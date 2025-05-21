Заседание Казахстанско-Германского Делового совета провели в Астане

Европа,Столица
110
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В центре обсуждения – текущее состояние и перспективы двустороннего экономического сотрудничества

Фото: пресс-служба правительства РК

С участием первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра в Астане состоялось 16-е заседание Казахстанско-Германского делового совета. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, руководство АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и ведущие представители казахстанского бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

«Наша площадка действительно является весьма востребованной и полезной. Подобные встречи позволяют обеим сторонам «сверить часы», выявить актуальные вопросы и обсудить дальнейшие совместные планы и шаги для углубления кооперации деловых кругов двух стран. Отрадно, что круг наших участников неуклонно расширяется, а повестка приобретает все более практический характер», — отметил в своем выступлении Роман Скляр.

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин рассказал, что казахстанско-германские отношения по праву занимают особое место в расширении экономического и политического взаимодействия между Центральной Азией и Европой.

«Германия, как одна из ведущих мировых экономик, занимает позицию крупнейшего торгового партнера Казахстана среди стран Европейского союза. В то же время Казахстан входит в число 50 основных внешнеторговых партнеров Германии, занимая 43-е место по итогам 2024 г. Кроме того, Казахстан рассматривается как ключевой партнер ФРГ в Центральной Азии: на долю нашей страны приходится 83% от общего объема внешней торговли Германии со всеми государствами региона», — сказал Рустам Карагойшин.

Сотрудничество между Казахстаном и Германией продолжает развиваться на прочной инвестиционной основе. Среди успешно завершенных проектов – строительство солнечного парка, цементных и машиностроительных заводов, запуск геологоразведывательной лаборатории и других промышленных объектов с участием компаний Linde, Heidelberg Materials, CLAAS, Horsch, WIKA и Zollman.

Казахстан рассматривает Германию как одного из ключевых партнеров в реализации стратегических приоритетов Казахстана – прежде всего в тех секторах, где возможна высокая добавленная стоимость и технологическое партнерство. В первую очередь это перерабатывающая промышленность, инфраструктура, логистика, металлургия, химическая промышленность и агропромышленный комплекс.

Сотрудничество с Германией особенно актуально в рамках развития высокотехнологичных и устойчивых решений, направленных на модернизацию энергетики, цифровую трансформацию и внедрение инноваций в промышленное производство. В этой связи холдинг «Байтерек», выступая в роли институционального моста, для реализации таких проектов готов предложить совместные инструменты финансирования – от соинвестирования до гарантийных механизмов. Именно в этих точках пересечения экономических интересов и стратегических целей Казахстана открываются реальные и масштабируемые возможности для долгосрочного партнерства с Германией.

В рамках заседания были подписаны документы, направленные на развитие промышленной кооперации, технологическое партнерство и реализацию совместных инвестиционных проектов. Среди них — соглашение о сотрудничестве между РГП «Жезказганредмет» и немецкой компанией DAR Metall AG, основные условия финансирования между АО «Банк Развития Казахстана» и KFW Development Bank, а также меморандумы о взаимопонимании между АО «НУХ «Байтерек» и KfW Development Bank, и между ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» и IMI zimmermann & jansen technologies gmbh.

В свою очередь, управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил, что устойчивость и предсказуемость делового климата в Казахстане, а также готовность к структурным реформам и технологическому партнерству делают страну одним из ключевых партнеров Германии в Центральной Азии.

«Немецкие компании видят огромный потенциал в сотрудничестве с Казахстаном и готовы расширять свое присутствие в приоритетных секторах экономики – от переработки сырья до высокотехнологичного машиностроения», — подчеркнул он.

В рамках Делового совета состоялись панельные сессии, в ходе которых обсуждались пути углубления экономических связей между Казахстаном и Германией, а также механизмы финансирования совместных проектов. Экспертами с немецкой стороны выступили генеральный директор Германского аграрного альянса Пер Бродерсен и представители финансовых институтов – KfW Banken Group, KfW IPEX-Bank GmbH, ODDO BHF SE, AKA Bank и др.

С казахстанской стороны спикерами выступили вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов и другие.

В завершение участники мероприятия выразили уверенность, что результаты дискуссий будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

#инвестиции #Германия #Деловой совет

Популярное

Все
Лекарств нет, но вы держитесь!
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
Фотоловушка для снежного барса
Стреляли, подтягивались, пели...
Интеллект искусственный, а душа – живая
Девушки взяли бронзу
ИИ на страже психологического благополучия
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
Святая к музыке любовь
Счастье с доставкой на дом
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Как регион борется с дефицитом врачей
Болезнь выявили вовремя
Властелины света
Важен осознанный подход
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Если вы подверглись цифровой атаке...
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Мощные ливни обрушились на юг Франции, есть погибшие
Жители Астаны смогут отслеживать передвижение скорой помощи
Одиннадцать медалей завоевали гимнастки Астаны на чемпионат…
40 тыс. жителей и гостей Астаны приняли участие в акции «Но…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]