. Предложено расширить применение механизма оценки фактического воздействия на международные договоры в рамках Объединения для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Также акцентировано внимание на перспективах сотрудничества в туристической отрасли. Внесено предложение по усилению работы над созданием единого информационного ресурса о популярных маршрутах и достопримечательностях.

По итогам заседания участниками подписан ряд документов, нацеленных на укрепление экономического потенциала ЕАЭС, улучшение делового климата и реализацию совместных проектов.

#Алматы #заседание #Бектенов #ЕМПС

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